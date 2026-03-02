CANLI YAYIN
Müge Anlı'da 22 yıllık hasret bir saatte son buldu

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Nilsu ve Aziz Salan kardeşler, 2003 yılından beri haber alamadıkları anneleri Ayşe Mert’e bir saat içerisinde ulaştı.

Müge Anlı yıllar sonra bir mucizeye daha tanıklık etti. Nilsu ve Aziz Salan kardeşlerin 2003 yılından beri görmedikleri anneleri Ayşe Mert canlı yayına bağlandı. Çocuklarıyla yayından sonra görüşmek istediğini söyleyen Ayşe Mert, canlı yayında konuşmak istemediğini söyledi. Annesiyle yılların hesaplaşmasını yapmak isteyen Nilsu Salan, "Bu zamana kadar neredeydin? Bizi neden bırakıp gittin?" diye sordu. Soruları cevapsız bırakan Ayşe Mert, yayından sonra konuşmak istediğini söyledi.

