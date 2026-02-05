Hakan Ural’ın kızı Gisela 13 oldu! Melisa Ural kardeşini doğum gününde yalnız bırakmadı

Fotoğraflar: Sosyal medya

Paylaşımına, "İyi ki doğdun minik kızım Gigi. Ablası Melisa Ural ve yine evlat gibi olan Başak Kurmel ablasıyla birlikte. Canlarım benim. Nice sağlıklı huzurlu mutlu yaşlara hep birlikte. Bu kadar büyüdüğüne inanamıyorum. 13'e basmak nedir!"notunu düşen Hakan Ural, takipçilerinden çok sayıda tebrik mesajı aldı.