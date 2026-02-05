Çirkin dizisinde sürpriz transfer: Gözde Kansu ve Çetin Tekindor yeniden aynı sette
Özlem İnci Hekimoğlu ve Nil Güleç Ünsal’ın kaleme aldığı Çirkin dizisi Yalı Çapkını'nın iki yıldız ismini transfer etti. Gece kulübü sahibi Ökkeş rolündeki Çetin Tekindor ile sevgilisi Hande rolündeki Gözde Kansu yayınlanacak projeyle yeniden aynı seti paylaşacak.
- Star TV'nin yeni dizisi Çirkin'de Çağlar Ertuğrul ve Derya Pınar Ak başrolleri paylaşacak.
- Yalı Çapkını dizisinde birlikte oynayan Çetin Tekindor ve Gözde Kansu, Çirkin'de gece kulübü sahibi Ökkeş ve sevgilisi Hande rollerinde buluşacak.
- Senaryosunu Özlem İnci Hekimoğlu ve Nil Güleç Ünsal'ın yazdığı dizinin çekimlerine 1 Mart 2026'da başlanacak.
- Dizi, kimsesiz kaldıktan sonra evlatlık alınan ve 'Çirkin' lakabıyla anılan Meryem'in değişimini ve Kadir'e olan aşkını konu alıyor.
- Derya Pınar Ak ve Çağlar Ertuğrul daha önce Prens dizisinde birlikte rol almıştı.
Başrollerini Çağlar Ertuğrul ve Derya Pınar Ak'ın üstlendiği Çirkin dizisinde, Yalı Çapkını projesinde birlikte rol alan Çetin Tekindor ve Gözde Kansu yeniden bir araya geliyor. Geçtiğimiz gün ortaya çıkan kulis bilgilerine göre Star TV ekranları için hazırlanan dizide usta oyuncu Tekindor gece kulübü işletmecisi Ökkeş'e hayat verirken, Gözde Kansu ise Ökkeş'in partneri Hande rolüyle izleyici karşısına çıkacak.
🎭 KADRO ŞEKİLLENİYOR: PRENS'TEN ÇİRKİN'E UZANAN BAŞROL
Dizinin hazırlık süreci hız kazanırken, oyuncu seçimleri sektörde büyük yankı uyandırdı. Yapım tarafından geçtiğimiz günlerde duyu Daha önce "Prens" dizisinde sergiledikleri uyumla dikkat çeken Derya Pınar Ak ve Çağlar Ertuğrul, Çirkin dizisinin ana aksını oluşturacak.
🤝 YALI ÇAPKINI'NDAN TANIDIK YÜZLER: GÜLGÜN VE HALİS KORHAN YİNE AYNI SETTE
Dizinin en dikkat çekici detaylarından biri ise Yalı Çapkını dizisinde kayınpeder ve gelin rollerinde izlediğimiz Çetin Tekindor ile Gözde Kansu'nun yeniden bir araya gelmesi oldu. Ancak bu kez aralarındaki bağ çok farklı bir boyuta taşınacak.
📌 Çetin Tekindor: Dizide bir gece kulübü sahibi olan Ökkeş karakterine hayat verecek.
📌 Gözde Kansu: Ökkeş'in genç sevgilisi Hande karakteriyle izleyici karşısına çıkacak.
🎬 YAPIM DETAYLARI VE ÇEKİM TAKVİMİ
Senaryosu Özlem İnci Hekimoğlu ve Nil Güleç Ünsal imzası taşıyan projenin teknik hazırlıkları tamamlanmak üzere. Dizinin öne çıkan diğer detayları ise şöyle:
|Detay
|Bilgi
|Kanal
|Star TV
|Çekim Başlangıcı
|1 Mart 2026
|Yazarlar
|Özlem İnci Hekimoğlu, Nil Güleç Ünsal
|Kilit Oyuncular
|Çağlar Ertuğrul, Derya Pınar Ak, Çetin Tekindor, Gözde Kansu
🎬 ÇİRKİN DİZİSİNİN KONUSU
Dizi, kimsesiz kaldıktan sonra bir eve evlatlık olarak alınan Meryem'in (Derya Pınar Ak) etkileyici değişimini ve imkansız aşkını konu alıyor.
Meryem'in Hikayesi: "Çirkin" lakabıyla anılan Meryem, sığındığı evin oğlu olan Kadir'e (Çağlar Ertuğrul) derin bir aşkla bağlıdır.
Kadir'in Dünyası: Kadir, ailesinin etkisiyle gece kulübü ve gazino işletmeciliği dünyasının içindedir.
Dönüşüm Teması: Hikaye, Meryem'in yaşadığı fiziksel ve ruhsal değişimin yanı sıra, bu değişim sürecinde Kadir ile olan bağının nasıl evrileceğini ele alacak.