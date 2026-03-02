Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster TRT 1'in yeni dizisinin erkek başrolünde Burak Serdar Şanal, kadın başrolünde Buse Meral yer alacak.

İsmail Hacıoğlu'nun kadrodan ayrılmasının ardından 4 oyuncu daha projeden çekildi.

Özgü Kaya projeden ayrıldı ve yerine Buse Meral getirildi.

Başrol için önce Alperen Duymaz ile görüşülmüş ancak zamanlama problemleri nedeniyle anlaşma sağlanamamıştı.

Kadrodaki değişiklikler sonrası dizinin afiş çekimlerinin önümüzdeki günlerde yapılması planlanıyor.

Özgü Kaya'nın projeden çekilmesiyle birlikte, Burak Serdar Şanal'ın yeni partneri genç oyuncu Buse Meral oldu. Kadrodaki köklü değişimle birlikte dizinin hikayesinde de önemli güncellemeler yapılması bekleniyor.

Buse Meral ve Burak Serdar Şanal, Cennetin Çocukları dizisinin yeni başrolleri olarak ilk kez bir araya geliyor. KADRODA BÜYÜK DEĞİŞİM: İSMAİL HACIOĞLU SONRASI YENİ DÖNEM Dizinin hazırlık sürecinde yaşanan en büyük sürpriz, başrol oyuncusu İsmail Hacıoğlu'nun kadrodan ayrılması (çıkarılması) oldu. Bu ayrılık sadece bir isim değişikliğiyle sınırlı kalmadı; Hacıoğlu ile birlikte 4 önemli oyuncu daha projeye veda etti. Bu durum, yapım ekibinin hikaye üzerinde köklü revizyonlar yapmasına neden oldu.