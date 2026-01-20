ATV'nin izlenme rekorları kıran yeni dizisi A.B.İ.'de Tahir'in durumu ciddiyetini koruyor

A.B.İ. yayınlandığı ilk bölümle izlenme rekorları kırdı. Başrollerini Kenan İmirzalıoğlu ile Afra Saraçoğlu'nun paylaştığı dizi hikayesiyle ekrana damga vurdu. Dizinin bu akşam yayınlanacak ikinci bölümünde de heyecan dorukta olacak. Tahir Hancıoğlu'nun duğun gecesi yaşadığı saldırı, Hancıoğlu ailesini bir anda savcılık soruşturmasının ve kamuoyu baskısının içine çeker. Melek, babasını neşterle yaraladığı iddiasıyla aranan bir isim haline gelirken zaman daralır. Doğan, kardeşini aklamak ve gerçeğe ulaşmak için iz sürerken, Sinan'ın çizdiği tablo, Doğan için adım adım takip edilmesi gereken bir şüphe hattına donuşur.

AİLE KISKAÇTA

Cağla ise savcılık cephesinde baskıyı yonetmeye calışırken, hem Melek'in ifade vermesini sağlamak hem de dosyanın Behram'ın lehine kapanmasını engellemek icin riskli bir denge kurar. Hastanede Tahir'in durumu kritik seyrini korurken, aile içindeki gerilim giderek tırmanır. Doğan ve ailesi aynı anda hem suclama, hem sır hem de hesaplaşma kıskacına girer.