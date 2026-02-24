Aynı Yağmur Atında' da Rosa nikah masasında "evet" dedi: Ali cinayet zanlısı oldu

Ali, kendisine bunu yapanın kim olduğunu bulmak için Rosa ile gizli bir görüşme ayarladı. Ali'nin gece yarısı evden çıktığını gören Kerem, kardeşini takibe aldı. İkili sahilde bir araya geldiğinde Rosa, Ali'nin hayatını korumak uğruna aşkını inkar etti. Buluşmanın ardından ortaya çıkan Kerem, Ali'ye tepki gösterdi. Ali ise Kerem'e tüm gerçekleri anlattı.

Koray tehditlerine devam ederek Rosa'yı nikah masasına oturmaya zorladı. Ali, ameliyattan çıkar çıkmaz nikahı engellemek için törenin yapıldığı salona gitti ancak Rosa çoktan Koray'a 'evet' demişti. Kısa bir an yalnız kalan ikiliden Rosa, artık başkasının karısı olduğunu söyleyerek onu kendinden uzaklaştırmaya çalıştı.

ALİ'NİN SEVDİĞİ KADIN

Düğün sonrası Karanoğulları, Aydanlar'a geçmiş olsun ziyaretine gitti. Hümeyra, Rosa'nın kulağındaki küpeyi görünce hastanede bulduğu küpenin ona ait olduğunu ve Ali'nin sevdiği kadının Rosa olduğunu anladı. Odaya çekilen Hümeyra, Ali'ye küpeyi göstererek hesap sordu. Ali'nin sessiz onayıyla yıkılan Hümeyra, oğluna sert bir tokat attı.

EVLİLİKTEN KURTARMAYA KARAR VERDİ

Yaşananlarda Koray'ın parmağı olduğunu düşünen Ali, Sertaç'ı konuşturarak Rosa'yı mecbur kaldığı bu evlilikten kurtarmaya karar verdi. Karşı karşıya gelen Ali ve Sertaç arasında arbede yaşandı. Sertaç, Ali'den kaçmayı başarsa da pusuda bekleyen Celo'nun elinden kurtulamadı.