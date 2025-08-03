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Başrolde Hande Erçel ile Barış Arduç | ATV'nin yeni dizisi Aşk ve Gözyaşı için ilk prova!

Başrollerini Barış Arduç ve Hande Erçel’in paylaştığı atv’nin yeni başlayacak dizisi Aşk ve Gözyaşı’nın ilk okuma provası gerçekleşti. Provalarda bir araya gelen ikili bir hayli neşeli görünüyordu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :03 Ağustos 2025
Başrolde Hande Erçel ile Barış Arduç | ATV’nin yeni dizisi Aşk ve Gözyaşı için ilk prova!

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Yeni sezonda O3 Medya ve Dass Yapım ortaklığında atv ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan, Güney Kore'nin reyting rekortmeni dizisi "Queen of Tears"ın Türk uyarlaması "Aşk ve Gözyaşı" için hazırlıklar hızla başladı.

Başrollerini yakışıklı oyuncu Barış Arduç ve Hande Erçel'in paylaştığı dizinin ilk okuma provası gerçekleşti. Hande Erçel ve Barış Arduç'u bir araya getiren iddialı yapımın senaryosunu Dilara Pamuk kaleme alırken, yönetmen koltuğunda Engin Erden oturuyor. Okuma provasında bir araya gelen başrol oyuncuları ve yönetmenin ilk kareleri ise sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Barış Arduç'un "Selim", Hande Erçel'in ise "Meyra" karakterine hayat vereceği yapım; duygusal derinliği ve görsel anlatımıyla orijinaline sadık kalırken Türk izleyicilerine de özel sürprizlerle dolu bir aşk hikâyesi sunacak. Yeni sezonun en çok konuşulacak dizilerinden biri olmaya aday "Aşk ve Gözyaşı" Eylül'de atv'de start alacak.

ATV’den bir bomba dizi daha: Aşk ve Gözyaşı için okuma provası yapıldı! Başrolde Hande Erçel ile Barış Arduç var!ATV’den bir bomba dizi daha: Aşk ve Gözyaşı için okuma provası yapıldı! Başrolde Hande Erçel ile Barış Arduç var!

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ATV’den bir bomba dizi daha: Aşk ve Gözyaşı için okuma provası yapıldı! Başrolde Hande Erçel ile Barış Arduç var!