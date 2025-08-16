Müge Anlı başlıyor mu, ne zaman başlıyor? 2025 Müge Anlı yeni sezon başlangıç tarihi netleşti mi?

ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan Müge Anlı ile Tatlı Sert, yeni sezonuyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Peki Müge Anlı yeni sezon ne zaman başlıyor? Müge Anlı yeni sezon başlangıç tarihi belli oldu mu? İşte yeni bölüme ilişkin detaylar…
(ATV)
Müge Anlı yeni sezon ne zaman başlayacak?
ATV ekranlarının sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, 1 Eylül 2025 Pazartesi günü yeni sezonuyla izleyiciyle buluşacak.
(ATV)
Geçen sezon ne zaman final yapmıştı?
Program, 2025 sezonunu Haziran ayında sezon finaliyle tamamlamıştı.