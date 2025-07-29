Hem eğlenceli hikayesi hem de sıcak atmosferiyle dikkat çeken Aşk Tutulması filmi, nerede çekildiğiyle ve oyuncu kadrosu merak ediliyor. Peki Aşk Tutulması filmi nerede çekildi? Aşk Tutulması filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

(Kaynak: Sosyal Medya)

AŞK TUTULMASI FİLMİNİN KONUSU

Uğur, hayatı sakin ve rutin ilerleyen, ailesiyle birlikte yaşayan genç bir adamdır. Ancak söz konusu Fenerbahçe olunca, adeta bambaşka bir kişiliğe bürünür. Kazanmak için yaptığı totemler ve fanatik tavırları onu diğer taraftarlardan ayırır. Diğer yandan Pınar da evlilik baskısı altındaki genç bir kadındır. Tesadüfi bir trafik kazası sonucu yolları kesişen Uğur ve Pınar, birbirlerinin hayatında önemli bir dönüm noktası haline gelir.