27 yaşındaki Birol Dovanbek 12 Ağustos'ta Yozgat'ta babasıyla kaldığı otel odasında ölü bulundu. Programda yeni detaylar gün yüzüne çıkarken, cenazeye katılmayan baba Cemal Dovanbek 'in yayın sırasındaki çelişkili ifadeleri şüpheleri daha da artırdı. Birol Dovanbek'in yakınları Özgül Dovanbek ve anne Birsel Çirkinköse 'nin iddiasına göre, Birol Dovanbek babası Cemal Dovanbek tarafından öldürüldü. Olay günü Birol'un babasıyla birlikte otele giriş yaptığı, ertesi sabah ise odada yerde hareketsiz şekilde bulunduğu belirtildi. Anne Birsel Çirkinköse ise eski eşini oğlunun ölümünden sorumlu tutarak ağır suçlamalarda bulundu.

Otel odasında esrarengiz ölüm! Müge Anlı'ya konu olan Birol Dovanbek ölümünde yeni detaylar| Babası mı öldürdü? (Kaynak: Atv)

ŞÜPHELERİ ARTIRAN DETAYLAR



Şüpheli ölüm dosyasında en dikkat çeken ayrıntılardan biri, baba Cemal Dovanbek'in oğlunun cenazesine katılmaması oldu. Bu durum, anne ve gelinin ortaya attığı iddiaları güçlendirirken, soru işaretlerini de artırdı. Ayrıca Birol'un epilepsi hastası olduğu ve ilaçlarını düzenli kullandığı bilinirken, babanın "ilaç kavgası" gerekçesiyle tartışma çıktığını öne sürmesi, çelişkili bir detay olarak öne çıktı. Acılı annenin iddialarını güçlendiren raporda, otel odasının duvarlarında kan izlerine rastlandığı, Birol Dovanbek'in vücudunda darp izleri ve künt travmaya bağlı yaralar bulunduğu aktarıldı. Ayrıca odada çok sayıda ilaca ulaşıldığı ve tespitlerin savcılığa iletildiği ifade edildi.



"BİR ŞEYLERİ İTTİM AMA NEYİ İTTİĞİMİ HATIRLAMIYORUM"



Şüphelerin odağındaki baba Cemal Dovanbek çelişkili ifadelerine devam ederken olay günü ile ilgili yeni detaylar hatırladığını belirterek " Bir şeylerin üstüne yığıldığımı hatırlıyorum. Bir şeyleri itmiş olabilirim" ifadelerini kullandı. Müge Anlı ekip Cemal Dovanbek'in arbedeyi hatırladığını ve ekip arkadaşlarına bunu anlattığını ifade ederek, "Sen anlatmışsın arbede yaşadığınızı bir şeyleri ittim ama neyi ittiğimi hatırlamıyorum demişsin" dedi. Öte yandan Cemal Dovanbek'in oteldeki arkadaşına yapmış da olabilirim ama hatırlamıyorum dediği ifade edildi. Cemal Dovanbek yine inkar ederek tartışma yaşamış olabileceklerini söylediğini belirtti.