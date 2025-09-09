PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Televizyon Haberleri

Dizi atv'de izlenir: En iyilerle sizlerle... Reyting rekortmeni diziler ve merakla beklenen dört yeni yapım tanıtım filminde bir araya geldi

“Dizi atv’de izlenir” sloganıyla yıllardır reyting rekortmeni yapımları ekrana getiren atv, yeni yayın dönemine merhaba dedi. Daha önceki yeni sezon tanıtım filmleriyle çok konuşulan atv, bu sene de tüm ekran yüzlerini bir araya getirdi. Reyting rekorları kıran dizilerin ve programların yer aldığı tanıtım filmi bu akşam ilk kez atv Ana Haber Bülteni’nde izleyiciyle buluştu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :09 Eylül 2025 , 21:02 Güncelleme Tarihi :09 Eylül 2025 , 21:25
Dizi atv’de izlenir: En iyilerle sizlerle... Reyting rekortmeni diziler ve merakla beklenen dört yeni yapım tanıtım filminde bir araya geldi

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Dizi atv'de izlenir sloganıyla yıllardır en iyi yapımları ekrana getiren atv, yeni yayın dönemine merhaba dedi!

atv Yeni Yayın Dönemi Tanıtımı.atv Yeni Yayın Dönemi Tanıtımı.

TANITIM FİLMİ İZLEYİCİYLE BULUŞTU

Daha önceki yeni sezon tanıtım filmleriyle çok konuşulan atv, bu sene de tüm ekran yüzlerini bir araya getirdi. Reyting rekorları kıran dizilerin ve programların yer aldığı tanıtım filmi bu akşam ilk kez atv Ana Haber Bülteni'nde izleyiciyle buluştu.

Çekimleri atv Tanıtım ve Marka Yönetimi tarafından, Turkuvaz Medya Merkezi'ndeki stüdyolarda gerçekleştirildi.

atv Yeni Yayın Dönemi Tanıtımı.atv Yeni Yayın Dönemi Tanıtımı.

EN İYİLER YİNE atv'de!

Tanıtım filmi: https://www.youtube.com/watch?v=kqGVb1JZlD0

Sezon finalleriyle izleyicilerini mest eden atv dizileri, Kuruluş Orhan, Can Borcu merakla beklediği yeni bölümleriyle önümüzdeki günlerde ekranda olacak.

Reyting rekortmeni diziler ve merakla beklenen dört yeni yapım, yayınlanan tanıtım filminde bir araya geldi.

atv Yeni Yayın Dönemi Tanıtımı.atv Yeni Yayın Dönemi Tanıtımı.

Yeni sezonla birlikte ekrana gelmeye hazırlanan dört yeni dizi Gözleri Karadeniz, Aşk ve Gözyaşı, Aynadaki Yabancı ve Abi atv tanıtımında izleyici karşısına çıktı.

Başrollerini Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız'ın paylaştığı Karadeniz'in asi sularında büyüyen Azil'in, geçmişine dair tüm sırlarını bulduğu hem de yüreğini yakan imkânsız bir aşka sürüklendiği hikayesi "Gözleri Karadeniz",

atv Yeni Yayın Dönemi Tanıtımı.atv Yeni Yayın Dönemi Tanıtımı.

Güney Kore'nin reyting rekortmeni dizisi "Queen of Tears"ın Türk uyarlaması, başrollerini Hande Erçel ve Barış Arduç'un paylaştığı "Aşk ve Gözyaşı",

Dışarıdan kusursuz gibi görünen bir hayatın ardındaki karanlık sırları ve bir annenin evladı için verdiği büyük mücadeleyi, kimlik ve yeniden doğuş temalarıyla ekrana taşıyacak olan "Aynadaki Yabancı",

Farklı konusu ve dev prodüksiyonuyla izleyiciyi ekran başına çekecek olan, başrollerini Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun paylaştığı "A.B.İ" ilk kez izleyici karşısına çıktı.

ATV'DE GÜNDÜZ KUŞAĞI

Gündüz kuşağının vazgeçilmezleri Müge Anlı ile Tatlı Sert ve Esra Erol'da, Nursel Ergin'in sunduğu Mutfak Bahane izleyiciyi ekran başına toplayacak. Merak edilen konular, yanıt bekleyen sorular, yine Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun programlarıyla yanıt bulmaya devam edecek. Oktay Kaynarca'nın sunumuyla dünyanın en çok izlenen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, bu sezon yenilenen para ödülleriyle yarışmacılara daha çok kazandıracak. Gündemin nabzını tutan canlı bağlantılarıyla, özel haberleriyle ve yayınlarıyla haberin merkezi yine atv olmaya devam edecek. Milyonların izlediği dizilerin setlerinden haberler, kamera arkası görüntüler ve oyuncuların özel röportajlarının yer aldığı Dizi TV ise yine çok konuşulacak.

atv, yeni sezonda da izleyiciyi yine ekran başına kilitleyecek!

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Terör devleti İsrail’in derdi ateşkes değil! Doha’da müzakere masasına kalleş saldırı: Hamas’tan Liderlerimiz sağ kurtuldu açıklaması
CHP’li Özgür Özel 9 Eylül’den 2 gün önce İngiliz FT’ye Türkiye’yi şikayet etti!
İdefix
24 yıl sonra yarı finaldeyiz! Türkiye - Polonya: 91-77 | MAÇ SONUCU
İBB iddianamesi öncesi İmamoğlu kapı duvar yalvarıyor! CHP 90’lık Hikmet Çetin’e bel bağladı... Peş peşe MHP temaslarının şifreleri
Fenerbahçe Domenico Tedesco’yu KAP’a bildirdi
Gözleri KaraDeniz
Dizi atv’de izlenir: En iyilerle sizlerle... Reyting rekortmeni diziler ve merakla beklenen dört yeni yapım tanıtım filminde bir araya geldi
CHP’de FETÖ muamması! Bir tarafta akıl alanlar diğer tarafta sövenler | Kaftancıoğlu firari ismi bombaladı: Ulan FETÖ’cü yavşak
İzmir şehitleri son yolculuğuna uğurlandı! Acılı baba oğlunun cenaze namazını kıldırdı
TAKVİM aylardır yazıyor! Özel de Kılıçdaroğlu da CHP de iyi biliyor... İmamoğlu’nu bir kez daha Silivri betonuna gömdüler
Sarıyer fragman Söğütözü mutlak butlan! Gürsel Tekin il binasına girdi gözler Kılıçdaroğlu’na çevrildi: Ben Kemal geliyorum hazırlığı
CHP’de mızrak çuvala sığmıyor! Gürsel Tekin il binasında masaya yumruğunu vurdu: Beni partiden atıyorlar Ertan Yıldız partide
Son dakika: DEM Parti heyeti İmralı’ya gidecek! Terörsüz Türkiye çalışmaları hız kesmeden devam ediyor
İzmir Balçova’da polis karakoluna silahlı saldırı: 2 polis şehit oldu! 27 kişi gözaltına alındı | DEAŞ’ı yeniden harekete geçirdiler
FETÖ’cülerden CHP’ye sokak aklı | Yasağa rağmen Özgür Çelik’ten Taksim’e çağrı
İzmir Balçova’daki polis merkezine saldırıda gözaltı sayısı 27’ye çıktı! Salgırdanın evine A Haber girdi
CHP’de il binası krizi! Gürsel Tekin rest çekti: Resmi binamız Sarıyer’de
ABD Başkanı Donald Trump’ın yalanladığı Epstein mektubu ortaya çıktı! Ortak yönlerimiz var | İmza sahte mi?
Fenerbahçe’ye Portekiz’den bir yıldız daha! Kerem’in ardından...