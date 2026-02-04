Kuruluş'ta Orhan'da Sultan Orhan ve Asporça restleşti! Bizans'ta yer yerinden oynadı
İznik kuşatmasının ardından ipleri eline alan Sultan Orhan, Asporça’ya verdiği esirle Bizans’taki dengeleri altüst etti. Obada Temurtaş’ı beylerin huzurunda aşağılayan Orhan Bey, “Bu iblisin yeri Türk’ün ayağının altıdır” sözleriyle gücünü bir kez daha gösterdi. Gerilim ve hesaplaşmanın zirve yaptığı bu sahne, Kuruluş Orhan’da gecenin en çok konuşulan anı oldu.
Sultan Orhan'ın "Hoş geldin" hitabına, Asporça'dan sitemkâr bir karşılık geldi. "Ordunu gönderip İznik'i kuşattığında bunu söyleyeceğimi hiç düşünmezdim ama hoş buldum, Orhan Bey" sözleriyle başlayan bu dialog, iki taraf arasındaki gerilimi açıkça ortaya koydu.Bizans’ın dengelerini Sultan Orhan belirliyor
İTTİFAK MI YOKSA YENİ BİR HESAPLAŞMA MI?
Asporça, Orhan'ın yakalattığı Bizanslı hain komutana bakarak, "İçimizdeki çürükleri sen çıkardın ama cezasını ben vereceğim" diyerek kararlılığını vurgularken, Sultan Orhan tereddütsüz şekilde cevapladı: "Gayrı esir senindir. Zindanımızda sorgulayabilirsin." Sultan Orhan'ın bu hamlesiyle birlikte Bizans'ta dengeler yeniden kurulurken, Sultan Orhan–Asporça hattındaki ilişkinin ittifak mı yoksa yeni bir hesaplaşmanın başlangıcı mı olduğu sorusu gündeme geldi.
OBADA AŞAĞILANDI
Sultan Orhan'ın sert ve kati bir şekilde hükmünü verdi: "Bu iblisin yeri Türk'ün ayağının altıdır" diyerek Temurtaş'ı beylerin huzurunda aşağılayan Sultan Orhan, düşmanına karşı tavizsiz duruşunu bir kez daha ortaya koydu.Sultan Orhan’ın hükmü kesin: Bu iblisin yeri Türk’ün ayağının altıdır
Mağrur tutumundan zerre geri adım atmayan Temurtaş ise bu kez hedefini Şahinşah Bey'e çevirdi. "Ben seni vali naibim yapacaktım ama sen bir densizin küçük adamı olmayı seçtin" sözleri obada soğuk rüzgârlar estirdi. Şahinşah Bey ise "Kınık'tan hain devşirebileceğini düşünen, senden öte densiz var mı bu cihanda?" diyerek sadakatini gösterdi.
ÖLÜSÜ DEĞİL DİRİSİ LAZIM
Gerilimin zirveye çıktığı anlarda Sultan Orhan'ın "Haydi götürün bunu" emriyle Temurtaş obadan çıkarıldı. Ancak Şahinşah Bey'in, "Sultanım, ne diye bu müfsidi yaşatırsın?" sözleri üzerine Sultan Orhan tek cümleyle noktayı koydu: "Ölüsü değil, dirisi lazım. O yüzden."
Yapım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait, yönetmenliğini Bülent İşbilen'in üstlendiği, Orhan Bey karakterine Mert Yazıcıoğlu'nun hayat verdiği Kuruluş Orhan, bu sahnesiyle de gecenin en çok konuşulan anları arasına adını yazdırdı.