Survivor 2026 Ünlüler ve Gönüllüler kadrosunda kimler var? Survivor yarışmacıları kimler?
TV8’de yayınlanan Survivor 2026 Ünlüler ve Gönüllüler kadrosu netleşti. Ünlüler kadrosunda Selen Görgüzel, Bayhan, Keremcem gibi sanatçılar yer alıyor. Gönüllüler kadrosunda ise Eren Semerci, Engincan Tura ve Lina Hourich gibi isimler yer alıyor. İşte tam liste...
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Survivor 2026 yeni sezonun yarışmacılar seyirciler tarafından takip ediliyor. Geçtiğimiz yıl Adem Kılıçcı'nın kazandığı Survivor'da, bu sene şampiyonun kim olacağı şimdiden merak edilirken fragmanlarda yer alan yarışmacılar arasından izleyiciler favori isimlerini belirlemeye başladı. Peki Survivor 2026 Ünlüler ve Gönüllüler kadrosunda kimler var?
SURVİVOR ÜNLÜLER TAKIMI TAM LİSTE
BAYHAN
KEREMCEM
SERHAN ONAT
DİLAN ÇITAK
SELEN GÖRGÜZEL
MERT NOBRE
MERYEM BOZ
SEREN AY ÇETİN
SURVİVOR GÖNÜLLÜLER TAKIMI TAM LİSTE
ENGİNCAN TURA
EREN SEMERCİ
ERKAN BİLBEN
ONUR ALP ÇAM
RAMAZAN SARI
LİNA HOURİCH
GÖZDE BOZKURT
NİSANUR GÜLER