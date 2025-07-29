Gönül’ün sırrı gün yüzüne çıktı! Aile Saadeti 7. bölümde neler yaşandı?

Aile Saadeti'nin kadrosunda Burak Dakak (Murat), Buse Meral (Gönül), Vildan Atasever (Tülay), Hakan Yilmaz (Tekin), Fatih Al (Harun), Hakan Karsak (Emin), Esra Kızıldoğan (Öykü), Sibel Aytan (Maya), Kürşat Demir (Doberman), Ahmet Mark Somers (Fikri), Volkan Uygun (Hakkı), Suat Sungur (Asker Abi) ve Zerrin Sümer (Salime) yer alıyor.
Kaynak: atv
7. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Doberman, eski dostları Bertuğ ve Rıdo'yla yüzleşmeye gittiği sırada, Hakkı'nın günlükleri Fikri'ye verdiğini öğrendi ve durumu Tekin'e aktardı. Ancak Tekin'in harekete geçmesine gerek kalmadan, Fikri günlükleri bizzat ona teslim etti. Karşılığında ise Gönül'ü işe almasını istedi.
Kaynak: atv
Murat, mahallede müzik yapan küçük bir çocukla karşılaştı. Aç olduğunu öğrenince, onu doyurmak için konağa getirdi. Kendini "Bela" olarak tanıtan bu ufaklığın, aslında Hakkı tarafından konakta olup bitenleri öğrenmek üzere gönderildiği ortaya çıktı.