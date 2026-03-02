CANLI YAYIN
Geri

Cennetin Çocukları'nın yeni kadın başrolü Buse Meral oldu

TRT 1’in merakla beklenen yeni projesi 'Cennetin Çocukları'nda taşlar yerinden oynadı. Başrol oyuncusu İsmail Hacıoğlu’nun kadrodan ayrılmasının ardından büyük bir revizyona giden yapımda, kadın başrol oyuncusu da belli oldu.

Giriş Tarihi:
Cennetin Çocukları'nın yeni kadın başrolü Buse Meral oldu
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • TRT 1'in yeni dizisinin erkek başrolünde Burak Serdar Şanal, kadın başrolünde Buse Meral yer alacak.
  • İsmail Hacıoğlu'nun kadrodan ayrılmasının ardından 4 oyuncu daha projeden çekildi.
  • Özgü Kaya projeden ayrıldı ve yerine Buse Meral getirildi.
  • Başrol için önce Alperen Duymaz ile görüşülmüş ancak zamanlama problemleri nedeniyle anlaşma sağlanamamıştı.
  • Kadrodaki değişiklikler sonrası dizinin afiş çekimlerinin önümüzdeki günlerde yapılması planlanıyor.

Özgü Kaya'nın projeden çekilmesiyle birlikte, Burak Serdar Şanal'ın yeni partneri genç oyuncu Buse Meral oldu. Kadrodaki köklü değişimle birlikte dizinin hikayesinde de önemli güncellemeler yapılması bekleniyor.

Buse Meral ve Burak Serdar Şanal, Cennetin Çocukları dizisinin yeni başrolleri olarak ilk kez bir araya geliyor.

KADRODA BÜYÜK DEĞİŞİM: İSMAİL HACIOĞLU SONRASI YENİ DÖNEM

Dizinin hazırlık sürecinde yaşanan en büyük sürpriz, başrol oyuncusu İsmail Hacıoğlu'nun kadrodan ayrılması (çıkarılması) oldu. Bu ayrılık sadece bir isim değişikliğiyle sınırlı kalmadı; Hacıoğlu ile birlikte 4 önemli oyuncu daha projeye veda etti. Bu durum, yapım ekibinin hikaye üzerinde köklü revizyonlar yapmasına neden oldu.

Özgü Kaya’nın ardından dizinin yeni kadın başrolü olan Buse Meral, TRT 1 izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.

ERKEK BAŞROL BİLMECESİ ÇÖZÜLDÜ

Hacıoğlu'nun ardından başrol için ilk etapta Alperen Duymaz ile görüşülmüş, ancak genç oyuncunun zamanlama problemleri nedeniyle projede yer alamayacağı açıklanmıştı. Son kararla birlikte dizinin yeni erkek başrolü, sevilen oyuncu Burak Serdar Şanal oldu.

YENİ KADIN BAŞROL: BUSE MERAL

Dizinin kadın başrolü için daha önce Özgü Kaya ile anlaşılmıştı. Ancak kadrodaki genel değişim dalgası Kaya'yı da etkiledi ve başarılı oyuncu projeden ayrıldı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın kulis bilgisine göre; Özgü Kaya'nın yerine gelen isim, son dönemde başarılı çıkışıyla dikkat çeken Buse Meral oldu.

  • Yeni Partnerlik: Burak Serdar Şanal ve Buse Meral, TRT 1'in iddialı yapımında yeni ekran çifti olarak izleyici karşısına çıkacak.

İsmail Hacıoğlu ve Özgü Kaya sonrası yenilenen kadrosuyla Cennetin Çocukları, iddialı bir dönüşe imza atıyor.

SIRADA NE VAR?

Yaşanan bu yoğun kadro trafiğinin ardından dizinin önündeki takvim de netleşmeye başladı:

  • Afiş Çekimleri: Başrol oyuncularının kesinleşmesiyle birlikte, dizinin görsel kimliğini yansıtacak olan afiş çekimlerinin önümüzdeki günlerde gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Burak Serdar Şanal ve Buse Meral uyumu, dizinin takipçileri tarafından şimdiden merak konusu oldu. (Fotoğraflar TRT1'den alınmıştır)

Aynı Yağmur Altındada Rosa ölümle burun buruna: Maskeler tek tek düşecekAynı Yağmur Altındada Rosa ölümle burun buruna: Maskeler tek tek düşecek
Aynı Yağmur Altında'da Rosa ölümle burun buruna: Maskeler tek tek düşecek
Yıldıray Şahinler Teşkilat dizisine transfer oldu: İstihbarat dünyasında yeni dönemYıldıray Şahinler Teşkilat dizisine transfer oldu: İstihbarat dünyasında yeni dönem
Yıldıray Şahinler Teşkilat dizisine transfer oldu: İstihbarat dünyasında yeni dönem

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler