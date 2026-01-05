Funda Karayel ile Yıldızlı Sohbetler’de motorlar ısınıyor! Eren Üçlertoprağı bu akşam A Para’da

Funda Karayel ile Yıldızlı Sohbetler, dopdolu içeriği ile birbirinden özel konukları ağırlamaya devam ediyor…Yıldızlı Sohbetler'in bu haftaki konuğu Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Başkanı Eren Üçlertoprağı oldu...Yıldızlı sohbetler bu akşam saat 19.00'da A Para'da…

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN