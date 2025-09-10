21 yaşındaki Fatma Erbil ile Abdullah Erbil çiftinin kızı Emine Armağan, Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde 17 Temmuz tarihinde silahla vurulmuş halde ölü bulunmuştu. Acılı Erbil çifti olayın ardındaki sır perdesinin aralanması için Müge Anlı'ya katıldı. Kızlarını kaybetmenin acısını yaşayan aile, damadı evlilik öncesi soruşturduklarında komşulardan iyi yanıtlar almadıklarını anlatarak nişanı sonlandırdıklarını ancak damat tarafının kızlarını kaçırdığını anlattı.
21 yaşındaki Emine Armağan nasıl öldü? Sır perdesi Müge Anlı'da aralanıyor! (Kaynak:Atv)
"ÇIKARSA CESEDİ ÇIKAR"
Anne Fatma Erbil, yaşananları şu sözlerle anlattı:
"Bu evden çıkarsan seni öldürürüm diyorlardı, kızım hapis hayatı yaşıyordu. Kayınpederi de benim evime gelinlikle girdi, çıkarsa cesedi çıkar diyordu. Öyle de yaptılar." Baba Abdullah Erbil ise, "Benim kızım 3 sene orada zulüm altında, baskı altında durdu. Gelmek istedi gelemedi. Ölüsünü gönderdiler. Kızımın mezarına utancımdan bakamıyorum." ifadelerini kullandı.
"KOCAMDAN ŞİDDET GÖRDÜM BENİ KURTARIN"
21 yaşındaki Emine Armağan'ın dayısı Hüseyin Erol, bugün Müge Anlı canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu.
Dayısı, Emine ile en son görüştüğü günü anlatarak, "Yeğenim bana 'Abdullah boğazımı sıktı, dayı beni buradan al' dedi. Hemen jandarmayı aradım ve 'Yeğenim kocası tarafından darp edilmiş, lütfen onu alın' dedim" ifadelerini kullandı. Hüseyin Erol ayrıca, Emine'nin yengesi Gülderen Armağan'ın kendisini arayarak, "Jandarmayı getirirsen işler daha kötü olur. Biz Emine'yi akşam teslim edeceğiz" dediğini aktardı.