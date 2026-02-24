PODCAST CANLI YAYIN

Teşkilat dizisinde Erkan Petekkaya dönemi kapanıyor: Ejder karakteri veda ediyor

Teşkilat dizisinde "Ejder" karakterine hayat veren Erkan Petekkaya, sektör kulislerinden sızan bilgilere göre 173. bölümde hikayesinin tamamlanmasıyla yapıma veda ediyor. TRT 1 ekranlarının pazar günlerine damga vuran dizisinde, usta oyuncunun ayrılığının haftalar öncesinden planlandığı öğrenildi.

Giriş Tarihi:
Teşkilat dizisinde Erkan Petekkaya dönemi kapanıyor: Ejder karakteri veda ediyor
Hızlı Özet Göster
  • Erkan Petekkaya, TRT 1'de yayınlanan Teşkilat dizisinin 173. bölümü itibarıyla kadrosundan ayrılıyor.
  • Petekkaya'nın canlandırdığı Ejder karakterinin hikayesi senaryo gereği sona eriyor.
  • Tolga Sarıtaş ve Rabia Soytürk'ün başrollerini paylaştığı dizi 6. sezonunda reyting listelerinin üst sıralarında yer alıyor.
  • Oyuncunun veda bölümünün önümüzdeki haftalarda ekrana gelmesi bekleniyor.

Sektör kaynaklarından gelen son dakika kulis bilgilerine göre; Erkan Petekkaya, 6. sezonuyla ilgi gören Teşkilat dizisinin kadrosundan 173. bölüm itibarıyla resmen ayrılıyor. Dizide kritik bir rolde yer alan Ejder karakterinin hikayesinin sona ermesi, haftalar öncesinden kurgulanan bir planlama çerçevesinde gerçekleşiyor.

Erkan Petekkaya, Ejder karakterinin hikayesi bittiği için diziden ayrılıyor.

📋 Teşkilat Dizisi Ayrılık Detayları

KriterBilgi
Ayrılan OyuncuErkan Petekkaya
Karakter AdıEjder
Ayrılık NedeniHikayesinin sona ermesi (Senaryo gereği)
Yayıncı KanalTRT 1

Sektör kaynaklarına göre usta oyuncu 173. bölüm itibarıyla projeye veda ediyor.

🔍 Teşkilat 6. Sezonda Neler Oluyor?

Tolga Sarıtaş ve Rabia Soytürk'ün başrollerini paylaştığı Teşkilat, 6. sezonunda da reyting listelerinin üst sıralarında yer alıyor. Sezon başında yaşanan köklü kadro değişikliklerine rağmen izleyici kitlesini korumayı başaran yapımda, Erkan Petekkaya'nın canlandırdığı Ejder karakteri operasyonel süreçlerin merkezinde yer alıyordu.

Daha önce sosyal medyada yayılan ayrılık iddialarını yalanlayan Petekkaya'nın, hikaye akışının planlanan noktaya gelmesiyle birlikte çekimlerini tamamladığı öğrenildi. Oyuncunun veda bölümünün önümüzdeki haftalarda ekrana gelmesi bekleniyor.

Tolga Sarıtaş ve Rabia Soytürk'ün başrolünde olduğu Teşkilat 6. sezonunda hikayenin gidişatı merak eidliyor.

💡 MERAK EDİLENLER

Erkan Petekkaya Teşkilat dizisinden neden ayrılıyor?

Ünlü oyuncu, canlandırdığı Ejder karakterinin senaryodaki hikayesinin bitmesi nedeniyle diziden ayrılıyor. Bu tamamen kurgusal bir planlama sonucunda gerçekleşen bir vedadır.

Teşkilat Ejder karakterinin son bölümü ne zaman?

Ayrılık haberi 23 Şubat 2026'da kesinleşmiş olup, oyuncunun önümüzdeki birkaç bölüm içerisinde izleyiciye veda etmesi öngörülüyor.

Teşkilat yeni sezonda devam edecek mi?

Dizi, 6. sezonunda da yüksek reytingler almaya devam ediyor. Mevcut başarı grafiği, dizinin planlanan takvimde yayınına devam edeceğini gösteriyor.

Geçtiğimiz sezon ekibe dahil olan Erkan Petekkaya'nın ise hikaye akışı tamamlandı.

📝 Editör Notu

Teşkilat gibi aksiyon odaklı dizilerde ana karakterlerin değişimi, hikayeyi taze tutmak adına sık başvurulan bir yöntemdir. Erkan Petekkaya gibi güçlü bir ismin vedası, Ejder karakterinin yarattığı boşluğu dolduracak yeni bir "antagonist" veya kilit karakter girişinin habercisi olabilir. Reytinglerin stabil seyretmesi, izleyicinin bu tür vedaları kanıksadığını ve ana hikaye akışına odaklandığını kanıtlıyor.

Kuruluş Orhan 16. bölümden ipuçları: Sultan Orhan zamanla yarışıyor!Kuruluş Orhan 16. bölümden ipuçları: Sultan Orhan zamanla yarışıyor!
Kuruluş Orhan 16. bölümden ipuçları: Sultan Orhan zamanla yarışıyor!
Aynı Yağmur Atında da Rosa nikah masasında evet dedi: Ali cinayet zanlısı olduAynı Yağmur Atında da Rosa nikah masasında evet dedi: Ali cinayet zanlısı oldu
Aynı Yağmur Atında' da Rosa nikah masasında "evet" dedi: Ali cinayet zanlısı oldu
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında kendisini terk eden eşi için gözyaşlarına boğuldu: 2 dairem gitti ona üzülmüyorumMüge Anlı ile Tatlı Sert programında kendisini terk eden eşi için gözyaşlarına boğuldu: 2 dairem gitti ona üzülmüyorum
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında kendisini terk eden eşi için gözyaşlarına boğuldu: “2 dairem gitti ona üzülmüyorum”

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler