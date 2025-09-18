Kim Milyoner Olmak İster bu akşam var mı? Milyoner yeni bölüm ne zaman, bugün mü?

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

Ekranların sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster, heyecan dolu yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekrana gelen programın yayın günü ve saati merak konusu oldu. Peki Milyoner bu akşam ekranda mı, yeni bölüm ne zaman izleyiciyle buluşacak? İşte tüm merak edilenler...