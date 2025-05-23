YAYIN AKIŞI 23 MAYIS: Bu akşam TV’de ne izleyeceğiz? ATV, Kanal D, Show, Minika Çocuk...

23 Mayıs akşamı televizyon karşısına geçmeyi düşünenler için ATV, Kanal D, Show TV, Minika Çocuk ve daha birçok kanalda birbirinden renkli dizi, film ve programlar akışta yer alıyor. İşte tüm kanalların yayın takvimi ve öne çıkan programlar...
23 Mayıs akşamı televizyon karşısına geçmeyi düşünenler için ATV, Kanal D, Show TV, Minika Çocuk ve daha birçok kanalda birbirinden renkli dizi, film ve programlar akışta yer alıyor. İşte tüm kanalların yayın takvimi ve öne çıkan programlar...
ATV YAYIN AKIŞI
KANAL D YAYIN AKIŞI
SHOW TV YAYIN AKIŞI
STAR TV YAYIN AKIŞI
TRT 1 YAYIN AKIŞI
NOW TV YAYIN AKIŞI
TV8 YAYIN AKIŞI
MİNİKA ÇOCUK YAYIN AKIŞI