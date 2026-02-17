Belma Canciğer Güller ve Günahlar kadrosuna katıldı: Mutlu karakterini canlandıracak
Kanal D ekranlarında cumartesi günleri izleyiciyle buluşan Güller ve Günahlar dizisinin oyuncu kadrosuna Belma Canciğer eklendi. NGM imzalı yapımda "Mutlu" karakterini canlandıracak olan oyuncu, en son 2017 yılında Ateşböceği projesinde rol almıştı.
- Belma Canciğer, Murat Yıldırım ve Cemre Baysel'in başrollerini paylaştığı Kanal D dizisi Güller ve Günahlar'a 'Mutlu' karakteriyle katıldı.
- Canciğer, 2017 yılında yayınlanan Ateşböceği dizisinden bu yana televizyondaki ekran sessizliğini bozmuş oldu.
- NGM yapımcılığında hazırlanan dizinin yönetmenliğini Deniz Can Çelik üstleniyor.
- Yeni karakter Mutlu'nun dizinin önümüzdeki cumartesi yayınlanacak bölümünde ilk kez görünmesi planlanıyor.
- Dizinin çekimleri İstanbul'da sürdürülüyor.
Murat Yıldırım ve Cemre Baysel'in başrollerini paylaştığı Güller ve Günahlar dizisine deneyimli isim Belma Canciğer katıldı. Geçtiğimiz gün ortaya çıkan kulis bilgilerine göre Canciğer yeni bölümden itibaren "Mutlu" rolüyle kamera karşısına geçiyor.
KADRO DETAYLARI VE YAPIM BİLGİLERİ
NGM yapımcılığında hazırlanan ve yönetmenliğini Deniz Can Çelik'in üstlendiği Güller ve Günahlar dizisi, oyuncu kadrosunu genişletiyor. Belma Canciğer'in canlandıracağı "Mutlu" karakterinin hikayeye dahil olmasıyla birlikte, oyuncu uzun süreli ekran sessizliğini bozmuş oldu.
DİZİ VE OYUNCU BİLGİLERİ
|Kriter
|Detay
|Oyuncu
|Belma Canciğer
|Karakter
|Mutlu
|Son Projesi
|Ateşböceği (2017)
|Yayın Kanalı
|Kanal D
|Yapım Firması
|NGM
|Başroller
|Murat Yıldırım, Cemre Baysel
Karakterin Gelişi: Yeni karakter Mutlu'nun, dizinin önümüzdeki cumartesi günü yayınlanacak bölümünde ilk kez görünmesi planlanıyor.
Teknik Kadro: Dizinin senaryo ve yönetim süreci Deniz Can Çelik liderliğinde devam ederken, çekimler İstanbul'da sürdürülüyor.
SIKÇA SORULAN SORULAR (SSS)
Belma Canciğer Güller ve Günahlar'da hangi karakteri oynuyor?
Belma Canciğer, dizide "Mutlu" isimli karakteri canlandırıyor.
Belma Canciğer en son ne zaman dizide oynamıştı?
Oyuncu, televizyondaki son projesini 2017 yılında yayınlanan "Ateşböceği" dizisiyle gerçekleştirmişti.
Güller ve Günahlar hangi gün yayınlanıyor?
Dizi, her hafta cumartesi akşamları Kanal D kanalında izleyiciyle buluşuyor.
EDİTÖR ANALİZİ
Belma Canciğer'in dönüşü, dizinin ana hikaye akışına yeni bir yan hikaye eklendiğini gösteriyor. Özellikle 2017'den bu yana ekranlardan uzak kalan bir ismin seçilmesi, karakterin özgünlüğü ve hikayedeki ağırlığı hakkında merak uyandırıyor. Bu tür kadro hamleleri, uzun soluklu dizilerde hikaye tıkanıklığını aşmak ve yeni çatışmalar yaratmak için sıkça tercih edilen bir yöntemdir.