A.B.İ. için geri sayım başladı!

Türkiye'nin kanalı atv yine sıra dışı bir yapımla izleyicinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. OGM Pictures imzalı A.B.İ.'nin ilk bölümü için geri sayım başladı. İlk bölümü 13 Ocak'ta yayınlanacak dizinin tanıtımı bile büyük ses getirdi. Başrollerini usta oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ve güzel yıldız Afra Saraçoğlu'nun paylaştığı dizinin sosyal medya hesaplarında takipçi patlaması yaşandı. Üstelik takipçiler arasında sadece Türk hayranları yoktu. Dünyanın pek çok yerindeki diziseverler A.B.İ.'nin hesaplarını takibe başladı.

DOĞAN'IN HİKAYESİ...

Dizinin Instagram sayfasında yayınlanan tanıtımlar büyük ilgi gördü. Azerbaycan'dan Brezilya'ya kadar binlerce kişi bölüm tanıtımlarına beğeni yağdırdı. Yönetmen koltuğunda Cem Karcı'nın oturduğu, senaryosunu Eylem Canpolat, Deniz Gürlek, Melih Özyılmaz ve Melek Seven'in kaleme aldığı dizide başrolleri Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu paylaşıyor. Ailesinin karanlık geçmişinden kaçarken bambaşka bir hayata adım atan Doğan'ın, yıllar sonra yüzleşmek zorunda kaldığı sırlarla dolu hikâyesini anlatan yapım, etkileyici oyuncu kadrosu ve güçlü hikâyesiyle dikkat çekiyor.