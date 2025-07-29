Gönül’ün sırrı gün yüzüne çıktı! Aile Saadeti 7. bölümde neler yaşandı?

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Murat, şirketin bir firmayla yapacağı anlaşmadan daha kârlı çıkabilmek için Harun'u, daha uygun teklif sunan rakip firma gibi göstermeye çalıştı. İlk başta işler beklediği gibi gitmese de sonunda başarılı bir anlaşma gerçekleştirerek Tekin'in gözünde bir kez daha değer kazandı.

Mahallelinin kayıp altınlarını bulan Emin, sonunda onları teslim ederek derin bir nefes aldı.