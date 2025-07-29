PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Televizyon Haberleri

Aşk Tutulması filmi nerede çekildi? Aşk Tutulması filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Türk sinemasının sevilen yapımlarından biri olan Aşk Tutulması, bu akşam yeniden izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Başrollerini dönemin genç ve popüler oyuncuları Fahriye Evcen ve Tolgahan Sayışman’ın paylaştığı romantik komedi türündeki filmin konusu merak ediliyor. Peki Aşk Tutulması filmi nerede çekildi? İşte oyuncu kadrosu…

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :29 Temmuz 2025 , 17:00 Güncelleme Tarihi :29 Temmuz 2025 , 17:00
Aşk Tutulması filmi nerede çekildi? Aşk Tutulması filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Hem eğlenceli hikayesi hem de sıcak atmosferiyle dikkat çeken Aşk Tutulması filmi, nerede çekildiğiyle ve oyuncu kadrosu merak ediliyor. Peki Aşk Tutulması filmi nerede çekildi? Aşk Tutulması filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

(Kaynak: Sosyal Medya)(Kaynak: Sosyal Medya)

AŞK TUTULMASI FİLMİ NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Aşk Tutulması, İstanbul'un çeşitli noktalarında çekilmiş ve 2008 yılında vizyona girmiştir. Şehrin doğal dokusunu ve gündelik yaşamını yansıtan sahneleriyle izleyiciye tanıdık bir atmosfer sunmaktadır.

(Kaynak: Sosyal Medya)(Kaynak: Sosyal Medya)

AŞK TUTULMASI FİLMİNİN KONUSU

Uğur, hayatı sakin ve rutin ilerleyen, ailesiyle birlikte yaşayan genç bir adamdır. Ancak söz konusu Fenerbahçe olunca, adeta bambaşka bir kişiliğe bürünür. Kazanmak için yaptığı totemler ve fanatik tavırları onu diğer taraftarlardan ayırır. Diğer yandan Pınar da evlilik baskısı altındaki genç bir kadındır. Tesadüfi bir trafik kazası sonucu yolları kesişen Uğur ve Pınar, birbirlerinin hayatında önemli bir dönüm noktası haline gelir.

(Kaynak: Sosyal Medya)(Kaynak: Sosyal Medya)

AŞK TUTULMASI OYUNCU KADROSU

Tolgahan Sayışman – Uğur

Fahriye Evcen – Pınar

Tim Seyfi – Burçaslan

Ali Erkazan – Mustafa

Ayten Uncuoğlu – Latife

Murat Akkoyunlu – Hiko

Yasemin Öztürk – Müge

Suzan Aksoy – Uğur'un annesi

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan TÜGVA Yaz Okulları Finali Programı’nda önemli açıklamalar! Gençlerimizi marjinallerin insafına terk etmeyeceğiz
İstanbul’da Türkiye-İtalya-Libya zirvesi! Başkan Erdoğan Dolmabahçe’de Meloni ve Dibeybe’yi kabul etti
Sabıkalı firma! Gurme ismi ifşa olunca Bifet yaptı domuz eti yedirmeye devam etti | Kim bu İlko Köse
Tezgahı bu kez sanayide kurdu! Kriptocu Gökalp İçer’in hurda oyunu... Lüks araçlarını parçalatıyor
CHP’li Barış Yarkadaş Ekrem İmamoğlu’nun trolünü ifşa etti: İBB operasyonları yüzünden Kanada’ya kaçan tescilli FETÖ’cü
Elazığ’da bir maden ocağında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti!
31 ile sağanak uyarısı || O saat aralığında şemsiye lazım! Önce kavurucu sıcak ardından serinlik: 1-2 Ağustos İstanbul’da hava nasıl?
MİA’dan 12 Gün Savaşı raporu! 3 maddede İsrail-İran çatışmasının perde arkası
Bakanlık ifşaladı! Markette satılan salamda domuz eti çıktı
Fenerbahçe’den çılgın transfer hamlesi! Osimhen gölgede kalacak
Trump’ın yeni tarife hamlesine Türkiye’den ilk açıklama! Türkiye en düşük tarife uygulanan ülkeler arasında
Terörsüz Türkiye için komisyon kuruldu! İlk toplantı tarihi belli oldu | İsim isim liste ortaya çıktı: AK Parti, CHP, MHP, DEM...
ICRYPEX kurucusu Gökalp İçer delilleri kararttı mı? CHP’nin şaibeli kurultayıyla ilgili bomba iddia: Kripto paralar bu şirket üzerinden mi yollandı?
İzmir’de Çeşme kapandı! Günde 10 saat su kesilecek
Galatasaray’dan iki yıldız transferi daha! Aynı takımdan gelecekler
Emeklilik yolu çeşitlendiriliyor! Primi eksik olan ne ödeyecek?
CHP’Lİ İBB soruşturmasında Firari isim Bağdatlı itirafçı Murat Kapki’yi hedef aldı! Bir itirafçının anatomisi
Fenerbahçe’nin utangaç yıldızı Nelsinho! Jorge Jesus’un dokunuşu fark yarattı
Portekiz’den Filistin’i tanıma hamlesi! İsrail Almanya’yı hedef aldı | Yair Netanyahu’dan skandal paylaşım
Cano Kız artık 67 yaşında! Gülüşüyle hafızalara kazınan Sevda Aktolga bakın şimdi ne halde...