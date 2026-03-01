Kim Milyoner Olmak İster neden yok? Yeni bölüm 2 Mart Pazartesi günü yayınlanacak
Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, 1 Mart Pazar günü ATV ekranlarındaki yerini "Aynı Yağmur Altında" dizisine bıraktı. Yarışmanın yeni bölümünün 2 Mart Pazartesi günü izleyici karşısına çıkması planlanıyor.
- ATV'nin popüler yarışma programı Milyoner, 1 Mart Pazar akşamı yayınlanmadı.
- Programın yayınlanmaması, kanalın yayın akışındaki değişiklik ve Ramazan ayı programları nedeniyle gerçekleşti.
- Milyoner'in yerine Aynı Yağmur Altında dizisinin yeni bölümü ve Kuruluş Orhan dizisinin tekrarı yayınlandı.
- Normalde Pazar ve Perşembe günleri ekrana gelen yarışmanın yeni bölümünün 2 Mart Pazartesi günü yayınlanması bekleniyor.
ATV ekranlarının fenomen yarışması Milyoner, bu hafta pazar akşamı yayınlanmadı. Kanalın yayın akışındaki değişiklik nedeniyle programın bir sonraki bölümü için 2 Mart Pazartesi akşamı işaret ediliyor.
🔍 MİLYONER BU AKŞAM NEDEN YOK?
ATV'nin 1 Mart 2026 tarihli yayın akışında yapılan değişiklikle beraber, yarışma programının saatinde Aynı Yağmur Altında dizisi yayın akışına dahil edildi. Dizinin hemen ardından ise Kuruluş Orhan dizisinin tekrar bölümü ekranlara gelecek. Ramazan ayı programlarının da etkisiyle akışta yaşanan bu değişim, yarışmanın takipçileri tarafından merak konusu oldu.
📅 YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Normal şartlarda Pazar ve Perşembe günleri ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümünün 2 Mart 2026 Pazartesi günü yayınlanması bekleniyor. İzleyiciler, güncel yayın saati ve detaylar için kanalın resmi duyurularını takip etmeye devam ediyor.
📋 1 MART 2026 ATV YAYIN AKIŞI LİSTESİ
Pazar günü ekranlara gelen yapımların tam listesi şu şekilde:
17:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
19:30 ATV Ana Haber
20:00 Aynı Yağmur Altında (Yeni Bölüm)
23:45 Kuruluş Orhan
02:45 Hz. Muhammed: Allah'ın Elçisi
03:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur