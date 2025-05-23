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YAYIN AKIŞI 23 MAYIS: Bu akşam TV'de ne izleyeceğiz? ATV, Kanal D, Show, Minika Çocuk...

Akşam saatlerinde ekran başına geçmeyi planlayanlar için ATV, Kanal D, Show TV, Minika Çocuk ve diğer kanallarda birbirinden farklı dizi, film ve programlar izleyicileri bekliyor. Peki bu akşam TV'de ne var? İşte kanal kanal yayın akışları ve öne çıkan yapımlar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :23 Mayıs 2025 , 16:30 Güncelleme Tarihi :23 Mayıs 2025 , 16:33
YAYIN AKIŞI 23 MAYIS: Bu akşam TV’de ne izleyeceğiz? ATV, Kanal D, Show, Minika Çocuk...

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23 Mayıs akşamı televizyon karşısına geçmeyi düşünenler için ATV, Kanal D, Show TV, Minika Çocuk ve daha birçok kanalda birbirinden renkli dizi, film ve programlar akışta yer alıyor. İşte tüm kanalların yayın takvimi ve öne çıkan programlar...

(AA)(AA)

ATV YAYIN AKIŞI

  1. 07:00 Kahvaltı Haberleri
  2. 08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
  3. 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
  4. 13:00 atv Gün Ortası
  5. 14:00 Nursel ile Mutfak Bahane
  6. 16:00 Esra Erol'da
  7. 19:00 Atv Ana Haber
  8. 20:00 Jurassic World: Yıkılmış Krallık
  9. 22:40 Adalet
  10. 01:20 Can Borcu
  11. 04:00 Aldatmak
Jurassic World: Yıkılmış Krallık filmi

(AA)(AA)

KANAL D YAYIN AKIŞI

  1. 07:00 Kavak Yelleri
  2. 09:00 Neler Oluyor Hayatta?
  3. 11:00 Yaprak Dökümü
  4. 13:30 Gelinim Mutfakta
  5. 16:45 Uzak Şehir
  6. 18:30 Kanal D Ana Haber
  7. 20:00 Arka Sokaklar
  8. 00:15 Eşref Rüya
  9. 02:30 Yargı
  10. 04:30 Poyraz Karayel

(AA)(AA)

SHOW TV YAYIN AKIŞI

  1. 08:00 Bu Sabah
  2. 10:00 Kızılcık Şerbeti
  3. 12:30 Gelin Evi
  4. 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
  5. 18:45 Show Ana Haber
  6. 20:00 Kızılcık Şerbeti
  7. 00:15 Bahar
  8. 02:30 Siyah Kalp
  9. 04:45 Kızılcık Şerbeti

(AA)(AA)

STAR TV YAYIN AKIŞI

  1. 07:00 Güne Başlarken
  2. 09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer
  3. 13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
  4. 16:15 Aramızda Kalsın
  5. 19:00 Star Haber
  6. 20:00 Hükümet Kadın
  7. 22:15 Patron Mutlu Son İstiyor
  8. 00:30 Hükümet Kadın
  9. 03:00 Sefirin Kızı
  10. 05:00 Aramızda Kalsın

(Takvim arşiv)(Takvim arşiv)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

  1. 05:53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
  2. 05:55 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
  3. 06:45 Hangimiz Sevmedik
  4. 10:30 Alişan ile Gülümse Hayata
  5. 13:15 Seksenler
  6. 14:25 Teşkilat
  7. 17:40 Lingo Türkiye
  8. 19:00 Ana Haber
  9. 19:55 İddiaların Aksine
  10. 20:00 Bir Zamanlar İstanbul
  11. 00:15 Gazze'yi Görüyoru
  12. 00:45 Teşkilat
  13. 03:30 Seksenler
  14. 04:25 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

(Takvim arşiv)(Takvim arşiv)

NOW TV YAYIN AKIŞI

  1. 07:30 İlk Bakış
  2. 08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
  3. 10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
  4. 12:30 Yasak Elma
  5. 13:45 En Hamarat Benim
  6. 16:45 Karagül
  7. 19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
  8. 20:00 Çift Kişilik Oda
  9. 23:45 Orta Sayfa
  10. 01:30 Çift Kişilik Oda
  11. 03:45 Elkızı
  12. 06:00 Karagül

(Takvim arşiv)(Takvim arşiv)

TV8 YAYIN AKIŞI

  1. 06:00 Tuzak
  2. 07:15 Ebru ile 8'de Sağlık / Yeni Bölüm
  3. 08:30 Gel Konuşalım
  4. 10:55 Survivor Panorama / Canlı
  5. 12:30 İşte Benim Stilim / Yeni Bölüm
  6. 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm
  7. 20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni Bölüm
  8. 00:15 Survivor Ekstra / Canlı
  9. 01:30 İşte Benim Stilim
  10. 04:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

(Takvim arşiv)(Takvim arşiv)

MİNİKA ÇOCUK YAYIN AKIŞI

  1. 06:00 – MeteoHeroes
  2. 06:30 – Neşeli Dünyam
  3. 07:00 – Maceracı Yüzgeçler
  4. 07:30 – Bi' Adada Bi' Arada
  5. 08:00 – Tinpo
  6. 08:30 – Kuzugiller
  7. 09:00 – Oggy Oggy
  8. 09:30 – Pocoyo
  9. 10:00 – Cleo & Cuquin
  10. 10:30 – Kukuli
  11. 11:00 – Servis
  12. 11:15 – Briko
  13. 11:30 – Boonie Kardeşler
  14. 12:00 – Daisy & Ollie
  15. 12:30 – Pocoyo
  16. 12:45 – Baby Born
  17. 13:00 – Kaplan Daniel'ın Dünyası
  18. 13:30 – Edmond ve Lucy
  19. 14:00 – Cleo & Cuquin
  20. 14:30 – Servis
  21. 14:45 – Daisy & Ollie
  22. 15:00 – Oscar Çöllerde
  23. 15:30 – Efsane Spark
  24. 16:00 – Petronix
  25. 16:30 – İstanbul Muhafızları
  26. 17:00 – Boonie Kardeşler
  27. 17:30 – Pocoyo
  28. 18:00 – Kukuli
  29. 18:30 – Daisy & Ollie
  30. 19:00 – Cleo & Cuquin
  31. 19:15 – Baby Born
  32. 19:30 – Oggy Oggy
  33. 20:00 – Pocoyo
  34. 20:30 – Oscar Çöllerde
  35. 21:00 – Edmond ve Lucy
  36. 21:30 – Boonie Kardeşler
  37. 22:00 – Kaplan Daniel'ın Dünyası
  38. 22:30 – Bi' Adada Bi' Arada
  39. 23:00 – MeteoHeroes
  40. 23:30 – Neşeli Dünyam

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