Sahipsizler bu akşam var mı? Sahipsizler 2. sezon 1. bölüm yayın bilgileri

🎬 Yeni sezonda neler olacak?

Yeni sezonda mahalle üç tabutun gölgesinde yas tutarken, Devran Azize'nin umudu sayesinde komadan uyanıyor. Ancak eve dönüşü büyük bir yıkım getiriyor: Cemo artık tekerlekli sandalyededir, Cevdet hayatını kaybetmiştir. Devran, her şeye rağmen ailesini yeniden ayağa kaldırmaya kararlı olsa da, karşısına büyük engeller çıkacaktır. Öte yandan tüm gözler Cevdet'in yıllar önce yazdığı vasiyetin açıklanmasına çevrilmiş durumda.