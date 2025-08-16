PODCAST CANLI YAYIN
Ölümcül Çarpışma filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Ölümcül Çarpışma filmi ne zaman çekildi, ne anlatıyor?

Jackie Chan ve John Cena’nın başrollerini paylaştığı Ölümcül Çarpışma filmine ilişkin detaylar merak ediliyor. Peki Ölümcül Çarpışma filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Ölümcül Çarpışma filmi ne zaman çekildi, ne anlatıyor? İşte filme ilişkin detaylar ve oyuncu kadrosu...

Giriş Tarihi :16 Ağustos 2025 , 15:12
Aksiyon ve gerilim tutkunlarını ekran başına kilitleyen Ölümcül Çarpışma filminin oyuncuları ve konusu merak ediliyor. Jackie Chan ve John Cena'nın başrollerini paylaştığı yapım, Orta Doğu'daki bir petrol rafinerisinin saldırıya uğramasıyla başlayan amansız bir mücadeleyi konu ediniyor. İşte filme ilişkin merak edilenler...

🎬 Ölümcül Çarpışma filminin konusu nedir?

Film, Jackie Chan'in canlandırdığı Çinli özel güvenlik görevlisi Luo Feng'in hikayesini merkeze alıyor. Orta Doğu'da bulunan Çin'e ait bir petrol rafinerisi saldırıya uğrayınca, çalışanların güvenli şekilde tahliye edilmesi için Feng görevlendirilir. Ancak saldırının arkasında rafineriyi ele geçirip petrolü çalmayı amaçlayan bir örgüt vardır. Bu noktada Feng, John Cena'nın hayat verdiği eski Amerikan asker Chris Van Horne ile güçlerini birleştirerek saldırganlara karşı zorlu bir mücadeleye girişir.

🎭 Ölümcül Çarpışma oyuncu kadrosunda kimler var?

  1. Jackie Chan – Luo Feng
  2. John Cena – Chris Van Horne
  3. Pilou Asbæk – Owen Paddock
  4. Zhenwei Wang – Xiao Wei
  5. Rachael Holoway – Raider
  6. Max Huang – Non-Chinese Contractor
  7. Amadeus Serafini – Henry Van Horne
