Aynı Yağmur Atında' da Rosa nikah masasında "evet" dedi: Ali cinayet zanlısı oldu
Pazartesi akşamları izleyiciyle buluşan ATV'nin sevilen dizisi art arda yaşanan şok gelişmelerle izleyiciyi ekran başına kilitledi. Vurulmasının ardından hayata tutunma mücadelesi veren Ali, bir yandan aşkı Rosa’yı kaybetti, diğer yandan cinayet suçlamasıyla karşı karşıya kaldı. Koray’ın tehditleri sonucu Rosa nikah masasına otururken, ortaya çıkan sırlar aileleri karşı karşıya getirdi.
- Ali Aydan, Sertaç Erkul cinayeti şüphelisi olarak polis tarafından gözaltına alındı
- Rosa, Koray'ın tehditleri sonucu nikah masasında Koray ile evlenmek zorunda kaldı
- Hümeyra, hastanede bulduğu küpe sayesinde Ali'nin sevdiği kişinin Rosa olduğunu öğrendi
- Ali'nin vurulması sonrası Rosa'nın onu hastaneye götürürken kaza yapması üzerine Faik olayı örtbas etti
- Koray, Ali'yi vuran kişinin Beliz'in eski sevgilisi Sertaç olduğu yalanını ortaya atarak hedef saptırdı
Ali'nin vurulmasının ardından Rosa, büyük bir çaresizlik içinde Ali'yi arabaya taşıdı. Ali'yi hastaneye yetiştirmeye çalışan Rosa yolda kaza yaptı. Olay yerine gelen polisler Ali'yi ağır yaralı halde bulup ambulansla hastaneye götürdü.
FAİK KONUNUN ÜZERİNİ ÖRTTÜ
Hastaneye gelen Aydan ailesi, Ali'nin vurulduğunu öğrenince büyük bir şok yaşadı. Hemşireden Ali'nin yanında kaza anında bir kadın olduğu bilgisini alan aile, bu kızın kim olduğunu sorgulamaya başladı. Ancak Faik, Karanoğulları'na duyurmadan konunun üzerini örttü.
KORAY HEDEF SAPTIRDI
Koray, Rosa'nın Ali ile olan bağının ortaya çıkmaması için onu zorla hastaneden kaçırdı. Bu sırada Rosa, hastane odasında tek küpesini düşürdü ve bu küpe Hümeyra tarafından bulundu. Koray, Ali'yi vuran kişinin Beliz'in takıntılı eski sevgilisi Sertaç olduğu yalanını ortaya atarak hem hedef saptırdı hem de Ali ile Beliz'i birbirine yakınlaştırmaya çalıştı.
ROSA İLE GİZLİ GÖRÜŞME
Ali, kendisine bunu yapanın kim olduğunu bulmak için Rosa ile gizli bir görüşme ayarladı. Ali'nin gece yarısı evden çıktığını gören Kerem, kardeşini takibe aldı. İkili sahilde bir araya geldiğinde Rosa, Ali'nin hayatını korumak uğruna aşkını inkar etti. Buluşmanın ardından ortaya çıkan Kerem, Ali'ye tepki gösterdi. Ali ise Kerem'e tüm gerçekleri anlattı.
NİKAH MASASINA OTURMAYA ZORLADI
Koray tehditlerine devam ederek Rosa'yı nikah masasına oturmaya zorladı. Ali, ameliyattan çıkar çıkmaz nikahı engellemek için törenin yapıldığı salona gitti ancak Rosa çoktan Koray'a 'evet' demişti. Kısa bir an yalnız kalan ikiliden Rosa, artık başkasının karısı olduğunu söyleyerek onu kendinden uzaklaştırmaya çalıştı.
ALİ'NİN SEVDİĞİ KADIN
Düğün sonrası Karanoğulları, Aydanlar'a geçmiş olsun ziyaretine gitti. Hümeyra, Rosa'nın kulağındaki küpeyi görünce hastanede bulduğu küpenin ona ait olduğunu ve Ali'nin sevdiği kadının Rosa olduğunu anladı. Odaya çekilen Hümeyra, Ali'ye küpeyi göstererek hesap sordu. Ali'nin sessiz onayıyla yıkılan Hümeyra, oğluna sert bir tokat attı.
EVLİLİKTEN KURTARMAYA KARAR VERDİ
Yaşananlarda Koray'ın parmağı olduğunu düşünen Ali, Sertaç'ı konuşturarak Rosa'yı mecbur kaldığı bu evlilikten kurtarmaya karar verdi. Karşı karşıya gelen Ali ve Sertaç arasında arbede yaşandı. Sertaç, Ali'den kaçmayı başarsa da pusuda bekleyen Celo'nun elinden kurtulamadı.
ALİ CİNAYET ZANLISI OLARAK GÖZALTINA ALINDI
Öte yandan Aydanlar'ın evine baskın yapan polisler, Sertaç Erkul'un cesedinin bulunduğunu ve Ali'nin cinayet zanlısı olarak gözaltına alındığını açıkladı. Ali, ailesinin ve Rosa'nın gözleri önünde kelepçelenerek evden çıkarıldı.