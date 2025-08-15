Wednesday dizisinin 2. sezonu, Tim Burton'ın yönetiminde ve Jenna Ortega'nın başrolünde ekranlara geri döndü. İlk kısım dört bölümden oluşurken, ikinci kısımda da dört bölüm yayınlanacak ve hikaye devam edecek. Peki Wednesday 2. sezon 2. kısım ne zaman çıkacak? Wednesday 2. sezon kaç bölüm, nereden izlenir?