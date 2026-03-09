Müge Anlı ile Tatlı Sert’te şüpheli ölüm: Milyoner iş insanı Ramazan Arıkan dosyasında 3 gözaltı
Yaklaşık 100 milyon dolarlık serveti olduğu öne sürülen iş insanı Ramazan Arıkan, çocuklarını görmek için gittiği eski eşinin evinde ölü bulundu. İlk etapta doğal ölüm olarak değerlendirilen olayda yapılan testlerde Arıkan’ın kanında tarım ilacı ve hayvansal zehir tespit edildi. Gelişmelerin ardından dosyada Sude Arıkan, kardeşi Batuhan ve Mustafa adlı bir kişi gözaltına alındı.
Türkiye'nin gündemine Müge Anlı ile Tatlı Sert programında taşınan iş insanı Ramazan Arıkan'ın ölümüyle ilgili soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı.
EVDE ŞÜPHELİ BİR ŞEKİLDE HAYATINI KAYBETTİ
Yaklaşık 100 milyon dolarlık mal varlığı bulunduğu iddia edilen 44 yaşındaki Arıkan, 16 Kasım'da çocuklarını görmek için eski eşinin evine gitti. Ancak Arıkan evde şüpheli şekilde hayatını kaybetmiş halde bulundu.
ZEHİRLENEREK HAYATINI KAYBETTİ
Olay ilk etapta doğal ölüm olarak değerlendirilse de yapılan detaylı incelemelerde Arıkan'ın kanında tarım ilacı ve hayvansal zehir bulunduğu ortaya çıktı. Bu gelişme üzerine soruşturma derinleştirildi.
ANNESİNİN İSTEĞİ ÜZERİNE GERÇEKLERİ GİZLEDİ
Ailenin iddialarına göre Arıkan'ın ölümünden önce tehdit edildiği de öne sürüldü. Dosyada dikkat çeken bir diğer iddia ise kızı Sude Arıkan'ın bazı gerçekleri annesinin isteği üzerine gizlediğini söylemesi oldu.
BATUHAN'DAN ŞOK EDEN SÖZ
Programda gündeme gelen ifadelerde Batuhan'ın Ramazan Arıkan'ın eski eşinin yeni sevgilisi olduğu iddia edilen Mustafa adlı kişiye "baba" dediği iddiası da tartışma yarattı.
3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Soruşturma kapsamında Sude Arıkan, kardeşi Batuhan ve Mustafa adlı bir kişi gözaltına alındı. Şahısların telefonlarını ve hatlarını değiştirdikleri ortaya çıktı.