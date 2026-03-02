Özgü Kaya'nın projeden çekilmesiyle birlikte, Burak Serdar Şanal'ın yeni partneri genç oyuncu Buse Meral oldu. Kadrodaki köklü değişimle birlikte dizinin hikayesinde de önemli güncellemeler yapılması bekleniyor.
KADRODA BÜYÜK DEĞİŞİM: İSMAİL HACIOĞLU SONRASI YENİ DÖNEM
Dizinin hazırlık sürecinde yaşanan en büyük sürpriz, başrol oyuncusu İsmail Hacıoğlu'nun kadrodan ayrılması (çıkarılması) oldu. Bu ayrılık sadece bir isim değişikliğiyle sınırlı kalmadı; Hacıoğlu ile birlikte 4 önemli oyuncu daha projeye veda etti. Bu durum, yapım ekibinin hikaye üzerinde köklü revizyonlar yapmasına neden oldu.
ERKEK BAŞROL BİLMECESİ ÇÖZÜLDÜ
Hacıoğlu'nun ardından başrol için ilk etapta Alperen Duymaz ile görüşülmüş, ancak genç oyuncunun zamanlama problemleri nedeniyle projede yer alamayacağı açıklanmıştı. Son kararla birlikte dizinin yeni erkek başrolü, sevilen oyuncu Burak Serdar Şanal oldu.
YENİ KADIN BAŞROL: BUSE MERAL
Dizinin kadın başrolü için daha önce Özgü Kaya ile anlaşılmıştı. Ancak kadrodaki genel değişim dalgası Kaya'yı da etkiledi ve başarılı oyuncu projeden ayrıldı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın kulis bilgisine göre; Özgü Kaya'nın yerine gelen isim, son dönemde başarılı çıkışıyla dikkat çeken Buse Meral oldu.
Yeni Partnerlik: Burak Serdar Şanal ve Buse Meral, TRT 1'in iddialı yapımında yeni ekran çifti olarak izleyici karşısına çıkacak.
SIRADA NE VAR?
Yaşanan bu yoğun kadro trafiğinin ardından dizinin önündeki takvim de netleşmeye başladı:
Afiş Çekimleri: Başrol oyuncularının kesinleşmesiyle birlikte, dizinin görsel kimliğini yansıtacak olan afiş çekimlerinin önümüzdeki günlerde gerçekleştirilmesi planlanıyor.