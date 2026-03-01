Kim Milyoner Olmak İster neden yok? Yeni bölüm 2 Mart Pazartesi günü yayınlanacak

Hızlı Özet Göster ATV'nin popüler yarışma programı Milyoner, 1 Mart Pazar akşamı yayınlanmadı.

Programın yayınlanmaması, kanalın yayın akışındaki değişiklik ve Ramazan ayı programları nedeniyle gerçekleşti.

Milyoner'in yerine Aynı Yağmur Altında dizisinin yeni bölümü ve Kuruluş Orhan dizisinin tekrarı yayınlandı.

Normalde Pazar ve Perşembe günleri ekrana gelen yarışmanın yeni bölümünün 2 Mart Pazartesi günü yayınlanması bekleniyor.

