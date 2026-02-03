PODCAST CANLI YAYIN

Eşref Rüya dizisinde Uluslararası afiş krizi: Mısırlı yapım birebir kopyaladı

Eşref Rüya, Mısır’da 2026 Ramazan ayında başlayacak olan Awlad Al-Ra’i dizisi tarafından afişinin kopyalanmasıyla gündeme geldi. Bugün sosyal medya platformu X'te bir kullanıcının dikkat çekmesiyle ortaya çıkan skandal, görsel tasarımın birebir taklit edildiğini kanıtladı.

Mısır'da yayına hazırlanan Awlad Al-Ra'i dizisinin tanıtım afişi, Türk dizisi Eşref Rüya'nın görsel kimliğini izinsiz kullandığı iddiasıyla tartışma başlattı. 3 Şubat 2026 tarihinde paylaşılan görsellerde, karakter yerleşiminden grafik detaylara kadar her şeyin kopyalandığı görüldü.

Mısırlı yapım tarafından paylaşılan afiş (X)

SKANDALIN PERDE ARKASI: SOSYAL MEDYA İFŞASI

Eşref Rüyauluslararası bir intihal iddiasıyla gündemde. Mısır televizyonlarında Ramazan ayı için hazırlanan Awlad Al-Ra'i dizisinin afişi yayınlanır yayınlanmaz, Türk izleyiciler benzerliği fark etti.

2025'te yayına giren Türk dizisinin görsel konsepti, bir yıldan kısa sürede Mısır'daki 2026 Ramazan yapımı için kullanıldı.

X platformunda bir kullanıcının, "Bir dizinin, bir başka dizinin poster fikrini bir yıldan kısa bir süre içinde çaldığını ilk kez görüyorum" notuyla paylaştığı karşılaştırmalı görsel, kısa sürede binlerce etkileşim aldı. Paylaşımda, Mısır yapımı dizinin sadece konsepti değil, grafik kompozisyonu da kopyaladığı gözler önüne serildi.

3 Şubat 2026'da bir X kullanıcısının iki afişi yan yana getirip ʺfikir hırsızlığıʺ vurgusuyla paylaşması sonucu fark edildi.

İKİ AFİŞ ARASINDAKİ BENZERLİKLER

  • Karakter Yerleşimi: Ana karakterlerin merkezde duruşu ve yan karakterlerin derinlik algısı birebir aynı şablon üzerine oturtulmuş.

Eşref Rüya'nın orijinal afişi (Fotoğraflar X)

  • Renk Paleti: Eşref Rüya'nın ikonikleşen sıcak tonları ve ışık oyunları, Mısır yapımı afişte de aynen kullanılmış.

  • Grafik Detaylar: Yazı karakterlerinin konumlandırılması ve arka plan unsurları "esinlenme" boyutunu aşarak "kopyalama" aşamasına geçmiş durumda.

🎬 EŞREF RÜYA DİZİSİNİN KONUSU

2025 yılında yayın hayatına başlayan ve kısa sürede geniş bir kitleye ulaşan Eşref Rüya, dram ve gizem türünde bir yapım.

  • Genel Hikaye: Çocukluğunu sokaklarda geçiren ve hayatın tüm zorluklarına rağmen umudunu yitirmeyen Eşref'in, zengin bir ailenin içine sızarak kendi geçmişindeki büyük sırrı çözme çabasını konu alıyor.

Karakter yerleşiminden renk paletine kadar tüm grafik unsurların Eşref Rüya ile aynı olduğu görüldü.

🎬 AWLAD AL-RA'İ DİZİSİNİN KONUSU

Mısır'da 2026 Ramazan ayında izleyiciyle buluşması planlanan Awlad Al-Ra'i (Çoban'ın Çocukları), geleneksel bir aile draması.

  • Genel Hikaye: Varlıklı ve otoriter bir babanın (Al-Ra'i) ölümünün ardından, miras kavgasına tutuşan ve birbirlerinden tamamen farklı hayatlar süren kardeşlerin hikayesini anlatıyor.

