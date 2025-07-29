PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Televizyon Haberleri

Gönül’ün sırrı gün yüzüne çıktı! Aile Saadeti 7. bölümde neler yaşandı?

atv’nin Sinehane yapımı, senaryosu ve proje tasarımı Burak Aksak’a, yönetmenliği ise Selçuk Aydemir’e ait olan dizisi Aile Saadeti dün akşam yedinci bölümüyle ekrana geldi. İzleyicilerin beğeniyle izlediği dizi, dün akşamın en çok izlenen yapımları arasında yer aldı. Peki son bölümde neler oldu?

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :29 Temmuz 2025 , 11:34 Güncelleme Tarihi :29 Temmuz 2025 , 11:34
Gönül’ün sırrı gün yüzüne çıktı! Aile Saadeti 7. bölümde neler yaşandı?

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Aile Saadeti'nin kadrosunda Burak Dakak (Murat), Buse Meral (Gönül), Vildan Atasever (Tülay), Hakan Yilmaz (Tekin), Fatih Al (Harun), Hakan Karsak (Emin), Esra Kızıldoğan (Öykü), Sibel Aytan (Maya), Kürşat Demir (Doberman), Ahmet Mark Somers (Fikri), Volkan Uygun (Hakkı), Suat Sungur (Asker Abi) ve Zerrin Sümer (Salime) yer alıyor.

Kaynak: atvKaynak: atv

7. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Doberman, eski dostları Bertuğ ve Rıdo'yla yüzleşmeye gittiği sırada, Hakkı'nın günlükleri Fikri'ye verdiğini öğrendi ve durumu Tekin'e aktardı. Ancak Tekin'in harekete geçmesine gerek kalmadan, Fikri günlükleri bizzat ona teslim etti. Karşılığında ise Gönül'ü işe almasını istedi.

Kaynak: atvKaynak: atv

Murat, mahallede müzik yapan küçük bir çocukla karşılaştı. Aç olduğunu öğrenince, onu doyurmak için konağa getirdi. Kendini "Bela" olarak tanıtan bu ufaklığın, aslında Hakkı tarafından konakta olup bitenleri öğrenmek üzere gönderildiği ortaya çıktı.

Kaynak: atvKaynak: atv

Murat, şirketin bir firmayla yapacağı anlaşmadan daha kârlı çıkabilmek için Harun'u, daha uygun teklif sunan rakip firma gibi göstermeye çalıştı. İlk başta işler beklediği gibi gitmese de sonunda başarılı bir anlaşma gerçekleştirerek Tekin'in gözünde bir kez daha değer kazandı.

Mahallelinin kayıp altınlarını bulan Emin, sonunda onları teslim ederek derin bir nefes aldı.

Kaynak: atvKaynak: atv

Doberman, çatı katında bulduğu pasaportu Murat'a verdi. Gönül'e ait olan pasaportta, fotoğraf dışında tüm bilgilerin farklı olması, Murat'ın kafasında büyük bir soru işareti oluşturdu. Gönül'ün sırrını çözmek isteyen Murat onunla yüzleşti. Gönül'ün, başkasından kaçmak için değil; konaktaki hayatını geride bırakmak amacıyla sahte pasaport yaptırdığını fark eden Murat, büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.

Kaynak: atvKaynak: atv

Hakkı ise Gönül'ü Murat'ın sevgilisi sandığı için adamlarına onu getirmelerini söyledi.

Kaynak: atvKaynak: atv

Aile Saadeti'nin yeni bölüm tanıtımında izleyiciler büyük sürprizlerle karşılaştı. Dizinin önümüzdeki hafta yayınlanacak 8. bölümünde usta sanatçı Demet Akbağ ve başarılı genç oyuncu İpek Filiz Yazıcı izleyicilerle buluşacak.

Kaynak: atvKaynak: atv

Demet Akbağ dizide konuk oyuncu olarak yer alırken, İpek Filiz Yazıcı 8. bölüm itibarıyla dizinin kadrosuna dahil oluyor. Akbağ'ın nasıl bir rolle izleyicilerin karşısına çıkacağı sürprizini korurken; İpek Filiz'in hayat vereceği karakterin, dengeleri nasıl değiştireceği büyük merak konusu.

Aile Saadeti, yeni bölümleriyle her pazartesi akşamı saat 20.00'de atv'de.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan TÜGVA Yaz Okulları Finali Programı’nda önemli açıklamalar! Gençlerimizi marjinallerin insafına terk etmeyeceğiz
ABD Başkanı Donald Trump’tan Rusya’ya nükleer rest: 2 nükleer denizaltı konuşlandıracağız
İstanbul’da Türkiye-İtalya-Libya zirvesi! Başkan Erdoğan Dolmabahçe’de Meloni ve Dibeybe’yi kabul etti
Sabıkalı firma! Gurme ismi ifşa olunca Bifet yaptı domuz eti yedirmeye devam etti | Kim bu İlko Köse
Tezgahı bu kez sanayide kurdu! Kriptocu Gökalp İçer’in hurda oyunu... Lüks araçlarını parçalatıyor
CHP’li Barış Yarkadaş Ekrem İmamoğlu’nun trolünü ifşa etti: İBB operasyonları yüzünden Kanada’ya kaçan tescilli FETÖ’cü
Elazığ’da bir maden ocağında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti!
31 ile sağanak uyarısı || O saat aralığında şemsiye lazım! Önce kavurucu sıcak ardından serinlik: 1-2 Ağustos İstanbul’da hava nasıl?
MİA’dan 12 Gün Savaşı raporu! 3 maddede İsrail-İran çatışmasının perde arkası
Bakanlık ifşaladı! Markette satılan salamda domuz eti çıktı
Fenerbahçe’den çılgın transfer hamlesi! Osimhen gölgede kalacak
Trump’ın yeni tarife hamlesine Türkiye’den ilk açıklama! Türkiye en düşük tarife uygulanan ülkeler arasında
Terörsüz Türkiye için komisyon kuruldu! İlk toplantı tarihi belli oldu | İsim isim liste ortaya çıktı: AK Parti, CHP, MHP, DEM...
ICRYPEX kurucusu Gökalp İçer delilleri kararttı mı? CHP’nin şaibeli kurultayıyla ilgili bomba iddia: Kripto paralar bu şirket üzerinden mi yollandı?
İzmir’de Çeşme kapandı! Günde 10 saat su kesilecek
Galatasaray’dan iki yıldız transferi daha! Aynı takımdan gelecekler
Emeklilik yolu çeşitlendiriliyor! Primi eksik olan ne ödeyecek?
CHP’Lİ İBB soruşturmasında Firari isim Bağdatlı itirafçı Murat Kapki’yi hedef aldı! Bir itirafçının anatomisi
Portekiz’den Filistin’i tanıma hamlesi! İsrail Almanya’yı hedef aldı | Yair Netanyahu’dan skandal paylaşım
Cano Kız artık 67 yaşında! Gülüşüyle hafızalara kazınan Sevda Aktolga bakın şimdi ne halde...