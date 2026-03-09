Müge Anlı ile Tatlı Sert’te şüpheli ölüm: Milyoner iş insanı Ramazan Arıkan dosyasında 3 gözaltı

ANNESİNİN İSTEĞİ ÜZERİNE GERÇEKLERİ GİZLEDİ

Ailenin iddialarına göre Arıkan'ın ölümünden önce tehdit edildiği de öne sürüldü. Dosyada dikkat çeken bir diğer iddia ise kızı Sude Arıkan'ın bazı gerçekleri annesinin isteği üzerine gizlediğini söylemesi oldu.