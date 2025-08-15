Wednesday dizisinin 2. sezonu, Tim Burton'ın yönetiminde ve Jenna Ortega'nın başrolünde ekranlara geri döndü. İlk kısım dört bölümden oluşurken, ikinci kısımda da dört bölüm yayınlanacak ve hikaye devam edecek. Peki Wednesday 2. sezon 2. kısım ne zaman çıkacak? Wednesday 2. sezon kaç bölüm, nereden izlenir?
WEDNESDAY 2. SEZONU NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Wednesday 2. sezonunun ilk bölümleri 6 Ağustos 2025'te yayınlandı. Karanlık bir atmosfer ve gizemli bir hikaye üzerine kurulu dizi, ikinci sezonda da temposunu koruyor.
İlk sezonunu 23 Kasım 2022'de tamamlayan yapım, bu kez toplam 8 bölümle ekranlara geliyor.