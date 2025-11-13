İnci Taneleri bitti mi? Yeni sezon neden gecikti? Yılmaz Erdoğan gerçek nedeni duyurdu

İNCİ TANELERİ YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Resmi bir tarih henüz paylaşılmamış olsa da kulislerde konuşulanlara göre yeni sezonun çekimleri Organize İşler sürecinin tamamlanmasıyla birlikte başlayacak. Dolayısıyla dizinin yeni bölümlerinin kış aylarında veya 2026 başında ekrana dönmesi güçlü ihtimal olarak değerlendiriliyor.

Yayın akışında yer almaması, dizinin bittiği anlamına gelmiyor; sadece yeni sezon hazırlıklarının ertelendiğini gösteriyor.

GÜÇLÜ OYUNCU KADROSU YENİ SEZONU BEKLİYOR

İnci Taneleri'nin geniş oyuncu kadrosu, yeni sezon için hazırlıklarını sürdürüyor. Dizide şu isimler yer alıyor:

Yılmaz Erdoğan

Hazar Ergüçlü

Selma Ergeç

Kubilay Aka

Rıza Kocaoğlu

Sera Kutlubey

Güven Kıraç

Yasemin Baştan

Bora Cengiz

Gülenay Kalkan

Yönetmen koltuğunda ise yine Şenol Sönmez bulunuyor.