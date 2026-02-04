PODCAST CANLI YAYIN

Settar Tanrıöğen "Kut Süleyman" olarak setlere dönüyor! Çekimler Rize'de başlayacak

Yaşadığı ciddi sağlık sorunlarını geride bırakan usta oyuncu Settar Tanrıöğen geçtiğimiz gün ortaya çıkan kulis bilgilerine göre TRT'nin dijital platformu Tabii'de yayınlanacak olan "Eve Dönemezsin" dizisinin kadrosuna dahil oldu.

  • Beyin kanaması geçiren Settar Tanrıöğen, TRT Tabii'nin yeni dizisi 'Eve Dönemezsin' ile oyunculuğa geri dönüyor.
  • Dizinin çekimleri Şubat ayı ortasında Rize'de başlayacak ve Tanrıöğen 'Kut Süleyman' karakterini canlandıracak.
  • Settar Tanrıöğen geçen yıl geçirdiği beyin kanaması sonrası hastanede tedavi görmüş ve evinde dinlenmişti.
  • Dizi dram ve aile temalarını işleyecek ve sadece TRT Tabii platformundan yayınlanacak.
  • Yapımın yüksek bütçeli olması ve Settar Tanrıöğen'in yanı sıra başka oyuncuların da kadroda yer alması bekleniyor.

Beyin kanaması sonrası uzun süren tedavi sürecini tamamlayan Settar Tanrıöğen, oyunculuğa TRT Tabii'nin yeni iddialı yapımı "Eve Dönemezsin" ile geri dönüyor.

Usta aktör Settar Tanrıöğen, yeni dizisinde ʺKut Süleymanʺ karakterine hayat verecek. Çekimler ise Karadeniz'in kalbi Rize'de gerçekleştirilecek.

🎬 YENİ PROJE DETAYLARI: "EVE DÖNEMEZSİN"

Geçtiğimiz yıl geçirdiği beyin kanaması nedeniyle zorlu bir tedavi ve dinlenme süreci geçiren usta aktör Settar Tanrıöğen, sağlığına tamamen kavuşmasının ardından setlere dönüş kararı aldı. Birsen Altuntaş'ın özel haberine göre, oyuncunun yeni adresi kamu yayıncısı TRT'nin dijital yüzü olan Tabii platformu oldu.

Dizinin hazırlık süreci ve oyuncu kadrosuna dair öne çıkan detaylar şunlardır:

  • 📍 Çekim Mekanı: Dizinin tüm atmosferi ve çekimleri Karadeniz'in eşsiz doğasına sahip Rize ilinde gerçekleştirilecek. Ekibin Şubat ayının ortasında Rize'de sete çıkarak çekimlere başlaması planlanıyor. Settar Tanrıöğen, hikayenin merkezinde yer alan ve derinliğiyle dikkat çeken "Kut Süleyman" karakterine hayat verecek. Yapım, dram ve aile temalarının harmanlandığı, dijital platform dinamiklerine uygun bir kurgu sunacak.

Uzun tedavi sürecini tamamlayan Tanrıöğen, Şubat ayı ortasında başlayacak çekimlerle setlere dönerek hayranlarına en güzel cevabı işiyle veriyor.

SAĞLIK SÜRECİ

Settar Tanrıöğen, geçtiğimiz yıl geçirdiği rahatsızlık sonrası uzun bir süre hastanede tedavi görmüş, ardından doktorlarının tavsiyesi üzerine evinde istirahate çekilmişti. Sevenlerinin sağlığını yakından takip ettiği usta sanatçının, yeniden işine dönebilecek kadar güçlenmesi sektörde ve hayranları arasında büyük sevinç yarattı.

Oyuncunun bu yeni projesi, sadece bir "dönüş" değil, aynı zamanda sağlığının tam anlamıyla yerinde olduğunun da bir kanıtı olarak görülüyor. Rize'nin zorlu ancak huzurlu coğrafyasında yapılacak çekimlerin oyuncunun motivasyonunu yüksek tutacağı belirtiliyor.

Giorgi Ovashvili yönetmenliğinde çekilecek dizide, Settar Tanrıöğen ve Mehmet Kurtuluş başrolleri paylaşıyor.

📋 "EVE DÖNEMEZSİN" HAKKINDA BİLİNENLER

Diziye dair sızan bilgiler şimdilik sınırlı olsa da projenin yüksek bütçeli ve etkileyici bir görsellik sunması bekleniyor. İşte projeye dair kısa notlar:

Platform: Sadece TRT Tabii üzerinden izlenebilecek.

Konu: Memleketine dönen bir adamın veya bir ailenin geçmişle hesaplaşmasını konu alacağı tahmin ediliyor.

Kadro: Settar Tanrıöğen'in yanı sıra sektörün sevilen diğer isimlerinin de kadroya dahil edilmesi bekleniyor.

Dizinin başrolü olmaıs beklenen Mehmet Kurtuluş ( Fotoğraflar TRT ve Instagram'dan alınmıştır)

