Survivor 2026 Ünlüler ve Gönüllüler kadrosunda kimler var? Survivor yarışmacıları kimler?

TV8’de yayınlanan Survivor 2026 Ünlüler ve Gönüllüler kadrosu netleşti. Ünlüler kadrosunda Selen Görgüzel, Bayhan, Keremcem gibi sanatçılar yer alıyor. Gönüllüler kadrosunda ise Eren Semerci, Engincan Tura ve Lina Hourich gibi isimler yer alıyor. İşte tam liste...

Survivor 2026 yeni sezonun yarışmacılar seyirciler tarafından takip ediliyor. Geçtiğimiz yıl Adem Kılıçcı'nın kazandığı Survivor'da, bu sene şampiyonun kim olacağı şimdiden merak edilirken fragmanlarda yer alan yarışmacılar arasından izleyiciler favori isimlerini belirlemeye başladı. Peki Survivor 2026 Ünlüler ve Gönüllüler kadrosunda kimler var?

SURVİVOR ÜNLÜLER TAKIMI TAM LİSTE

BAYHAN

KEREMCEM

SERHAN ONAT

DİLAN ÇITAK

SELEN GÖRGÜZEL

MERT NOBRE

MERYEM BOZ

SEREN AY ÇETİN

SURVİVOR GÖNÜLLÜLER TAKIMI TAM LİSTE

ENGİNCAN TURA

EREN SEMERCİ

ERKAN BİLBEN

ONUR ALP ÇAM

RAMAZAN SARI

LİNA HOURİCH

GÖZDE BOZKURT

NİSANUR GÜLER