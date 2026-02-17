Belma Canciğer Güller ve Günahlar kadrosuna katıldı: Mutlu karakterini canlandıracak

Cumartesi akşamları yayınlanan Güller ve Günahlar dizisinde Belma Canciğer ʺMutluʺ rolünü canlandıracak. (Fotoğraflar Instagram'dan alınmıştır)

EDİTÖR ANALİZİ

Belma Canciğer'in dönüşü, dizinin ana hikaye akışına yeni bir yan hikaye eklendiğini gösteriyor. Özellikle 2017'den bu yana ekranlardan uzak kalan bir ismin seçilmesi, karakterin özgünlüğü ve hikayedeki ağırlığı hakkında merak uyandırıyor. Bu tür kadro hamleleri, uzun soluklu dizilerde hikaye tıkanıklığını aşmak ve yeni çatışmalar yaratmak için sıkça tercih edilen bir yöntemdir.