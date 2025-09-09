SON DAKİKA
Dünün reyting birincisi kim oldu? 8 Eylül 2025 reyting sonuçları belli oldu mu? Total, AB ve ABC1 sıralaması...

Televizyon ekranlarında rekabet hız kesmeden devam ediyor. Yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkan diziler, programlar ve yarışmaların reyting sıralaması araştırılıyor. Günün Total, AB ve ABC sıralamalarında hangi yapımın zirveye oturduğu ise izleyiciler tarafından büyük merak konusu oldu. İşte günün reyting sonuçları...

Giriş Tarihi :09 Eylül 2025 , 09:36 Güncelleme Tarihi :09 Eylül 2025 , 09:39
Ekranlarda reyting yarışı sürüyor. Diziler, yarışmalar ve gündüz kuşağı programları izleyicilerin ilgisini toplarken günün en çok izlenen yapımları da reyting sonuçlarıyla netleşiyor. Total, AB ve ABC kategorilerinde hangi yapımın zirvede yer aldığı izleyiciler tarafından sorgulanıyor. İşte günün reyting sıralaması...

📺 8 Eylül 2025 Reyting Sonuçları Belli OIdu mu?

Dünün televizyon izlenme oranları merak ediliyor. 8 Eylül 2025 tarihine ait reyting verileri henüz açıklanmadı. Gün içerisinde resmi verilerin paylaşılmasıyla birlikte Total, AB ve ABC kategorilerinde zirveye oturan yapımlar netleşecek. Açıklandığında haberimizde yer alacaktır.

