TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye, 28 Temmuz akşamı ana kadro ve yedek yarışmacılar belli oldu. "MasterChef'te kim kazandı?" ve "Yedek kadroya kimler girdi?" sorularına yanıt aranıyor. Peki MasterChef yedekleri kim kazandı? Dün akşam (28 Temmuz) MasterChef'te hangi yarışmacı kazandı? İşte yedek kadrolar…
(Kaynak: Sosyal Medya)
MASTERCHEF TÜRKİYE 2025 ANA KADROSU VE YEDEK YARIŞMACILARI
MasterChef Türkiye 2025 sezonu, kıyasıya mücadelelerin ardından ana kadrosunu tamamladı. Şefler Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın titizlikle yaptığı değerlendirmeler sonucunda ana kadroya girmeye hak kazanan 15 yarışmacı izleyicilerle paylaşıldı. Lezzet ve yetenek dolu tabaklarıyla öne çıkan yarışmacılar, MasterChef mutfağında kalıcı olabilmek için mücadele etmeye devam edecek.
(Kaynak: Sosyal Medya)
Ana kadroya katılan yarışmacılar şunlar:
Furkan
Eylül
Çağatay
Onur
Hilal
Sercan
Ayla
İhsan Yiğit
Ayten
Çağlar
Sezer
Cansu
Özkan
Gizem
İrem