Kim Milyoner Olmak İster bu akşam var mı? Milyoner yeni bölüm ne zaman, bugün mü?

Ekranların bir numaralı yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölüm tarihi merak ediliyor ve araştırılıyor. Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekrana gelen yarışma programı izleyicilere heyecan dolu dakikalar sunuyor. Peki Milyoner yeni bölüm ne zaman ve saat kaçta başlıyor? Kim Milyoner Olmak İster bu akşam var mı yok mu?

Giriş Tarihi :18 Eylül 2025 , 14:40
Ekranların sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster, heyecan dolu yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekrana gelen programın yayın günü ve saati merak konusu oldu. Peki Milyoner bu akşam ekranda mı, yeni bölüm ne zaman izleyiciyle buluşacak? İşte tüm merak edilenler...

KİM MİLYONER OLMAK İSTER BU AKŞAM VAR MI?

Pazar ve perşembe akşamları yeni bölümü yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'in bu haftaki yeni bölümü 18 Eylül Perşembe 20.00'de yayınlanacak. Yarışmada toplam 13 soru yer alıyor. 13. soruyu da doğru yanıtlarsanız kazanacağınız ödül tam 5 Milyon TL.

Kim Milyoner Olmak İster son bölüm nereden izlenir?

Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasının son bölümüne atv'nin web sitesinden ulaşabilirsiniz. Milyoner'in tüm bölümleri atv.com.tr adresinde. Kim Milyoner Olmak İster? son bölüm atv'nin internet sitesinden izlenebilir.

Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle bu akşam ATV’deKim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle bu akşam ATV’de
