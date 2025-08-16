PODCAST CANLI YAYIN

16 AĞUSTOS 2025 TV YAYIN AKIŞI: Bu akşam ne izleyeceğiz, hangi diziler ve programlar yayında?

Cumartesi akşamı televizyon ekranları dopdolu. Popüler diziler, sürükleyici programlar ve eğlenceli yarışmalar bugün izleyiciyle buluşacak. Peki bu akşam ne izleyeceğiz, hangi diziler ve programlar yayında? İşte kanal kanal yayın akışı detayları...

16 AĞUSTOS 2025 TV YAYIN AKIŞI: Bu akşam ne izleyeceğiz, hangi diziler ve programlar yayında?

Cumartesi akşamı TV ekranları dopdolu programlarla izleyiciyi bekliyor. Popüler diziler, heyecanlı yarışmalar ve programlar bu akşam hangi kanallarda yayınlanıyor? İşte detaylı yayın akışı…

ATV Yayın Akışı

  1. 07:00 – Zembilli (13. Bölüm)
  2. 10:00 – Aile Saadeti (9. Bölüm)
  3. 13:20 – Windstorm 4: Ari'nin Gelişi / Yabancı Sinema
  4. 15:20 – Çakallarla Dans 2: Hastasıyız Dede / Yerli Sinema
  5. 17:00 – Görünmez Kız (TV'de İlk) / Yabancı Sinema
  6. 19:00 – ATV Ana Haber
  7. 20:00 – Ölümcül Çarpışma / Yabancı Sinema
  8. 22:15 – Aile Saadeti (9. Bölüm)
  9. 00:50 – Ölümcül Çarpışma / Yabancı Sinema
  10. 02:40 – Bir Gece Masalı
  11. 05:00 – Ateş Kuşları

SHOW TV Yayın Akışı

  1. 08:00 – Kuma
  2. 10:00 – Cumartesi Sürprizi
  3. 13:00 – Keloğlan
  4. 14:45 – İyi Aile Çocuğu
  5. 16:45 – Her Gönülde Bir Aslan Yatar
  6. 18:25 – Show Ana Haber
  7. 20:00 – Güldür Güldür Show

TRT 1 Yayın Akışı

  1. 07:45 – Hayatımın Neşesi
  2. 10:25 – Mutlu Oyuncak Dükkanı
  3. 12:00 – Yeşil Deniz
  4. 13:45 – Mehmed: Fetihler Sultanı
  5. 16:55 – Ejderhanı Nasıl Eğitirsin 2
  6. 19:00 – Ana Haber
  7. 20:00 – Creed: Efsanenin Doğuşu

KANAL D Yayın Akışı

  1. 08:30 – Konuştukça
  2. 09:45 – Magazin D Cumartesi
  3. 13:00 – Kara Murat: Fatih'in Fermanı
  4. 16:30 – Kuralsız Sokaklar
  5. 19:00 – Kanal D Ana Haber
  6. 20:00 – 41 Kere Maşallah

NOW TV Yayın Akışı

  1. 08:30 – Çalar Saat Hafta Sonu
  2. 10:00 – Kirli Sepeti
  3. 13:00 – Yasak Elma
  4. 16:00 – Şevkat Yerimdar
  5. 19:00 – NOW Ana Haber Hafta Sonu
  6. 20:00 – Kardeş Takımı

STAR TV Yayın Akışı

  1. 09:00 – İstanbullu Gelin
  2. 11:00 – Aramızda Kalsın
  3. 13:30 – Kiralık Aşk
  4. 16:00 – En Güzel Bölüm
  5. 16:20 – Erkenci Kuş
  6. 19:00 – Star Haber
  7. 20:00 – Geliş

TV8 Yayın Akışı

  1. 08:00 – Oynat Bakalım
  2. 09:30 – Gazete Magazin
  3. 14:15 – MasterChef Türkiye
  4. 16:00 – İtiraf Et
  5. 20:00 – MasterChef Türkiye

