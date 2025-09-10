İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

21 yaşındaki Fatma Erbil ile Abdullah Erbil çiftinin kızı Emine Armağan, Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde 17 Temmuz tarihinde silahla vurulmuş halde ölü bulunmuştu. Acılı Erbil çifti olayın ardındaki sır perdesinin aralanması için Müge Anlı'ya katıldı. Kızlarını kaybetmenin acısını yaşayan aile, damadı evlilik öncesi soruşturduklarında komşulardan iyi yanıtlar almadıklarını anlatarak nişanı sonlandırdıklarını ancak damat tarafının kızlarını kaçırdığını anlattı.

21 yaşındaki Emine Armağan nasıl öldü? Sır perdesi Müge Anlı'da aralanıyor! (Kaynak:Atv) "ÇIKARSA CESEDİ ÇIKAR" Anne Fatma Erbil, yaşananları şu sözlerle anlattı: "Bu evden çıkarsan seni öldürürüm diyorlardı, kızım hapis hayatı yaşıyordu. Kayınpederi de benim evime gelinlikle girdi, çıkarsa cesedi çıkar diyordu. Öyle de yaptılar." Baba Abdullah Erbil ise, "Benim kızım 3 sene orada zulüm altında, baskı altında durdu. Gelmek istedi gelemedi. Ölüsünü gönderdiler. Kızımın mezarına utancımdan bakamıyorum." ifadelerini kullandı.