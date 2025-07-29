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MasterChef yedekleri kim kazandı? Dün akşam (28 Temmuz) MasterChef’te hangi yarışmacı kazandı? İşte yedek kadrolar…

MasterChef Türkiye 2025 sezonu tüm hızıyla devam ederken, izleyiciler ana kadroya katılan yarışmacıların kim olduğunu takip ediyor. 28 Temmuz akşamı ekrana gelen son bölümde, yarışmacılar hem ana kadro hem de yedek kadroda yer alabilmek için tüm yeteneklerini sergiledi. Peki MasterChef yedekleri kim kazandı? İşte yedek kadro!

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Giriş Tarihi :29 Temmuz 2025 , 12:38 Güncelleme Tarihi :29 Temmuz 2025 , 12:38
MasterChef yedekleri kim kazandı? Dün akşam 28 Temmuz MasterChef’te hangi yarışmacı kazandı? İşte yedek kadrolar…

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TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye, 28 Temmuz akşamı ana kadro ve yedek yarışmacılar belli oldu. "MasterChef'te kim kazandı?" ve "Yedek kadroya kimler girdi?" sorularına yanıt aranıyor. Peki MasterChef yedekleri kim kazandı? Dün akşam (28 Temmuz) MasterChef'te hangi yarışmacı kazandı? İşte yedek kadrolar…

(Kaynak: Sosyal Medya)(Kaynak: Sosyal Medya)

MASTERCHEF TÜRKİYE 2025 ANA KADROSU VE YEDEK YARIŞMACILARI

MasterChef Türkiye 2025 sezonu, kıyasıya mücadelelerin ardından ana kadrosunu tamamladı. Şefler Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın titizlikle yaptığı değerlendirmeler sonucunda ana kadroya girmeye hak kazanan 15 yarışmacı izleyicilerle paylaşıldı. Lezzet ve yetenek dolu tabaklarıyla öne çıkan yarışmacılar, MasterChef mutfağında kalıcı olabilmek için mücadele etmeye devam edecek.

(Kaynak: Sosyal Medya)(Kaynak: Sosyal Medya)

Ana kadroya katılan yarışmacılar şunlar:

Furkan

Eylül

Çağatay

Onur

Hilal

Sercan

Ayla

İhsan Yiğit

Ayten

Çağlar

Sezer

Cansu

Özkan

Gizem

İrem

(Kaynak: Sosyal Medya)(Kaynak: Sosyal Medya)

MasterChef 2025 yedek kadrosuna seçilen yarışmacılar:

Muratcan

Şule

Ömer

Yakup

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