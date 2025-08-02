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Vanguard filmi nerede çekildi? Vanguard film konusu nedir, oyuncuları kimler?

Dünyaca ünlü aksiyon yıldızı Jackie Chan’in başrolünü üstlendiği Vanguard filmi, heyecan dolu sahneleriyle televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Aksiyon ve maceranın iç içe geçtiği yapımın yönetmen koltuğunda Stanley Tong’un oturuyor. Peki Vanguard filmi nerede çekildi? Vanguard film konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte merak edilenler…

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Giriş Tarihi :02 Ağustos 2025 , 15:57 Güncelleme Tarihi :02 Ağustos 2025 , 15:57
Vanguard filmi nerede çekildi? Vanguard film konusu nedir, oyuncuları kimler?

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Uluslararası bir güvenlik şirketinin teröristlere karşı verdiği mücadeleyi konu alan Vanguard, izleyicilere soluksuz bir serüven sunuyor. Filmde Jackie Chan'e, Yang Yang ve Miya Muqi gibi başarılı oyuncular eşlik ediyor. Peki Vanguard filmi nerede çekildi? İşte Vanguard film konusu ve oyuncu kadrosu!

(Kaynak: Vanguard)(Kaynak: Vanguard)

VANGUARD FİLMİ KONUSU NEDİR?
Jackie Chan'in aksiyon dolu performansıyla dikkat çeken Vanguard, ileri düzey teknolojilerle donatılmış, uluslararası çapta faaliyet gösteren özel bir güvenlik ajansının hikâyesini merkezine alıyor. Tang Huanting'in kurucusu olduğu bu elit ekip, iş insanı Qin'in kaçırılan kızı Fareeda'yı kurtarmak için zorlu bir göreve çıkıyor. Ancak operasyon beklenmedik şekilde karmaşık hale gelir ve Qin de teröristlerin eline düşer. Tang, sadece müşterisini değil, terör tehdidi altındaki masum hayatları da kurtarmak adına tüm ekibiyle birlikte amansız bir mücadeleye girişir. Film, aksiyon severlere kıtalar arası soluksuz bir kovalamaca sunuyor.

(Kaynak: Vanguard)(Kaynak: Vanguard)

VANGUARD FİLMİ OYUNCULARI
Başrolde usta oyuncu Jackie Chan, Vanguard ekibinin lideri Tang Huanting karakteriyle karşımıza çıkıyor. Ona, genç ajan Lei Zhenyu rolüyle Yang Yang eşlik ediyor. Vanguard ekibinin diğer önemli üyeleri arasında Lun Ai (Zhang Kaixuan), Miya Muqi (Miya), Zhenwei Wang (Xiao Wei), Yang Jian Ping (Jian Ping) ve Zhu Zhengting (Shendiao) yer alıyor.

(Kaynak: Vanguard)(Kaynak: Vanguard)

Filmin olay örgüsünde kritik bir role sahip olan Qin'in kızı Fareeda karakterine ise Xu Ruohan hayat veriyor. Aksiyonun merkezindeki düşman tarafında ise Arctic Wolves isimli paralı asker grubunun lideri Broto olarak Brahim Achabbakhe, Ortadoğulu bir prens ve terörist lider Omar olarak Eyad Hourani, ve kaçak avcılık faaliyetleriyle dikkat çeken Tunda karakteriyle Tomer Oz yer alıyor.




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