Germiyanoğlu Mehmet Bey geliyor: Baran Akbulut Kuruluş Orhan’da!

İmparatorla görüşmek üzere Konstantiniyye'ye giden Alaeddin Bey ve Flavius, imparatora düzenlenen suikastı son anda engelledi. Arenada yapılan gösterinin ardından imparatora saldıran Bizanslı askerler durdurulurken, Alaeddin Bey ve Flavius imparatorun hayatını kurtardı. Bizans'ın içindeki hainin ortaya çıkarılmasıyla Sultan Orhan ve Prenses Asporça arasında sular bir süreliğine duruldu.

Temurtaş'ın ordusunu bozguna uğratan Sultan Orhan, gözünü bu kez taht mücadelesiyle karışan Bizans'a çevirdi. Orhan Bey, ordusunu İznik ile İzmit arasına yerleştirmek için planlarını netleştirirken, Bizans cephesinde kritik gelişmeler yaşandı.

Yaşananların ardından Sultan Orhan'ın şüphesi Dafne üzerinde yoğunlaştı. Bu durumu Nilüfer Hatun'la paylaşmayan Orhan Bey, Asporça'yı Dafne konusunda dikkatli olması yönünde uyardı.

Saraydaki yemek davetinin ardından sohbet eden Sultan Orhan ve Asporça'nın birbirlerine övgü dolu sözler söylemesi, uzaktan izleyen Nilüfer Hatun'un gerilmesine neden oldu. Sultan Orhan'ın kafilesine kurulan tuzakta Asporça'yı suçlayan Nilüfer Hatun ile prenses arasındaki ipler bir kez daha gerildi. Uzun süredir yükselen tansiyon bu kez kılıçlara dönüştü ve iki kadın amansız bir mücadeleye tutuştu.

Temurtaş Elçilerin Önüne Atıldı

Sultan Orhan, savaşta esir aldığı Temurtaş'ı bağlı halde elçilerin önüne çıkartarak kararlılığını bir kez daha ortaya koydu. Türk beylerine tarihi bir çağrıda bulunan Orhan Bey, "Anadolu'yu birlikte Türk'ün yurdu yapalım" sözleriyle birlik mesajı verdi.

Fatma Hatun'un Evlilik İhtimali ve Flavius'un Çöküşü

Fatma Hatun'u oğlu Yiğit'e istemek için Şahinşah Bey ve Didar Hatun otağa geldi. Sultan Orhan, "Hayırlı uğurlu olsun" diyerek kız kardeşini Yiğit'e emanet etti. Bu anlara şahit olan Flavius ise büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.

Zikir Halkasında Sessiz Tehdit

Bölümün finalinde zikir halkasına katılan Sultan Orhan, arkasından sinsice yaklaşan Flavius karşısında büyük bir metanet sergiledi. Flavius'un hamlesinin nereye varacağı ise izleyicide büyük bir merak uyandırdı.