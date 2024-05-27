Türkiye Entelektüel Oyunları (TEO) Liseler Arası Bilgi Yarışması’nın kazananları belli oldu!

Türkiye'nin en parlak genç zihinlerini bir araya getiren Türkiye Entelektüel Oyunları (TEO) Liseler Arası Bilgi Yarışması'nda final heyecanı yaşandı. Yarışması'nın Finali, 26 Mayıs'ta Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleştirildi. Aynı gün, 20.00'de atv ekranlarında yayınlanan finalin moderatörlüğünü Cem Öğretir üstlendi. Yarışmada, sadece bilgi birikimi değil, aynı zamanda soğukkanlılık, konsantrasyon ve problem çözme becerileri de sınandı.





Yarışmanın birincisi, Manisa'da Şehzadeler Gediz Anadolu Lisesinde öğrenim gören Perçem ve Ayşe Zehra oldu. Öğrenciler, bu zaferle birlikte 100 bin TL'lik ödülü de kazandılar.

İkincilik ödülü olan 50 bin TL'yi, Sinop'ta Boyabat Anadolu İmam Hatip Lisesinde okuyan Zeynep Sena ve Nida Nur kazandı.

Yarışmanın üçüncüsü ise Bursa'da BTSO Hüseyin Sungur Anadolu Lisesinde öğrenim gören Muhammed Zübeyr ve Abdulsamet oldu. Aynı zamanda 30 bin TL para ödülünü de kazandılar.

Sıralamaya giren takımlara danışmanlık yapan öğretmenlere ise sırasıyla; 30 bin TL, 20 bin TL, 10 bin TL ödül verildi.

Yarışmanın sonunda, sadece bilgi değil aynı zamanda dostluk da kazandı. Öğrenciler, Türkiye'nin dört bir yanından gelen yaşıtlarıyla tanışarak, gelecekte de sürdürecekleri değerli dostluklar kurdular.