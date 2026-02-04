Taşacak Bu Deniz Yönetmeni Çağrı Bayrak açıkladı: Adil'in ıhlamur içmesi senaryoda yoktu
TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Taşacak Bu Deniz dizisinin yönetmeni Çağrı Bayrak YouTube'da yayınlanan bir programa konuk oldu. Bayrak, programda diziye dair merak edilen soruları yanıtlarken, senaryoda başlangıçta yer almayan ancak kendisinin ısrarıyla eklenen küçük bir detayı paylaştı.
- TRT 1'in Taşacak Bu Deniz dizisinin yönetmeni Çağrı Bayrak, Adil karakterinin çay yerine ıhlamur içmesini taraflar arasındaki farkı vurgulamak için senaryoya kendisinin eklediğini açıkladı.
- Bayrak, Furtunalılar'ın çay içmesine karşılık Adil'i farklılaştırmak için ıhlamur içirme kararı aldığını belirtti.
- Dizinin 16. bölümünde Adil, Şerif'i ortadan kaldırmak için acımasız bir plan devreye soktu ve Esme'ye sert bir rest çekti.
- 17. bölümde Esme silahı bulmak için Fırtına Konağı'nı birbirine katarken, Adil rotasını Şerif'i yok etmeye çevirdi.
- Amirum Dayı'nın baskısıyla evlenmeye razı olan Adil için kasabada eş adayı aranırken, Esme randevuyu basacak.
TRT 1'in Taşacak Bu Deniz dizisinin yönetmeni Çağrı Bayrak, 4 Şubat 2026 tarihinde konuk olduğu YouTube programında, Adil karakterinin çay yerine neden ıhlamur içtiğini açıkladı. Bayrak, senaryoda olmayan bu detayı taraflar arasındaki farkı vurgulamak amacıyla bizzat kendisinin eklettiğini ve karakterin bu sayede özgünleştiğini belirtti.
"ADİL ÇAY İÇMESİN" ISRARI NASIL DOĞDU?
Programda karakterlerin alışkanlıkları üzerine konuşan Çağrı Bayrak, Adil karakterinin dizi boyunca içtiği ıhlamurun aslında bir yönetmen dokunuşu olduğunu itiraf etti. Dizideki gruplaşmaları ve karakterlerin duruşunu bu şekilde simgeleştirdiğini belirten Bayrak, süreci şu sözlerle aktardı:
"Dizide bir ayrım yapmamız gerekiyordu. Furtunalılar çay yapıyor, o taraf tamamen çaycı. Ben de 'Adil çay içmesin bence' dedim. Çünkü karşı tarafla olan farkını bu şekilde hissettirmeliydik. Ihlamur fikri tamamen bu karakter ayrıştırmasından doğdu."
🔙 16. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Adil, yaşadığı hayal kırıklığının ardından artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını kanıtlarcasına gemileri yaktı. Silahın bulunmasını beklemekten vazgeçerek Esme'ye sert bir rest çeken Adil, Şerif'i tamamen ortadan kaldırmak için acımasız bir planı devreye soktu. Şerif'in ihbarıyla köşeye sıkışsa da, Hicran'ın kendini tehlikeye atarak yaptığı hamle dengeleri değiştirdi; bu fedakarlık Eleni'yi Hicran'a yakınlaştırırken Esme'yi ise yapayalnız bıraktı. Hem Adil'i hem Eleni'yi kaybetme korkusuyla çılgına dönen Esme, Furtuna Konağı'nı birbirine katarken; Adil'in intikam planının kurbanı olan Oruç, aşkı ve ailesi arasında kalmanın en ağır bedelini ödedi. Bölüm sonunda Adil'in Esme'ye yönelttiği "Ya yan yana yakacağız, ya ayrı ayrı yanacağız!" sözleri, gelecek bölümlerdeki büyük savaşın fitilini ateşledi.
🔥 17. BÖLÜMDE TANSİYON YÜKSELİYOR:
Yeni bölümde karakterler arasındaki ipler tamamen kopma noktasına geliyor. İşte bölümün en kritik gelişmeleri:
Ayrılık acısını öfkeye dönüştüren Esme, Fırtına Konağı'nı adeta birbirine katıyor. Tek bir amacı var: O meşhur silahı bulmak. Şerif'ten boşanıp hem ondan hem de Hicran'dan kurtulmak için her şeyi göze alıyor.
Yaşadığı hayal kırıklığını keçilerini aç bırakan çobanlarından çıkaran Adil, rotasını tamamen Şerif'i yok etmeye kırıyor. Oruç ve İso'yu canlarıyla sınanacakları tehlikeli bir yola sokan Adil, artık çok daha acımasız.
Abisi Adil'e, İso'nun hayatı için yalvaran Fadime, kendi duygularıyla ilk kez bu kadar sert yüzleşiyor. İkilinin birlikte eğlendiği anlar, aralarındaki buz dağlarını eritmeye başlasa da geçmişin yükü hala omuzlarında.
Mesleğini kaybetme eşiğine gelen Oruç, Eleni'nin sarsılmaz desteğiyle ayağa kalkıyor. Adil ile el ele verip amcasını yönetimden indirmek için operasyon başlatan Oruç, Şerif'in Eleni'ye yaptığı beklenmedik teklifle sarsılacak.
Amirum Dayı'nın "Koçari soyu Fırtına'dan mı yürüyecek?" baskısına dayanamayan Adil, evlenmeye razı oluyor. Kasabada Adil için uygun eş adayı aranırken, durumu öğrenen Esme randevuyu basıyor. Ancak karşılaşacağı manzara, Esme'yi can evinden vurmaya yetecek.