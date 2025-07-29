Hem eğlenceli hikayesi hem de sıcak atmosferiyle dikkat çeken Aşk Tutulması filmi, nerede çekildiğiyle ve oyuncu kadrosu merak ediliyor. Peki Aşk Tutulması filmi nerede çekildi? Aşk Tutulması filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?
Hem eğlenceli hikayesi hem de sıcak atmosferiyle dikkat çeken Aşk Tutulması filmi, nerede çekildiğiyle ve oyuncu kadrosu merak ediliyor. Peki Aşk Tutulması filmi nerede çekildi? Aşk Tutulması filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?
AŞK TUTULMASI FİLMİ NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?
Aşk Tutulması, İstanbul'un çeşitli noktalarında çekilmiş ve 2008 yılında vizyona girmiştir. Şehrin doğal dokusunu ve gündelik yaşamını yansıtan sahneleriyle izleyiciye tanıdık bir atmosfer sunmaktadır.
AŞK TUTULMASI FİLMİNİN KONUSU
Uğur, hayatı sakin ve rutin ilerleyen, ailesiyle birlikte yaşayan genç bir adamdır. Ancak söz konusu Fenerbahçe olunca, adeta bambaşka bir kişiliğe bürünür. Kazanmak için yaptığı totemler ve fanatik tavırları onu diğer taraftarlardan ayırır. Diğer yandan Pınar da evlilik baskısı altındaki genç bir kadındır. Tesadüfi bir trafik kazası sonucu yolları kesişen Uğur ve Pınar, birbirlerinin hayatında önemli bir dönüm noktası haline gelir.
AŞK TUTULMASI OYUNCU KADROSU
Tolgahan Sayışman – Uğur
Fahriye Evcen – Pınar
Tim Seyfi – Burçaslan
Ali Erkazan – Mustafa
Ayten Uncuoğlu – Latife
Murat Akkoyunlu – Hiko
Yasemin Öztürk – Müge
Suzan Aksoy – Uğur'un annesi