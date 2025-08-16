PODCAST CANLI YAYIN
MasterChef 7. eleme adayı kim? MasterChef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

Tv8 ekranlarında yayınlanan MasterChef yarışmasında bu akşam 7. eleme adayı belli oldu. 15 Ağustos Cuma günü yayınlanan MasterChef yarışmasında mavi takım ve kırmızı takım dokunulmazlık oyunu için mücadele etti. Peki MasterChef’te bu akşam kim kazandı? İşte haftanın eleme adayları…

Giriş Tarihi :15 Ağustos 2025 , 23:41 Güncelleme Tarihi :16 Ağustos 2025 , 22:51
MasterChef Türkiye'de bu akşam "Yenidünya Kebabı" yemeğini en iyi yapan takım dokunulmazlığın sahibi oluyor. Peki MasterChef 7. eleme adayı kim? 15 Ağustos MasterChef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

MasterChef Türkiye'de eleme adayları kim oldu?

MasterChef Türkiye'de potaya giren yarışmacı Cansu oldu.

MasterChef Eleme Potası

Haftanın eleme potasında şu isimler bulunuyor:

İlhan

İhsan

Merve

Çağatay

Çağlar

Ayten

Cansu