Mehmed Fetihler Sultanı'na usta isim! Suzan Kardeş kadroya dahil oldu
Mehmed: Fetihler Sultanı’nda sürpriz bir transfer gerçekleşti. Usta sanatçı Suzan Kardeş, dizide Kazıklı Voyvoda olarak bilinen Vlad Tepeş’in annesi Morena rolüyle izleyici karşısına çıkacak.
Geçtiğimiz gün ortaya çıkan kulis bilgilerine göre usta oyuncu, hikayenin kilit noktalarından biri olan Morena karakteriyle diziye yeni bir soluk getirecek.
VLAD TEPEŞ'İN ANNESİ MORENA OLARAK DÖNÜYOR
Miray Yapım imzalı dizide heyecan, Balkanlar ekseninde gelişen yeni olaylarla tırmanıyor. Birsen Altuntaş'ın aktardığı bilgilere göre Suzan Kardeş, dizide "Morena" karakterine hayat verecek. Morena, tarihte ve kurgusal evrende "Kazıklı Voyvoda" olarak bilinen Vlad Tepeş'in annesi olarak izleyici karşısına çıkacak. En son Aziz dizisinde gösterdiği performansla hafızalarda yer edinen usta sanatçı, bu kez sert ve stratejik bir anne figürüyle ekranlara geri dönüyor.
MORENA KARAKTERİ HİKAYEYİ NASIL ETKİLEYECEK?
Dizinin 64. bölümünden itibaren hikayeye dahil olacak olan Morena, sadece bir anne figürü değil, aynı zamanda siyasi dengeleri etkileyen bir güç odağı olacak. İşte bu katılımın dizide değiştireceği bazı noktalar:
Balkan İttifakları: Vlad Tepeş'in Osmanlı İmparatorluğu'na karşı takındığı sert tutumun arkasındaki ailevi ve kültürel etkiler Morena üzerinden işlenecek.
Anne ve Oğul Çatışması: Morena'nın, oğlunun hırsları üzerindeki yönlendirici gücü, dizideki psikolojik derinliği artıracak.
Tarihi Atmosfer: Suzan Kardeş'in Balkan kültürüne olan hakimiyeti ve bu coğrafyanın ruhunu yansıtan oyunculuk tarzı, Morena karakterinin inandırıcılığını güçlendirecek.
YILDIRAY YILDIRIM YÖNETİMİNDE YENİ BİR DÖNEM
Yönetmen koltuğunda Yıldıray Yıldırım'ın oturduğu Mehmed: Fetihler Sultanı, en son 63. bölümüyle izleyiciyle buluşmuştu. Serkan Çayoğlu'nun hayat verdiği Sultan Mehmed'in en dişli rakiplerinden biri olan Vlad Tepeş'in ailesinin derinlemesine incelenmesi, dizinin aksiyon dolu sahnelerine yeni bir dramatik boyut katacak.
|Oyuncu
|Karakter
|Rolü
|Serkan Çayoğlu
|Sultan Mehmed
|Osmanlı Padişahı
|Suzan Kardeş
|Morena
|Vlad Tepeş'in Annesi
|Seçkin Özdemir
|Konstantinos
|Bizans İmparatoru
SUZAN KARDEŞ'İN EKRANLARA DÖNÜŞÜ HEYECAN YARATTI
Hem müzik dünyasında hem de oyunculuk kariyerinde büyük başarılara imza atan Suzan Kardeş, Seksenler dizisindeki Pastacı Sami'nin annesi ve Aziz dizisindeki rolleriyle geniş kitlelerin sevgisini kazanmıştı. Bir süredir dizi setlerinden uzak kalan sanatçının, böylesine güçlü ve tarihi bir projeyle dönmesi sosyal medyada büyük ilgi gördü. Morena'nın 64. bölümde yapacağı girişin, dizinin reyting listelerindeki yerini daha da sağlamlaştırması bekleniyor.