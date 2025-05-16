Eurovision 2025 finali saat kaçta ve hangi kanalda? 69. Eurovision finalinde hangi ülkeler yarışıyor? İşte finalistler…

69. Eurovision Şarkı Yarışması finalinin ne zaman ekranlara geleceği ve canlı yayının nereden izlenebileceği izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. İşte 2025 Eurovision şarkı yarışmasında finale kalan ülkeler…
69. Eurovision Şarkı Yarışması finalinin ne zaman ekranlara geleceği ve canlı yayının nereden izlenebileceği izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. İşte 2025 Eurovision şarkı yarışmasında finale kalan ülkeler…
EUROVISION 2025 FİNALİ NE ZAMAN?
69. Eurovision Şarkı Yarışması 17 Mayıs Cumartesi günü Türkiye saatiyle 21.00'de başlayacak. Yarışma, Türkiye'de "Eurovision Song Contest" adlı resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak takip edilebilecek. Finalin sunuculuğunu ise Hazel Brugger, Michelle Hunziker ve Sandra Studer üstleniyor.
EUROVISION 2025 FİNALİSTLERİ
Bu yıl toplam 26 ülke, Eurovision 2025 finalinde sahne alacak. Ev sahibi İsviçre doğrudan finalde yer alırken 13 ve 15 Mayıs tarihlerinde düzenlenen iki yarı finalin ardından diğer 20 ülke finale yükseldi.
İşte Eurovision 2025 finalistleri ve şarkıları:
Yarı Finallerden Finale Kalan Ülkeler:
Norveç: Kyle Alessandro – Lighter
Arnavutluk: Shkodra Elektronike – Zjerm
İsveç: KAJ – Bara Bada Bastu
İzlanda: VÆB – RÓA
Hollanda: Claude – C'est La Vie
Polonya: Justyna Steczkowska – GAJA
San Marino: Gabry Ponte – Tutta L'Italia
Estonya: Tommy Cash – Espresso Macchiato
Portekiz: NAPA – Deslocado
Ukrayna: Ziferblat – Bird of Pray
Ermenistan: PARG – SURVIVOR
Avusturya: JJ – Wasted Love
Danimarka: Sissal – Hallucination
Finlandiya: Erika Vikman – ICH KOMME
Yunanistan: Klavdia – Asteromáta
İsrail: Yuval Raphael – New Day Will Rise
Letonya: Tautumeitas – Bur Man Laimi
Litvanya: Katarsis – Tavo Akys
Lüksemburg: Laura Thorn – La Poupée Monte Le
Malta: Miriana Conte – SERVING
Big Five ve Ev Sahibi Ülke:
Fransa: Louane – maman
Almanya: Abor & Tynna – Baller
İtalya: Lucio Corsi – Volevo Essere un Duro
İspanya: Melody – Esa Diva
Birleşik Krallık: Remember Monday – What The Hell Just Happened?
İsviçre (ev sahibi): Nemo – The Code