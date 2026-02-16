Akasya Durağı geri dönüyor: Nuri Baba rolü için 4 isime teklif gitti
Erler Film imzalı Akasya Durağı yeniden çekiliyor. Proje tasarımcısı İbrahim Ethem Aşkın, dizinin Eylül'de döneceğini ve Nuri Baba karakteri için dev isimlere teklif gittiğini duyurdu.
Hızlı Özet Göster
- Akasya Durağı dizisi Eylül 2026'da Kanal D ekranlarında Erler Film ve D Media ortaklığında yeniden yayına girecek.
- Vefat eden Zeki Alasya'nın canlandırdığı Nuri Baba rolü için Halil Ergün, Metin Akpınar, Şener Şen ve Erdal Özyağcılar ile görüşmeler sürüyor.
- Proje tasarımcısı İbrahim Ethem Aşkın, dizinin kemik kadrosunun korunarak devam edeceğini açıkladı.
- Yeni sezon Türker İnanoğlu'nun anısına hayata geçirilecek ve Yılmaz Ekmekçi'nin telkinleriyle güncel bir hikaye yapısı oluşturulacak.
- Proje tasarım süreci tamamlandı ve kanal görüşmeleri olumlu yönde ilerliyor ancak henüz resmi imzalar atılmadı.
Akasya Durağı, Eylül 2026'da Kanal D'de tekrar başlıyor. Nuri Baba rolü için Halil Ergün ve Şener Şen gibi usta isimlerle görüşülürken, kemik kadronun korunacağı açıklandı.
NURİ BABA ROLÜ İÇİN HALİL ERGÜN VE 3 KİŞİYE DHAA TEKLİF GİTTİ
Akasya Durağı dizisi, 2026 Eylül sezonunda Kanal D ekranlarında yeniden yayına girmek için Erler Film ve D Media ortaklığında hazırlık sürecine girdi. Proje tasarımcısı İbrahim Ethem Aşkın'ın 16 Şubat 2026 tarihinde yaptığı açıklamaya göre, vefat eden Zeki Alasya'nın hayat verdiği Nuri Baba karakteri için Halil Ergün, Metin Akpınar ve Şener Şen, Erdal Özyağcılar gibi isimlerle görüşmeler sürüyor.
📊 Akasya Durağı Yeniden: Proje Detayları
|Kriter
|Detay ve Durum
|Muhtemel Yayın Tarihi
|Eylül 2026 veya 2026 Yaz Sezonu
|Yayın Kanalı / Platform
|Kanal D & D Media
|Proje Tasarımı
|İbrahim Ethem Aşkın (Erler Film iş birliğiyle)
|Kadro Durumu
|Kemik kadro korunarak yeni isimler eklenecek
|Nuri Baba Adayları
|Halil Ergün, Metin Akpınar, Erdal Özyağcılar, Şener Şen
🔍 Yeni Sezon Hakkında Bilinenler
Resmi Kaynak: Elif Sude Yenidoğan'ın haberine göre proje, Türker İnanoğlu'nun anısına hayata geçiyor.
Öykü Revizyonu: Yılmaz Ekmekçi'nin telkinleri doğrultusunda güncel bir hikaye yapısı oluşturuluyor.
İmza Aşaması: Henüz resmi imzalar atılmasa da proje tasarım süreci tamamlandı ve kanal görüşmeleri olumlu yönde ilerliyor.
❓ Sıkça Sorulan Sorular (SSS)
Akasya Durağı ne zaman başlayacak?
Resmi bir aksilik olmazsa dizinin Eylül 2026'da yayına girmesi hedefleniyor.
Nuri Baba karakterini kim oynayacak?
Nuri Baba rolü için teklif götürülen isimlerin başında usta oyuncu Halil Ergün geliyor; ancak Metin Akpınar ve Şener Şen gibi isimler de adaylar arasında.
Eski oyuncular dizide olacak mı?
Proje duyurusunda "kemik kadro değişmeden" ifadesi kullanılarak eski oyuncuların büyük bölümüyle yola devam edileceği belirtildi.
💡 Editör Notu
Akasya Durağı'nın dönüşü, sadece bir nostalji hamlesi değil; aynı zamanda aile komedisi türündeki boşluğu doldurma stratejisi. Zeki Alasya'nın Nuri Baba karakteriyle özdeşleşen babacan tavrını Halil Ergün'ün yorumlayacağı, dizinin başarısındaki en kritik eşik olacak. Modernize edilen senaryonun, orijinal yapının samimiyetini koruyup koruyamayacağı ise sosyal medyadaki en büyük tartışma konusu.