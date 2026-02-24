Teşkilat dizisinde Erkan Petekkaya dönemi kapanıyor: Ejder karakteri veda ediyor
Teşkilat dizisinde "Ejder" karakterine hayat veren Erkan Petekkaya, sektör kulislerinden sızan bilgilere göre 173. bölümde hikayesinin tamamlanmasıyla yapıma veda ediyor. TRT 1 ekranlarının pazar günlerine damga vuran dizisinde, usta oyuncunun ayrılığının haftalar öncesinden planlandığı öğrenildi.
Hızlı Özet Göster
- Erkan Petekkaya, TRT 1'de yayınlanan Teşkilat dizisinin 173. bölümü itibarıyla kadrosundan ayrılıyor.
- Petekkaya'nın canlandırdığı Ejder karakterinin hikayesi senaryo gereği sona eriyor.
- Tolga Sarıtaş ve Rabia Soytürk'ün başrollerini paylaştığı dizi 6. sezonunda reyting listelerinin üst sıralarında yer alıyor.
- Oyuncunun veda bölümünün önümüzdeki haftalarda ekrana gelmesi bekleniyor.
Sektör kaynaklarından gelen son dakika kulis bilgilerine göre; Erkan Petekkaya, 6. sezonuyla ilgi gören Teşkilat dizisinin kadrosundan 173. bölüm itibarıyla resmen ayrılıyor. Dizide kritik bir rolde yer alan Ejder karakterinin hikayesinin sona ermesi, haftalar öncesinden kurgulanan bir planlama çerçevesinde gerçekleşiyor.
📋 Teşkilat Dizisi Ayrılık Detayları
|Kriter
|Bilgi
|Ayrılan Oyuncu
|Erkan Petekkaya
|Karakter Adı
|Ejder
|Ayrılık Nedeni
|Hikayesinin sona ermesi (Senaryo gereği)
|Yayıncı Kanal
|TRT 1
🔍 Teşkilat 6. Sezonda Neler Oluyor?
Tolga Sarıtaş ve Rabia Soytürk'ün başrollerini paylaştığı Teşkilat, 6. sezonunda da reyting listelerinin üst sıralarında yer alıyor. Sezon başında yaşanan köklü kadro değişikliklerine rağmen izleyici kitlesini korumayı başaran yapımda, Erkan Petekkaya'nın canlandırdığı Ejder karakteri operasyonel süreçlerin merkezinde yer alıyordu.
Daha önce sosyal medyada yayılan ayrılık iddialarını yalanlayan Petekkaya'nın, hikaye akışının planlanan noktaya gelmesiyle birlikte çekimlerini tamamladığı öğrenildi. Oyuncunun veda bölümünün önümüzdeki haftalarda ekrana gelmesi bekleniyor.
💡 MERAK EDİLENLER
Erkan Petekkaya Teşkilat dizisinden neden ayrılıyor?
Ünlü oyuncu, canlandırdığı Ejder karakterinin senaryodaki hikayesinin bitmesi nedeniyle diziden ayrılıyor. Bu tamamen kurgusal bir planlama sonucunda gerçekleşen bir vedadır.
Teşkilat Ejder karakterinin son bölümü ne zaman?
Ayrılık haberi 23 Şubat 2026'da kesinleşmiş olup, oyuncunun önümüzdeki birkaç bölüm içerisinde izleyiciye veda etmesi öngörülüyor.
Teşkilat yeni sezonda devam edecek mi?
Dizi, 6. sezonunda da yüksek reytingler almaya devam ediyor. Mevcut başarı grafiği, dizinin planlanan takvimde yayınına devam edeceğini gösteriyor.
📝 Editör Notu
Teşkilat gibi aksiyon odaklı dizilerde ana karakterlerin değişimi, hikayeyi taze tutmak adına sık başvurulan bir yöntemdir. Erkan Petekkaya gibi güçlü bir ismin vedası, Ejder karakterinin yarattığı boşluğu dolduracak yeni bir "antagonist" veya kilit karakter girişinin habercisi olabilir. Reytinglerin stabil seyretmesi, izleyicinin bu tür vedaları kanıksadığını ve ana hikaye akışına odaklandığını kanıtlıyor.