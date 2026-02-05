Hakan Ural’ın kızı Gisela 13 oldu! Melisa Ural kardeşini doğum gününde yalnız bırakmadı
Hakan Ural, kızı Gisella Ural’ın yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı duygusal bir paylaşımla kutladı. Hakan Ural’ın 1988 ile 1999 yılları arasında evli kaldığı Sibel Can’dan olan kızı Melisa Ural ve 2005 yılında hayatını birleştirdiği Ezgi Ural’dan olan kızı Gisella Ural, doğum günü karesinde bir araya geldi.
Sosyal medya hesabından kızlarının birlikte yer aldığı bir fotoğrafı yayınlayan Hakan Ural, küçük kızı Gisela Ural'ın hızla büyümesi karşısındaki şaşkınlığını dile getirdi.
Paylaşımına, "İyi ki doğdun minik kızım Gigi. Ablası Melisa Ural ve yine evlat gibi olan Başak Kurmel ablasıyla birlikte. Canlarım benim. Nice sağlıklı huzurlu mutlu yaşlara hep birlikte. Bu kadar büyüdüğüne inanamıyorum. 13'e basmak nedir!"notunu düşen Hakan Ural, takipçilerinden çok sayıda tebrik mesajı aldı.
Kardeş Sevgisi Kareye Yansıdı
Hakan Ural ve Sibel Can'ın kızı olan Melisa Ural, kardeşinin 13. yaş gününde yanında yer alarak mutluluğuna ortak oldu.
Hakan Ural'ın 2005 yılından bu yana evli olduğu Ezgi Ural'dan dünyaya gelen Gisela Ural'ın çocukluktan genç kızlığa geçiş süreci, babasının "Gigi" hitabıyla yaptığı paylaşımla gözler önüne serildi.
Fotoğrafta abla-kardeşin samimi halleri takipçiler tarafından ilgiyle karşılandı.