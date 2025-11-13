PODCAST CANLI YAYIN

İnci Taneleri bitti mi? Yeni sezon neden gecikti? Yılmaz Erdoğan gerçek nedeni duyurdu

İnci Taneleri, sezon finali sonrası ekranlara dönmeyince sosyal medyada büyük merak oluştu. 44. bölümle ara veren fenomen yapımın yeni sezonunun ne zaman başlayacağı izleyiciler tarafından araştırılırken, beklenen açıklama sonunda geldi.

Dizinin yaratıcısı ve başrol oyuncusu Yılmaz Erdoğan, yeni sezon için net mesajını paylaştı.

YENİ SEZON BİR TÜRLÜ BAŞLAMADI: İZLEYİCİ MERAKTA

İnci Taneleri, sezon finaliyle birlikte uzun bir ara vermiş, ancak beklenen tarihte yeni bölümler yayınlanmamıştı. Kanal D'nin güncel yayın akışında dizinin yer almaması, "İnci Taneleri bitti mi?", "Yeni sezon ne zaman başlıyor?" sorularını yeniden gündeme taşıdı.

Fenomen diziyi yakından takip eden seyirciler, sosyal medyada yoğun şekilde tarih araştırırken, özellikle yaz aylarında çekim hazırlıklarının başlamaması heyecanı daha da artırdı.

YILMAZ ERDOĞAN'DAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM: "ORGANİZE İŞLER BİTİNCE BAŞLIYORUZ"

Dizinin akıbetine dair en net açıklama, projeyi yazan ve başrolde yer alan Yılmaz Erdoğandan geldi. Ünlü isim, sosyal medya hesabından yaptığı kısa ama anlamlı açıklamayla bekleyişe son verdi.

Erdoğan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Halletmemiz gereken bazı Organize İşler var, biter bitmez İnci Taneleri'ne başlıyoruz."

Bu açıklama, İnci Taneleri'nin iptal edilmediğini, sadece ertelendiğini kesinleştirdi. Erdoğan'ın üzerinde çalıştığı Organize İşler projesinin tamamlanmasının ardından çekimlerin yeniden başlayacağı anlaşıldı.

İNCİ TANELERİ YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Resmi bir tarih henüz paylaşılmamış olsa da kulislerde konuşulanlara göre yeni sezonun çekimleri Organize İşler sürecinin tamamlanmasıyla birlikte başlayacak. Dolayısıyla dizinin yeni bölümlerinin kış aylarında veya 2026 başında ekrana dönmesi güçlü ihtimal olarak değerlendiriliyor.

Yayın akışında yer almaması, dizinin bittiği anlamına gelmiyor; sadece yeni sezon hazırlıklarının ertelendiğini gösteriyor.

GÜÇLÜ OYUNCU KADROSU YENİ SEZONU BEKLİYOR

İnci Taneleri'nin geniş oyuncu kadrosu, yeni sezon için hazırlıklarını sürdürüyor. Dizide şu isimler yer alıyor:

  • Yılmaz Erdoğan

  • Hazar Ergüçlü

  • Selma Ergeç

  • Kubilay Aka

  • Rıza Kocaoğlu

  • Sera Kutlubey

  • Güven Kıraç

  • Yasemin Baştan

  • Bora Cengiz

  • Gülenay Kalkan

Yönetmen koltuğunda ise yine Şenol Sönmez bulunuyor.

