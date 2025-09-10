ATV dijitalde zirvede: 1993’ten itibaren diziyle değil dijital başarıyla da izlenir

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

Atv 1993 yılından beri imza attığı ilklerle, televizyon izleyicisinin tutkunu olduğu dizileriyle, reyting rekorları kıran programlarıyla Türk televizyon tarihine damgasını vuran, pek çok ilke imza atan bir televizyon olmayı başardı. Can Borcu (Takvim.com.tr)

Yenilikçiliğini dijital mecralardaki stratejisiyle gösteren Atv, dijital platformlarda en çok takip edilen, en çok izlenen, en çok beğenilen kanal olarak birçok ilke ve başarıya imza attı. Atv içerikleri, Türkiye'nin yanı sıra birçok ülkede ve dilde dijital platformlarda çok büyük ilgi görüyor. Türkiye'nin ve Türk kültürünün tanıtımında ve sevilmesinde büyük etkisi olan Atv dizileri, yurt dışı satışları ve yayınlandığı ülkelerdeki izlenme oranlarıyla da başarısını sürdürüyor. Müge Anlı ve Esra Erol (Takvim.com.tr)