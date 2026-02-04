Settar Tanrıöğen "Kut Süleyman" olarak setlere dönüyor! Çekimler Rize'de başlayacak

Yapımın yüksek bütçeli olması ve Settar Tanrıöğen'in yanı sıra başka oyuncuların da kadroda yer alması bekleniyor.

Dizi dram ve aile temalarını işleyecek ve sadece TRT Tabii platformundan yayınlanacak.

📍 Çekim Mekanı: Dizinin tüm atmosferi ve çekimleri Karadeniz'in eşsiz doğasına sahip Rize ilinde gerçekleştirilecek. Ekibin Şubat ayının ortasında Rize'de sete çıkarak çekimlere başlaması planlanıyor. Settar Tanrıöğen, hikayenin merkezinde yer alan ve derinliğiyle dikkat çeken "Kut Süleyman" karakterine hayat verecek. Yapım, dram ve aile temalarının harmanlandığı, dijital platform dinamiklerine uygun bir kurgu sunacak.

Geçtiğimiz yıl geçirdiği beyin kanaması nedeniyle zorlu bir tedavi ve dinlenme süreci geçiren usta aktör Settar Tanrıöğen, sağlığına tamamen kavuşmasının ardından setlere dönüş kararı aldı. Birsen Altuntaş'ın özel haberine göre, oyuncunun yeni adresi kamu yayıncısı TRT'nin dijital yüzü olan Tabii platformu oldu.

Uzun tedavi sürecini tamamlayan Tanrıöğen, Şubat ayı ortasında başlayacak çekimlerle setlere dönerek hayranlarına en güzel cevabı işiyle veriyor.

SAĞLIK SÜRECİ

Settar Tanrıöğen, geçtiğimiz yıl geçirdiği rahatsızlık sonrası uzun bir süre hastanede tedavi görmüş, ardından doktorlarının tavsiyesi üzerine evinde istirahate çekilmişti. Sevenlerinin sağlığını yakından takip ettiği usta sanatçının, yeniden işine dönebilecek kadar güçlenmesi sektörde ve hayranları arasında büyük sevinç yarattı.

Oyuncunun bu yeni projesi, sadece bir "dönüş" değil, aynı zamanda sağlığının tam anlamıyla yerinde olduğunun da bir kanıtı olarak görülüyor. Rize'nin zorlu ancak huzurlu coğrafyasında yapılacak çekimlerin oyuncunun motivasyonunu yüksek tutacağı belirtiliyor.