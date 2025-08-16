Osmaniye’de ölümü şüpheli bulunan Mehmet Yörük davasında flaş gelişme

Osmaniye’de eşi Mehmet Yörük’ü zehirleyerek öldürdüğünü Müge Anlı’nın canlı yayınında açıklayan Sebile Yörük hakkında yeniden yakalama kararı çıkarıldı. Yargılama sürecinde adli kontrol şartıyla tahliye edilen kadın, Adana’da yakalandı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2025

Paylaş





ABONE OL

Osmaniye'de geçtiğimiz yıl iddiaya göre Mehmet Yörük, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Yörük, tedavi gördüğü hastanede 20 gün sonra yaşamını yitirdi. Mehmet Yörük'ün eşi Sebile Yörük, 5 ay sonra ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katıldı.

Sebile Yörük, kocasının arkadaşı Mustafa S.'nin içirdiği su yüzünden öldüğünü ileri sürdü. Programın devamında Sebile Yörük ile Mustafa S. ile yasak aşk yaşadığı ve Mehmet Yörük'ü öldürdükleri ortaya çıktı. 2 şüpheli, tutuklandı.

MİDEDEN SÜLFÜR ÇIKTI

Sebile Yörük, 10 ay sonra tahliye edildi. Mehmet Yörük'ün midesinde solunum yetmezliği ve kalp krizine yol açabilen hidrojen sülfür tespit edildi. Sebile Yörük hakkında aynı suçtan yeniden yakalama kararı çıkarıldı. Şüpheli Sebile Yörük, Adana'da yakalandı.

Sebile Yörük, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN