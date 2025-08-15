SON DAKİKA
Wednesday 2. sezon 2. kısım ne zaman çıkacak? Wednesday 2. sezon kaç bölüm, nereden izlenir?

Wednesday 2. sezon 2. kısım ne zaman yayınlanacağı seyirciler tarafından araştırılıyor. Tim Burton’ın yönetmenliğini üstlendiği Wednesday, 3 yıllık aranın ardından 2. sezonuyla izleyiciyle buluştu. Jenna Ortega’nın canlandırdığı karakter, dizinin ilk kısımlarında hikayeyi sürdürerek izleyiciyi ekrana çekiyor. Peki Wednesday 2. sezon 2. kısım ne zaman, hangi tarihte çıkacak?

Giriş Tarihi :15 Ağustos 2025 , 22:16
Wednesday dizisinin 2. sezonu, Tim Burton'ın yönetiminde ve Jenna Ortega'nın başrolünde ekranlara geri döndü. İlk kısım dört bölümden oluşurken, ikinci kısımda da dört bölüm yayınlanacak ve hikaye devam edecek. Peki Wednesday 2. sezon 2. kısım ne zaman çıkacak? Wednesday 2. sezon kaç bölüm, nereden izlenir?

WEDNESDAY 2. SEZONU NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Wednesday 2. sezonunun ilk bölümleri 6 Ağustos 2025'te yayınlandı. Karanlık bir atmosfer ve gizemli bir hikaye üzerine kurulu dizi, ikinci sezonda da temposunu koruyor.

İlk sezonunu 23 Kasım 2022'de tamamlayan yapım, bu kez toplam 8 bölümle ekranlara geliyor.

WEDNESDAY 2. SEZON 2. KISIM NE ZAMAN ÇIKIYOR?

Bu sezon Wednesday, iki bölüm seti halinde yayınlanıyor. İlk kısmı 6 Ağustos'ta 4 bölüm olarak yayınlandı.

İkinci kısım ise 3 Eylül 2025'te platformda izlenebilir olacak ve dört yeni bölümle devam edecek.

