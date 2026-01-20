ATV A.B.İ. son bölüm özeti: Vasiyet krizi dengeleri değiştirdi! 3. bölümde büyük hesaplaşma kapıda
ATV ekranlarının iddialı yapımı A.B.İ., 20 Ocak Salı akşamı yayınlanan 2. bölümüyle izleyiciyi derin bir vasiyet krizine sürükledi. Tahir Hancıoğlu'nun tüm mirasını Doğan'a bırakıp Sinan'ı reddetmesi, gelecek bölümde Hancıoğlu ailesi içindeki tüm köprülerin atılmasına ve hukuki savaşın sertleşmesine neden olacak.
Başrollerini Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun paylaştığı A.B.İ. dizisinin son bölümünde, Avukat Çağla'nın bulduğu vasiyetname tüm dengeleri altüst etti. Mirasın tek sahibi olan Doğan'ın bu yeni gücü karşısında, 3. bölümde Sinan'ın intikam hamleleri ve Melek'in firari durumunun netleşmesi bekleniyor.
A.B.İ. 2. BÖLÜMDE YAŞANAN KRİTİK GELİŞMELER
Vasiyet Şoku: Bölümün finalinde Çağla, Sinan'ın aracında Tahir Hancıoğlu'na ait gizli bir vasiyet buldu. Belgeye göre Sinan mirastan tamamen çıkarılırken, tüm varlık Doğan'a bırakıldı.
Melek'in Firarı: Babasını yaraladığı iddiasıyla aranan Melek için çember daralıyor. Doğan, kardeşini aklamak adına Sinan'ın düğün gecesindeki şüpheli hareketlerini takibe aldı.
Hukuki Düğüm: Savcılık makamı Hancıoğlu ailesi üzerindeki baskıyı artırırken, Avukat Çağla vasiyeti açıklamak ile adaleti sağlamak arasında riskli bir çizgide kaldı.
GELECEK BÖLÜMDE NELER OLACAK?
A.B.İ.'de Tahir Hancıoğlu'nun şok kararı sonrası gözler gelecek haftaya çevrildi. 2. bölüm finalinde ortaya çıkan vasiyetname, 3. bölümde Doğan'ın istemediği bir mirasın başına geçmesi ve Melek'in suçsuzluğunu kanıtlama çabasının hız kazanacağını gösteriyor.
Sinan'ın Karşı Hamlesi
Her şeyini kaybettiğini anlayan Sinan'ın, Doğan'ı saf dışı bırakmak için yasal olmayan yollara başvuracağı tahmin ediliyor.
Mirasın Kabulu
Doğan, istemediği bu mirası kabul ederek ailesini içeriden mi dönüştürecek, yoksa her şeyi reddedip eski hayatına mı dönecek?
İtiraf Gelecek mi?
Melek'in daha fazla kaçamayacağını anlayan Doğan ve Çağla, gerçeği ortaya çıkarmak için sürpriz bir tanıkla iş birliği yapabilir.
A.B.İ. YAYIN BİLGİLERİ
|Kategori
|Bilgi
|Yayın Kanalı
|atv
|Yayın Günü ve Saati
|Her Salı - 20.00
|Başrol Oyuncuları
|Kenan İmirzalıoğlu, Afra Saraçoğlu
|Son Bölüm Tarihi
|20 Ocak 2026