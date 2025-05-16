Eurovision 2025 finali saat kaçta ve hangi kanalda? 69. Eurovision finalinde hangi ülkeler yarışıyor? İşte finalistler…

69. Eurovision Şarkı Yarışması finalinin ne zaman ekranlara geleceği ve canlı yayının nereden izlenebileceği izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. İşte 2025 Eurovision şarkı yarışması nda finale kalan ülkeler…

(Kaynak: AA)

EUROVISION 2025 FİNALİ NE ZAMAN?

69. Eurovision Şarkı Yarışması 17 Mayıs Cumartesi günü Türkiye saatiyle 21.00'de başlayacak. Yarışma, Türkiye'de "Eurovision Song Contest" adlı resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak takip edilebilecek. Finalin sunuculuğunu ise Hazel Brugger, Michelle Hunziker ve Sandra Studer üstleniyor.

EUROVISION 2025 FİNALİSTLERİ

Bu yıl toplam 26 ülke, Eurovision 2025 finalinde sahne alacak. Ev sahibi İsviçre doğrudan finalde yer alırken 13 ve 15 Mayıs tarihlerinde düzenlenen iki yarı finalin ardından diğer 20 ülke finale yükseldi.

İşte Eurovision 2025 finalistleri ve şarkıları:

Yarı Finallerden Finale Kalan Ülkeler:

Norveç: Kyle Alessandro – Lighter

Arnavutluk: Shkodra Elektronike – Zjerm

İsveç: KAJ – Bara Bada Bastu

İzlanda: VÆB – RÓA

Hollanda: Claude – C'est La Vie

Polonya: Justyna Steczkowska – GAJA

San Marino: Gabry Ponte – Tutta L'Italia

Estonya: Tommy Cash – Espresso Macchiato