Akasya Durağı geri dönüyor: Nuri Baba rolü için 4 isime teklif gitti

İmza Aşaması: Henüz resmi imzalar atılmasa da proje tasarım süreci tamamlandı ve kanal görüşmeleri olumlu yönde ilerliyor.

Nuri Baba karakteri için Metin Akpınar ve Şener Şen gibi isimlerin de adı geçiyor.

❓ Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

Akasya Durağı ne zaman başlayacak?

Resmi bir aksilik olmazsa dizinin Eylül 2026'da yayına girmesi hedefleniyor.

Nuri Baba karakterini kim oynayacak?

Nuri Baba rolü için teklif götürülen isimlerin başında usta oyuncu Halil Ergün geliyor; ancak Metin Akpınar ve Şener Şen gibi isimler de adaylar arasında.

Eski oyuncular dizide olacak mı?

Proje duyurusunda "kemik kadro değişmeden" ifadesi kullanılarak eski oyuncuların büyük bölümüyle yola devam edileceği belirtildi.