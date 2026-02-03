Eşref Rüya dizisinde Uluslararası afiş krizi: Mısırlı yapım birebir kopyaladı

Eşref Rüya uluslararası bir intihal iddiasıyla gündemde. Mısır televizyonlarında Ramazan ayı için hazırlanan Awlad Al-Ra'i dizisinin afişi yayınlanır yayınlanmaz, Türk izleyiciler benzerliği fark etti.

2025'te yayına giren Türk dizisinin görsel konsepti, bir yıldan kısa sürede Mısır'daki 2026 Ramazan yapımı için kullanıldı.

X platformunda bir kullanıcının, "Bir dizinin, bir başka dizinin poster fikrini bir yıldan kısa bir süre içinde çaldığını ilk kez görüyorum" notuyla paylaştığı karşılaştırmalı görsel, kısa sürede binlerce etkileşim aldı. Paylaşımda, Mısır yapımı dizinin sadece konsepti değil, grafik kompozisyonu da kopyaladığı gözler önüne serildi.