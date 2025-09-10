SON DAKİKA
Sahipsizler bu akşam var mı? Sahipsizler 2. sezon 1. bölüm yayın bilgileri

Sahipsizler dizisinde geri sayım sona eriyor. İzleyicilerin merakla beklediği 2. sezon, bu hafta yayınlanacak yeni bölümüyle başlayacak.

Giriş Tarihi :10 Eylül 2025 , 18:21
Dizinin yeni sezonunda Devran'ın eve dönüşü, Cemo'nun tekerlekli sandalyeye mahkûm olması ve Cevdet'in ölümünün ardından mahallede yaşanan büyük değişimler ekrana taşınacak.

📅 Yeni sezon tarihi

Eylül ayı ile birlikte televizyon dizileri birer birer ekranlara dönmeye başlarken, Sahipsizler de izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Merakla beklenen yeni sezon bölümü, 10 Eylül çarşamba akşamı yayınlanacak.

🎬 Yeni sezonda neler olacak?

Yeni sezonda mahalle üç tabutun gölgesinde yas tutarken, Devran Azize'nin umudu sayesinde komadan uyanıyor. Ancak eve dönüşü büyük bir yıkım getiriyor: Cemo artık tekerlekli sandalyededir, Cevdet hayatını kaybetmiştir. Devran, her şeye rağmen ailesini yeniden ayağa kaldırmaya kararlı olsa da, karşısına büyük engeller çıkacaktır. Öte yandan tüm gözler Cevdet'in yıllar önce yazdığı vasiyetin açıklanmasına çevrilmiş durumda.

📖 Sahipsizler'in konusu

Anne babalarını aynı gecede kaybeden altı kardeşin, hayata tutunma çabasını anlatan Sahipsizler, Mardin'den İstanbul'a uzanan dramatik bir hikayeyi ekrana taşıyor. Azize'nin liderliğinde yaşam mücadelesi veren kardeşler, hem geçmişlerinin acısıyla hem de şehirde karşılarına çıkan yeni zorluklarla yüzleşiyor.

