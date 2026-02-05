Çirkin dizisinde sürpriz transfer: Gözde Kansu ve Çetin Tekindor yeniden aynı sette

Dizi, kimsesiz kaldıktan sonra evlatlık alınan ve 'Çirkin' lakabıyla anılan Meryem'in değişimini ve Kadir'e olan aşkını konu alıyor.

Başrollerini Çağlar Ertuğrul ve Derya Pınar Ak'ın üstlendiği Çirkin dizisinde, Yalı Çapkını projesinde birlikte rol alan Çetin Tekindor ve Gözde Kansu yeniden bir araya geliyor. Geçtiğimiz gün ortaya çıkan kulis bilgilerine göre Star TV ekranları için hazırlanan dizide usta oyuncu Tekindor gece kulübü işletmecisi Ökkeş'e hayat verirken, Gözde Kansu ise Ökkeş'in partneri Hande rolüyle izleyici karşısına çıkacak.

🎭 KADRO ŞEKİLLENİYOR: PRENS'TEN ÇİRKİN'E UZANAN BAŞROL

Dizinin hazırlık süreci hız kazanırken, oyuncu seçimleri sektörde büyük yankı uyandırdı. Yapım tarafından geçtiğimiz günlerde duyu Daha önce "Prens" dizisinde sergiledikleri uyumla dikkat çeken Derya Pınar Ak ve Çağlar Ertuğrul, Çirkin dizisinin ana aksını oluşturacak.

🤝 YALI ÇAPKINI'NDAN TANIDIK YÜZLER: GÜLGÜN VE HALİS KORHAN YİNE AYNI SETTE

Dizinin en dikkat çekici detaylarından biri ise Yalı Çapkını dizisinde kayınpeder ve gelin rollerinde izlediğimiz Çetin Tekindor ile Gözde Kansu'nun yeniden bir araya gelmesi oldu. Ancak bu kez aralarındaki bağ çok farklı bir boyuta taşınacak.