Ölümcül Çarpışma filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Ölümcül Çarpışma filmi ne zaman çekildi, ne anlatıyor?

Aksiyon ve gerilim tutkunlarını ekran başına kilitleyen Ölümcül Çarpışma filminin oyuncuları ve konusu merak ediliyor. Jackie Chan ve John Cena'nın başrollerini paylaştığı yapım, Orta Doğu'daki bir petrol rafinerisinin saldırıya uğramasıyla başlayan amansız bir mücadeleyi konu ediniyor. İşte filme ilişkin merak edilenler...

🎬 Ölümcül Çarpışma filminin konusu nedir?

Film, Jackie Chan'in canlandırdığı Çinli özel güvenlik görevlisi Luo Feng'in hikayesini merkeze alıyor. Orta Doğu'da bulunan Çin'e ait bir petrol rafinerisi saldırıya uğrayınca, çalışanların güvenli şekilde tahliye edilmesi için Feng görevlendirilir. Ancak saldırının arkasında rafineriyi ele geçirip petrolü çalmayı amaçlayan bir örgüt vardır. Bu noktada Feng, John Cena'nın hayat verdiği eski Amerikan asker Chris Van Horne ile güçlerini birleştirerek saldırganlara karşı zorlu bir mücadeleye girişir.