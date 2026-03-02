Yıldıray Şahinler Teşkilat dizisine transfer oldu: İstihbarat dünyasında yeni dönem

Usta oyuncu 2 Mart 2026 itibarıyla dizide kilit bir rol üstlendi.

📌 TEŞKİLAT DİZİSİNDE YILDIRAY ŞAHİNLER DÖNEMİ

Aksiyon ve strateji dolu sahneleriyle izleyiciyi ekrana kilitleyen Teşkilat, beşinci sezonunda da kadro operasyonlarına devam ediyor. Dizinin hikaye evrenine dahil olan Yıldıray Şahinler, projenin dinamiklerini kökten değiştirmeye hazırlanıyor.

Karakterin Gizemi: Şahinler'in hangi tarafta yer alacağı henüz resmi olarak açıklanmasa da, kulis bilgilerine göre karakterin teşkilatın içindeki ya da dışındaki dengeleri sarsacak stratejik bir noktada bulunacağı belirtiliyor.

Oyuncu Kariyeri: Daha önce pek çok başarılı projede sergilediği performansla tanınan Yıldıray Şahinler, hem tiyatro hem de televizyon dünyasındaki tecrübesini Teşkilat'ın sert atmosferine taşıyacak.