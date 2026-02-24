Teşkilat dizisinde Erkan Petekkaya dönemi kapanıyor: Ejder karakteri veda ediyor

Dizi, 6. sezonunda da yüksek reytingler almaya devam ediyor. Mevcut başarı grafiği, dizinin planlanan takvimde yayınına devam edeceğini gösteriyor.

Ayrılık haberi 23 Şubat 2026'da kesinleşmiş olup, oyuncunun önümüzdeki birkaç bölüm içerisinde izleyiciye veda etmesi öngörülüyor.

Ünlü oyuncu, canlandırdığı Ejder karakterinin senaryodaki hikayesinin bitmesi nedeniyle diziden ayrılıyor. Bu tamamen kurgusal bir planlama sonucunda gerçekleşen bir vedadır.

Tolga Sarıtaş ve Rabia Soytürk'ün başrolünde olduğu Teşkilat 6. sezonunda hikayenin gidişatı merak eidliyor.

Geçtiğimiz sezon ekibe dahil olan Erkan Petekkaya'nın ise hikaye akışı tamamlandı.

📝 Editör Notu

Teşkilat gibi aksiyon odaklı dizilerde ana karakterlerin değişimi, hikayeyi taze tutmak adına sık başvurulan bir yöntemdir. Erkan Petekkaya gibi güçlü bir ismin vedası, Ejder karakterinin yarattığı boşluğu dolduracak yeni bir "antagonist" veya kilit karakter girişinin habercisi olabilir. Reytinglerin stabil seyretmesi, izleyicinin bu tür vedaları kanıksadığını ve ana hikaye akışına odaklandığını kanıtlıyor.