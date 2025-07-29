TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye, 28 Temmuz akşamı ana kadro ve yedek yarışmacılar belli oldu. "MasterChef'te kim kazandı?" ve "Yedek kadroya kimler girdi?" sorularına yanıt aranıyor. Peki MasterChef yedekleri kim kazandı? Dün akşam (28 Temmuz) MasterChef'te hangi yarışmacı kazandı? İşte yedek kadrolar…