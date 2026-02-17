PODCAST CANLI YAYIN

Belma Canciğer Güller ve Günahlar kadrosuna katıldı: Mutlu karakterini canlandıracak

Kanal D ekranlarında cumartesi günleri izleyiciyle buluşan Güller ve Günahlar dizisinin oyuncu kadrosuna Belma Canciğer eklendi. NGM imzalı yapımda "Mutlu" karakterini canlandıracak olan oyuncu, en son 2017 yılında Ateşböceği projesinde rol almıştı.

  • Belma Canciğer, Murat Yıldırım ve Cemre Baysel'in başrollerini paylaştığı Kanal D dizisi Güller ve Günahlar'a 'Mutlu' karakteriyle katıldı.
  • Canciğer, 2017 yılında yayınlanan Ateşböceği dizisinden bu yana televizyondaki ekran sessizliğini bozmuş oldu.
  • NGM yapımcılığında hazırlanan dizinin yönetmenliğini Deniz Can Çelik üstleniyor.
  • Yeni karakter Mutlu'nun dizinin önümüzdeki cumartesi yayınlanacak bölümünde ilk kez görünmesi planlanıyor.
  • Dizinin çekimleri İstanbul'da sürdürülüyor.

Murat Yıldırım ve Cemre Baysel'in başrollerini paylaştığı Güller ve Günahlar dizisine deneyimli isim Belma Canciğer katıldı. Geçtiğimiz gün ortaya çıkan kulis bilgilerine göre Canciğer yeni bölümden itibaren "Mutlu" rolüyle kamera karşısına geçiyor.

Belma Canciğer, Kanal D’de yayınlanan Güller ve Günahlar dizisinin kadrosuna Mutlu karakteriyle dahil oldu.

KADRO DETAYLARI VE YAPIM BİLGİLERİ

NGM yapımcılığında hazırlanan ve yönetmenliğini Deniz Can Çelik'in üstlendiği Güller ve Günahlar dizisi, oyuncu kadrosunu genişletiyor. Belma Canciğer'in canlandıracağı "Mutlu" karakterinin hikayeye dahil olmasıyla birlikte, oyuncu uzun süreli ekran sessizliğini bozmuş oldu.

DİZİ VE OYUNCU BİLGİLERİ

KriterDetay
OyuncuBelma Canciğer
KarakterMutlu
Son ProjesiAteşböceği (2017)
Yayın KanalıKanal D
Yapım FirmasıNGM
BaşrollerMurat Yıldırım, Cemre Baysel

Güller ve Günahlar dizisinde Murat Yıldırım ve Cemre Baysel başrolleri paylaşıyor; yeni bölümde kadroya Belma Canciğer katılıyor.

  • Karakterin Gelişi: Yeni karakter Mutlu'nun, dizinin önümüzdeki cumartesi günü yayınlanacak bölümünde ilk kez görünmesi planlanıyor.

  • Teknik Kadro: Dizinin senaryo ve yönetim süreci Deniz Can Çelik liderliğinde devam ederken, çekimler İstanbul'da sürdürülüyor.

Oyuncu Belma Canciğer, 2017 yılındaki Ateşböceği projesinden sonra ilk kez Güller ve Günahlar dizisiyle ekrana dönüyor.

SIKÇA SORULAN SORULAR (SSS)

Belma Canciğer Güller ve Günahlar'da hangi karakteri oynuyor?

Belma Canciğer, dizide "Mutlu" isimli karakteri canlandırıyor.

Belma Canciğer en son ne zaman dizide oynamıştı?

Oyuncu, televizyondaki son projesini 2017 yılında yayınlanan "Ateşböceği" dizisiyle gerçekleştirmişti.

Güller ve Günahlar hangi gün yayınlanıyor?

Dizi, her hafta cumartesi akşamları Kanal D kanalında izleyiciyle buluşuyor.

Cumartesi akşamları yayınlanan Güller ve Günahlar dizisinde Belma Canciğer ʺMutluʺ rolünü canlandıracak. (Fotoğraflar Instagram'dan alınmıştır)

EDİTÖR ANALİZİ

Belma Canciğer'in dönüşü, dizinin ana hikaye akışına yeni bir yan hikaye eklendiğini gösteriyor. Özellikle 2017'den bu yana ekranlardan uzak kalan bir ismin seçilmesi, karakterin özgünlüğü ve hikayedeki ağırlığı hakkında merak uyandırıyor. Bu tür kadro hamleleri, uzun soluklu dizilerde hikaye tıkanıklığını aşmak ve yeni çatışmalar yaratmak için sıkça tercih edilen bir yöntemdir.

