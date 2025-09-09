SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Televizyon Haberleri

Otel odasında esrarengiz ölüm! Müge Anlı'ya konu olan Birol Dovanbek ölümünde yeni detaylar| Babası mı öldürdü?

Yozgat’ta yaşanan şüpheli ölüm vakası, Müge Anlı’nın programında gündeme damga vurdu. 27 yaşındaki Birol Dovanbek, 12 Ağustos’ta babasıyla konakladığı otel odasında ölü bulundu. Olayın ardından başlatılan soruşturma sürerken, genç adamın eşi ve annesi yaşananları aydınlatmak için Müge Anlı’nın canlı yayınına katıldı. Dovanbek’in sağ çıkamadığı otel odası canlı yayında görüntülendi. Savaş alanına dönmüş odadaki detaylar tüyler ürpertti. Anne ve eşinin suçladığı ve oğlunun cenazesine katılmayan şüpheli baba Cemal Dovanbek, canlı yayındaki çelişkili ifadelerine devam etti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :09 Eylül 2025 , 12:32 Güncelleme Tarihi :09 Eylül 2025 , 12:54
Otel odasında esrarengiz ölüm! Müge Anlı’ya konu olan Birol Dovanbek ölümünde yeni detaylar| Babası mı öldürdü?

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

27 yaşındaki Birol Dovanbek 12 Ağustos'ta Yozgat'ta babasıyla kaldığı otel odasında ölü bulundu. Programda yeni detaylar gün yüzüne çıkarken, cenazeye katılmayan baba Cemal Dovanbek'in yayın sırasındaki çelişkili ifadeleri şüpheleri daha da artırdı. Birol Dovanbek'in yakınları Özgül Dovanbek ve anne Birsel Çirkinköse'nin iddiasına göre, Birol Dovanbek babası Cemal Dovanbek tarafından öldürüldü. Olay günü Birol'un babasıyla birlikte otele giriş yaptığı, ertesi sabah ise odada yerde hareketsiz şekilde bulunduğu belirtildi. Anne Birsel Çirkinköse ise eski eşini oğlunun ölümünden sorumlu tutarak ağır suçlamalarda bulundu.

Otel odasında esrarengiz ölüm! Müge Anlı'ya konu olan Birol Dovanbek ölümünde yeni detaylar| Babası mı öldürdü? (Kaynak: Atv)Otel odasında esrarengiz ölüm! Müge Anlı'ya konu olan Birol Dovanbek ölümünde yeni detaylar| Babası mı öldürdü? (Kaynak: Atv)

ŞÜPHELERİ ARTIRAN DETAYLAR

Şüpheli ölüm dosyasında en dikkat çeken ayrıntılardan biri, baba Cemal Dovanbek'in oğlunun cenazesine katılmaması oldu. Bu durum, anne ve gelinin ortaya attığı iddiaları güçlendirirken, soru işaretlerini de artırdı. Ayrıca Birol'un epilepsi hastası olduğu ve ilaçlarını düzenli kullandığı bilinirken, babanın "ilaç kavgası" gerekçesiyle tartışma çıktığını öne sürmesi, çelişkili bir detay olarak öne çıktı. Acılı annenin iddialarını güçlendiren raporda, otel odasının duvarlarında kan izlerine rastlandığı, Birol Dovanbek'in vücudunda darp izleri ve künt travmaya bağlı yaralar bulunduğu aktarıldı. Ayrıca odada çok sayıda ilaca ulaşıldığı ve tespitlerin savcılığa iletildiği ifade edildi.

Müge Anlı Birol Dovanbekin öldüğü savaş alanına dönmüş otel odasını görüntüledi! Kan donduran detaylarMüge Anlı Birol Dovanbekin öldüğü savaş alanına dönmüş otel odasını görüntüledi! Kan donduran detaylar
Müge Anlı Birol Dovanbek'in öldüğü savaş alanına dönmüş otel odasını görüntüledi! Kan donduran detaylar


Otel odasında esrarengiz ölüm! Müge Anlı'ya konu olan Birol Dovanbek ölümünde yeni detaylar| Babası mı öldürdü? (Kaynak: Atv)Otel odasında esrarengiz ölüm! Müge Anlı'ya konu olan Birol Dovanbek ölümünde yeni detaylar| Babası mı öldürdü? (Kaynak: Atv)

"BİR ŞEYLERİ İTTİM AMA NEYİ İTTİĞİMİ HATIRLAMIYORUM"

Şüphelerin odağındaki baba Cemal Dovanbek çelişkili ifadelerine devam ederken olay günü ile ilgili yeni detaylar hatırladığını belirterek " Bir şeylerin üstüne yığıldığımı hatırlıyorum. Bir şeyleri itmiş olabilirim" ifadelerini kullandı. Müge Anlı ekip Cemal Dovanbek'in arbedeyi hatırladığını ve ekip arkadaşlarına bunu anlattığını ifade ederek, "Sen anlatmışsın arbede yaşadığınızı bir şeyleri ittim ama neyi ittiğimi hatırlamıyorum demişsin" dedi. Öte yandan Cemal Dovanbek'in oteldeki arkadaşına yapmış da olabilirim ama hatırlamıyorum dediği ifade edildi. Cemal Dovanbek yine inkar ederek tartışma yaşamış olabileceklerini söylediğini belirtti.

Otel odasında esrarengiz ölüm! Müge Anlı'ya konu olan Birol Dovanbek ölümünde yeni detaylar| Babası mı öldürdü? (Kaynak: Atv)Otel odasında esrarengiz ölüm! Müge Anlı'ya konu olan Birol Dovanbek ölümünde yeni detaylar| Babası mı öldürdü? (Kaynak: Atv)

CEMAL DOVANBEK'İN YÜZÜĞÜ NEDEN PARMAĞINDA DEĞİLDİ?

Müge Anlı Cemal Dovanbek'in elindeki ve gece yatarken takılı olan yüzüğün nerede olduğunu sordu, yüzüğün nerede olduğunu bilmediğini söyleyen babaya Müge Anlı, "Yüzükle mi kafasına vurdun" diye tepki gösterdi. Anlı, "Sen kırmışsın çocuğun kafasını o kadar arbede yaşanmış kim gelip yapacak kendi kendine mi yumruk attı. Demek ki yüzükle vurdun yüzük fırladı düştü" dedi. Öte yandan yüzüğün olay yeri inceleme tarafından odada bulunduğu belirtildi. Anne Birsel Çirkinköse Cemal Dovanbek'in yüzükle Birol'a vurduğunu ve bu nedenle yüzüğün peşine düştüğünü belirtti.

Otel odasında esrarengiz ölüm! Müge Anlı'ya konu olan Birol Dovanbek ölümünde yeni detaylar| Babası mı öldürdü? (Kaynak: Atv)Otel odasında esrarengiz ölüm! Müge Anlı'ya konu olan Birol Dovanbek ölümünde yeni detaylar| Babası mı öldürdü? (Kaynak: Atv)

"DENKLEM DEĞİL Kİ BU!"

Doktor Şevki Sözen tepki göstererek, "Denklem değil ki bu odada iki kişi var biri ölü biri sağ. Sen o odada oğlunla itiştin kakıştın hatırlayamadığın nasıl yaptığın olabilir. Ben bilemem. Başka bir cisimle vurdum mu sen bunları düşünüyosun. Yüzükle yumruk attım mı bunları hatırlamıyorsun. Çocuğun kafatası içine göçmüş ya" dedi. Müge Anlı, "Neden zorluyosun niçin itiraf etmiyorsun" ifadelerini kullandı.

Birol Dovanbek'in öldüğü otel odası görüntülendi


Otel odasında esrarengiz ölüm! Müge Anlı'ya konu olan Birol Dovanbek ölümünde yeni detaylar| Babası mı öldürdü? (Kaynak: Atv)Otel odasında esrarengiz ölüm! Müge Anlı'ya konu olan Birol Dovanbek ölümünde yeni detaylar| Babası mı öldürdü? (Kaynak: Atv)

"İYİ Kİ İKİMİZİN TIRNAKLARINDAN DA ÖRNEK ALMADILAR"

Müge Anlı Cemal Dovanbek'in arkadaşına iyi ki ikimizin tırnaklarından da örnek almadılar dediğini söyledi. Babanın şüpheli ve çelişkili ifadeleri yayın boyunca devam etti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
TAKVİM aylardır yazıyor! Özel de Kılıçdaroğlu da CHP de iyi biliyor... İmamoğlu’nu bir kez daha Silivri betonuna gömdüler
Sarıyer fragman Söğütözü mutlak butlan! Gürsel Tekin il binasına girdi gözler Kılıçdaroğlu’na çevrildi: Ben Kemal geliyorum hazırlığı
İdefix
Son dakika: DEM Parti heyeti İmralı’ya gidecek! Terörsüz Türkiye çalışmaları hız kesmeden devam ediyor
İzmir Balçova’da polis karakoluna silahlı saldırı: 2 polis şehit oldu! 27 kişi gözaltına alındı | DEAŞ’ı yeniden harekete geçirdiler
FETÖ’cülerden CHP’ye sokak aklı | Yasağa rağmen Özgür Çelik’ten Taksim’e çağrı
Gözleri KaraDeniz
Otel odasında esrarengiz ölüm! Müge Anlı’ya konu olan Birol Dovanbek ölümünde yeni detaylar| Babası mı öldürdü?
CHP’de il binası krizi! Gürsel Tekin rest çekti: Resmi binamız Sarıyer’de
Gazzeye giden küresel Sumud Filosu’na dron saldırısı! Yangın çıktı | Ablukayı kırana kadar yolumuza devam edeceğiz
ABD Başkanı Donald Trump’ın yalanladığı Epstein mektubu ortaya çıktı! Ortak yönlerimiz var | İmza sahte mi?
Vergi düzenlemesinde köklü değişikliğe gidildi! Karar Resmi Gazete’de yayımlandı: 2026 başında devreye girecek
CHP’de siyasi deprem! CHP’nin CHP’liden başka düşmanı yok
Galatasaray’da 2026’nın ilk transferi belli oldu
Sağanak 25 ilde etkili oluyor! Meteoroloji uyardı: İstanbul, Ankara, Antalya… 24 saat içinde daha kuvvetli gelecek
Emekli ve memura Ocak zammı ne kadar olacak? İşte 2026 maaş hesapları ve zam oranı senaryoları
CHP’de İstanbul savaşı! Gürsel Tekin Baba ocağım dediği il binasında... Şikayet eden CHP’li, taraflar CHP’li, bizi öneren CHP’li
Danıştay, Karlov, TUSAŞ neyse Balçova o! Terörsüz Bölge hedefine ilk fiziki sabotaj: YPG’ye müdahale konuşulurken DEAŞ sahneye sürüldü
İzmir’deki polis karakoluna hain saldırının görgü tanığı o anları anbean anlattı: Babası görünce bayıldı | Silahı nereden buldu?
Fenerbahçe’ye Portekiz’den bir yıldız daha! Kerem’in ardından...