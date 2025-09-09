Dizi atv’de izlenir: En iyilerle sizlerle... Reyting rekortmeni diziler ve merakla beklenen dört yeni yapım tanıtım filminde bir araya geldi

Başrollerini Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız'ın paylaştığı Karadeniz'in asi sularında büyüyen Azil'in, geçmişine dair tüm sırlarını bulduğu hem de yüreğini yakan imkânsız bir aşka sürüklendiği hikayesi " Gözleri Karadeniz",

Yeni sezonla birlikte ekrana gelmeye hazırlanan dört yeni dizi Gözleri Karadeniz , Aşk ve Gözyaşı, Aynadaki Yabancı ve Abi atv tanıtımında izleyici karşısına çıktı.

atv Yeni Yayın Dönemi Tanıtımı.

Güney Kore'nin reyting rekortmeni dizisi "Queen of Tears"ın Türk uyarlaması, başrollerini Hande Erçel ve Barış Arduç'un paylaştığı "Aşk ve Gözyaşı",

Dışarıdan kusursuz gibi görünen bir hayatın ardındaki karanlık sırları ve bir annenin evladı için verdiği büyük mücadeleyi, kimlik ve yeniden doğuş temalarıyla ekrana taşıyacak olan "Aynadaki Yabancı",

Farklı konusu ve dev prodüksiyonuyla izleyiciyi ekran başına çekecek olan, başrollerini Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun paylaştığı "A.B.İ" ilk kez izleyici karşısına çıktı.