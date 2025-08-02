Vanguard filmi nerede çekildi? Vanguard film konusu nedir, oyuncuları kimler?

Uluslararası bir güvenlik şirketinin teröristlere karşı verdiği mücadeleyi konu alan Vanguard , izleyicilere soluksuz bir serüven sunuyor. Film de Jackie Chan'e, Yang Yang ve Miya Muqi gibi başarılı oyuncular eşlik ediyor. Peki Vanguard filmi nerede çekildi? İşte Vanguard film konusu ve oyuncu kadrosu!

(Kaynak: Vanguard)

VANGUARD FİLMİ KONUSU NEDİR?

Jackie Chan'in aksiyon dolu performansıyla dikkat çeken Vanguard, ileri düzey teknolojilerle donatılmış, uluslararası çapta faaliyet gösteren özel bir güvenlik ajansının hikâyesini merkezine alıyor. Tang Huanting'in kurucusu olduğu bu elit ekip, iş insanı Qin'in kaçırılan kızı Fareeda'yı kurtarmak için zorlu bir göreve çıkıyor. Ancak operasyon beklenmedik şekilde karmaşık hale gelir ve Qin de teröristlerin eline düşer. Tang, sadece müşterisini değil, terör tehdidi altındaki masum hayatları da kurtarmak adına tüm ekibiyle birlikte amansız bir mücadeleye girişir. Film, aksiyon severlere kıtalar arası soluksuz bir kovalamaca sunuyor.