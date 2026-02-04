Atv canlı yayın izle 4 Şubat 2026: Müge Anlı’da son bölüm hangi olaylar oldu?

4 Şubat 2026 Çarşamba günü yayınlanan bölümde neler yaşandığı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Programda ele alınan son gelişmeler ve dikkat çeken anlar izleyiciler tarafından araştırılıyor. İşte günün öne çıkan başlıkları…

Murat Çelik, 32 yıl sonra kız kardeşine ulaşıldığını öğrenirken, kardeşinin görüşmek istememesi canlı yayında duygusal anlara neden oldu.

MÜGE ANLI'DA SON BÖLÜM NELER OLDU?

Murat Çelik, annesi Leyla Hanım'ın 32 yıl önce henüz 2,5 yaşındayken evlatlık verdiği kız kardeşini bulabilmek için Müge Anlı'nın programına katılmıştı. Canlı yayında beklenen haber geldi ve Müge Anlı, Murat Çelik'e kız kardeşine ulaşıldığını açıkladı. Ancak bu gelişme hem sevinç hem de büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Anlı, bulunan kız kardeşin biyolojik ailesiyle görüşmek istemediğini belirterek, "Kardeşin insanlarla bağ kurmak istemediğini ve kardeş istemediğini söyledi" dedi. Bu sözler karşısında duygulanan Murat Çelik, yayında kardeşine bir kez daha seslenerek çağrıda bulundu.

Programda gündeme gelen bir diğer olayda Beycan Peker, 20 yaşındaki eşi Nurfer Peker ile 6 aylık bebeklerinin, başlık parası yüzünden eşinin ailesi tarafından alıkonulduğunu öne sürdü. İki yıllık evli olduklarını ve eşini sosyal medya üzerinden tanıdığını anlatan Beycan Peker, "Eşimin ailesiyle aramızın düzeldiğini sanıyordum. Kayınpederime 100 bin TL verdim ama yetmedi" ifadelerini kullandı. Canlı yayına bağlanan kayınpeder Ahmet Bey ise Beycan'ın kızını yalanlarla kandırdığını iddia ederek suçlamaları reddetti.

Nurfer Peker de yayına katılarak eşi hakkında çarpıcı iddialarda bulundu. Babasının evine kendi isteğiyle döndüğünü söyleyen Nurfer Peker, "Beni defalarca aldattı, hatta başka erkeklerle görüşmemi istedi" dedi. Bu sözleri kabul etmeyen Beycan Peker ise eşini çok sevdiğini dile getirdi. Nurfer Peker ayrıca eşinin, patronuyla zorla tanıştırmak istediğini iddia ederek boşanmak istediğini açıkça ifade etti.

Bir başka dosyada ise 77 yaşındaki Fatma Sarı, Mersin'de bulunan ve babasından kalan beş dönümlük arazisinin, kızı ve kızının erkek arkadaşı tarafından elinden alındığını öne sürdü. Fatma Sarı, kendisine bir aşk oyunu oynandığını iddia etti. İsmini açıklamak istemeyen bir izleyici de canlı yayına bağlanarak, benzer dolandırıcılık yöntemlerinin nasıl işlediğini detaylarıyla anlattı.