Sahipsizler bu akşam var mı? Sahipsizler 2. sezon 1. bölüm yayın bilgileri

Dizinin yeni sezonunda Devran'ın eve dönüşü, Cemo'nun tekerlekli sandalyeye mahkûm olması ve Cevdet'in ölümünün ardından mahallede yaşanan büyük değişimler ekrana taşınacak.
Eylül ayı ile birlikte televizyon dizileri birer birer ekranlara dönmeye başlarken, Sahipsizler de izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Merakla beklenen yeni sezon bölümü, 10 Eylül çarşamba akşamı yayınlanacak.
Yeni sezonda mahalle üç tabutun gölgesinde yas tutarken, Devran Azize'nin umudu sayesinde komadan uyanıyor. Ancak eve dönüşü büyük bir yıkım getiriyor: Cemo artık tekerlekli sandalyededir, Cevdet hayatını kaybetmiştir. Devran, her şeye rağmen ailesini yeniden ayağa kaldırmaya kararlı olsa da, karşısına büyük engeller çıkacaktır. Öte yandan tüm gözler Cevdet'in yıllar önce yazdığı vasiyetin açıklanmasına çevrilmiş durumda.
Anne babalarını aynı gecede kaybeden altı kardeşin, hayata tutunma çabasını anlatan Sahipsizler, Mardin'den İstanbul'a uzanan dramatik bir hikayeyi ekrana taşıyor. Azize'nin liderliğinde yaşam mücadelesi veren kardeşler, hem geçmişlerinin acısıyla hem de şehirde karşılarına çıkan yeni zorluklarla yüzleşiyor.