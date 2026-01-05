Mehmed Fetihler Sultanı'na usta isim! Suzan Kardeş kadroya dahil oldu

Geçtiğimiz gün ortaya çıkan kulis bilgilerine göre usta oyuncu, hikayenin kilit noktalarından biri olan Morena karakteriyle diziye yeni bir soluk getirecek.

Fotoğraflar: Instagram VLAD TEPEŞ'İN ANNESİ MORENA OLARAK DÖNÜYOR Miray Yapım imzalı dizide heyecan, Balkanlar ekseninde gelişen yeni olaylarla tırmanıyor. Birsen Altuntaş'ın aktardığı bilgilere göre Suzan Kardeş, dizide "Morena" karakterine hayat verecek. Morena, tarihte ve kurgusal evrende "Kazıklı Voyvoda" olarak bilinen Vlad Tepeş'in annesi olarak izleyici karşısına çıkacak. En son Aziz dizisinde gösterdiği performansla hafızalarda yer edinen usta sanatçı, bu kez sert ve stratejik bir anne figürüyle ekranlara geri dönüyor.