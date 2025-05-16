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Eurovision 2025 finali saat kaçta ve hangi kanalda? 69. Eurovision finalinde hangi ülkeler yarışıyor? İşte finalistler…

2025 Eurovision Şarkı Yarışması’nda final heyecanı başlıyor. Bu yıl İsviçre’nin Basel kentinde düzenlenen Eurovision 2025’te finalist ülkeler belli oldu. 13-15 Mayıs tarihlerinde gerçekleşen iki yarı finalin ardından, sahneye çıkacak 26 ülke büyük finalde kıyasıya yarışacak. Milyonlarca müzikseverin merakla beklediği finalin saati ve yayınlanacağı kanal da netleşti. Peki 69. Eurovision finali ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte finalistler!

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Giriş Tarihi :16 Mayıs 2025 , 16:54 Güncelleme Tarihi :16 Mayıs 2025 , 16:54
Eurovision 2025 finali saat kaçta ve hangi kanalda? 69. Eurovision finalinde hangi ülkeler yarışıyor? İşte finalistler…

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69. Eurovision Şarkı Yarışması finalinin ne zaman ekranlara geleceği ve canlı yayının nereden izlenebileceği izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. İşte 2025 Eurovision şarkı yarışmasında finale kalan ülkeler…

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

EUROVISION 2025 FİNALİ NE ZAMAN?
69. Eurovision Şarkı Yarışması 17 Mayıs Cumartesi günü Türkiye saatiyle 21.00'de başlayacak. Yarışma, Türkiye'de "Eurovision Song Contest" adlı resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak takip edilebilecek. Finalin sunuculuğunu ise Hazel Brugger, Michelle Hunziker ve Sandra Studer üstleniyor.

EUROVISION 2025 FİNALİSTLERİ

Bu yıl toplam 26 ülke, Eurovision 2025 finalinde sahne alacak. Ev sahibi İsviçre doğrudan finalde yer alırken 13 ve 15 Mayıs tarihlerinde düzenlenen iki yarı finalin ardından diğer 20 ülke finale yükseldi.

İşte Eurovision 2025 finalistleri ve şarkıları:

Yarı Finallerden Finale Kalan Ülkeler:

Norveç: Kyle Alessandro – Lighter

Arnavutluk: Shkodra Elektronike – Zjerm

İsveç: KAJ – Bara Bada Bastu

İzlanda: VÆB – RÓA

Hollanda: Claude – C'est La Vie

Polonya: Justyna Steczkowska – GAJA

San Marino: Gabry Ponte – Tutta L'Italia

Estonya: Tommy Cash – Espresso Macchiato

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

Portekiz: NAPA – Deslocado

Ukrayna: Ziferblat – Bird of Pray

Ermenistan: PARG – SURVIVOR

Avusturya: JJ – Wasted Love

Danimarka: Sissal – Hallucination

Finlandiya: Erika Vikman – ICH KOMME

Yunanistan: Klavdia – Asteromáta

İsrail: Yuval Raphael – New Day Will Rise

Letonya: Tautumeitas – Bur Man Laimi

Litvanya: Katarsis – Tavo Akys

Lüksemburg: Laura Thorn – La Poupée Monte Le

Malta: Miriana Conte – SERVING

Big Five ve Ev Sahibi Ülke:

Fransa: Louane – maman

Almanya: Abor & Tynna – Baller

İtalya: Lucio Corsi – Volevo Essere un Duro

İspanya: Melody – Esa Diva

Birleşik Krallık: Remember Monday – What The Hell Just Happened?

İsviçre (ev sahibi): Nemo – The Code