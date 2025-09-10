PODCAST CANLI YAYIN
ATV dijitalde zirvede: 1993'ten itibaren diziyle değil dijital başarıyla da izlenir

1993'ten bu yana "ilklerle" dolu yayıncılık kariyeriyle Türk televizyon tarihine damga vuran ATV, yeni dönemde dijital alanda da lider konumda. Web ve mobil uygulama performansında rakiplerini geride bırakan kanal, yayın içerikleriyle uluslararası arenada da büyük ilgi görüyor.

Giriş Tarihi :10 Eylül 2025
Atv 1993 yılından beri imza attığı ilklerle, televizyon izleyicisinin tutkunu olduğu dizileriyle, reyting rekorları kıran programlarıyla Türk televizyon tarihine damgasını vuran, pek çok ilke imza atan bir televizyon olmayı başardı.

Yenilikçiliğini dijital mecralardaki stratejisiyle gösteren Atv, dijital platformlarda en çok takip edilen, en çok izlenen, en çok beğenilen kanal olarak birçok ilke ve başarıya imza attı. Atv içerikleri, Türkiye'nin yanı sıra birçok ülkede ve dilde dijital platformlarda çok büyük ilgi görüyor. Türkiye'nin ve Türk kültürünün tanıtımında ve sevilmesinde büyük etkisi olan Atv dizileri, yurt dışı satışları ve yayınlandığı ülkelerdeki izlenme oranlarıyla da başarısını sürdürüyor.

Atv, yayınladığı dizilerle hem birçok ödülün sahibi oluyor hem de izleyicinin büyük ilgisi ile unutulmayanlar arasına yer alıyor. Kuruluşundan başlayarak "Dizi Atv'de izlenir" mottosuyla bütünleşen Atv, hepsi birer klasik haline dönüşmüş dizilerine yenilerini eklemeye devam ediyor. Atv dizilerinin hepsi kültürel değerlerimizden yola çıkarak, toplumsal bellekte kendine önemli bir yer ediniyor ve hatırasını yıllarca koruyan efsanelere dönüşüyor.

"Müge Anlı ile Tatlı Sert", hafta içi her gün saat 10.00'da erkana geliyor.

Esra Erol, Pazartesi'den Cuma'ya saat 16.00'da izleyiciyle buluşuyor.

Kalpleri derinden sarsacak hikâye "Gözleri KaraDeniz" her Salı Atv'de

İlk sezonunda reytinglerde üst sıralarda yer alan "Can Borcu" bu sezona da fırtına gibi başladı.

Barış Arduç ve Hande Erçel'i buluşturan "Aşk ve Gözyaşı" yeni sezonun en flaş yapımları arasında yer alıyor.

