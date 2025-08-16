SON DAKİKA
Müge Anlı başlıyor mu, ne zaman başlıyor? 2025 Müge Anlı yeni sezon başlangıç tarihi netleşti mi?

ATV ekranlarının vazgeçilmez programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, yeni sezonuyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Peki Müge Anlı yeni sezon ne zaman başlıyor? Müge Anlı yeni sezon başlangıç tarihi netleşti mi? İşte yayın akışına ve yeni bölüme ilişkin merak edilen detaylar…

Giriş Tarihi :16 Ağustos 2025 , 12:46 Güncelleme Tarihi :16 Ağustos 2025 , 12:48
ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan Müge Anlı ile Tatlı Sert, yeni sezonuyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Peki Müge Anlı yeni sezon ne zaman başlıyor? Müge Anlı yeni sezon başlangıç tarihi belli oldu mu? İşte yeni bölüme ilişkin detaylar…

Müge Anlı yeni sezon ne zaman başlayacak?

ATV ekranlarının sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, 1 Eylül 2025 Pazartesi günü yeni sezonuyla izleyiciyle buluşacak.

Geçen sezon ne zaman final yapmıştı?

Program, 2025 sezonunu Haziran ayında sezon finaliyle tamamlamıştı.

Sosyal medya hesabından duyurdu

Müge Anlı müjdeli haberi verdi. Sosyal medya hesabı üzerinden programın 1 Eylül Pazartesi günü saat 10:00'da atv ekranlarında izleyiciyle buluşacağını paylaştı.

Yarım asrı aşan dev aşk! Şekerpare’nin Hurşit’i Şevket Altuğ bakın yıllardır hangi Yeşilçam yıldızıyla evli!