Taşacak Bu Deniz Yönetmeni Çağrı Bayrak açıkladı: Adil'in ıhlamur içmesi senaryoda yoktu

Hızlı Özet Göster TRT 1'in Taşacak Bu Deniz dizisinin yönetmeni Çağrı Bayrak, Adil karakterinin çay yerine ıhlamur içmesini taraflar arasındaki farkı vurgulamak için senaryoya kendisinin eklediğini açıkladı.

Bayrak, Furtunalılar'ın çay içmesine karşılık Adil'i farklılaştırmak için ıhlamur içirme kararı aldığını belirtti.

Dizinin 16. bölümünde Adil, Şerif'i ortadan kaldırmak için acımasız bir plan devreye soktu ve Esme'ye sert bir rest çekti.

17. bölümde Esme silahı bulmak için Fırtına Konağı'nı birbirine katarken, Adil rotasını Şerif'i yok etmeye çevirdi.

Amirum Dayı'nın baskısıyla evlenmeye razı olan Adil için kasabada eş adayı aranırken, Esme randevuyu basacak.

TRT 1'in Taşacak Bu Deniz dizisinin yönetmeni Çağrı Bayrak, 4 Şubat 2026 tarihinde konuk olduğu YouTube programında, Adil karakterinin çay yerine neden ıhlamur içtiğini açıkladı. Bayrak, senaryoda olmayan bu detayı taraflar arasındaki farkı vurgulamak amacıyla bizzat kendisinin eklettiğini ve karakterin bu sayede özgünleştiğini belirtti.

Çağrı Bayrak, Adil karakterinin neden çay yerine ıhlamur içtiğini ilk kez katıldığı bir YouTube yayınında anlattı. "ADİL ÇAY İÇMESİN" ISRARI NASIL DOĞDU? Programda karakterlerin alışkanlıkları üzerine konuşan Çağrı Bayrak, Adil karakterinin dizi boyunca içtiği ıhlamurun aslında bir yönetmen dokunuşu olduğunu itiraf etti. Dizideki gruplaşmaları ve karakterlerin duruşunu bu şekilde simgeleştirdiğini belirten Bayrak, süreci şu sözlerle aktardı: "Dizide bir ayrım yapmamız gerekiyordu. Furtunalılar çay yapıyor, o taraf tamamen çaycı. Ben de 'Adil çay içmesin bence' dedim. Çünkü karşı tarafla olan farkını bu şekilde hissettirmeliydik. Ihlamur fikri tamamen bu karakter ayrıştırmasından doğdu."