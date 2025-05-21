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Bir Gece Masalı 34. bölüm fragmanı yayınlandı: Yardım edin!

Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun’un başrolleri paylaştığı Bir Gece Masalı’nın 34. bölüm fragmanı yayınlandı. Konakta yaşananlar yürekleri ağza getirirken Afet Hanım’ın “Yardım edin” sözleri dikkat çekti. İşte Bir Gece Masalı 34. bölüm fragmanı...

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Giriş Tarihi :21 Mayıs 2025 , 09:41 Güncelleme Tarihi :21 Mayıs 2025 , 09:47
Bir Gece Masalı 34. bölüm fragmanı yayınlandı: Yardım edin!

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Salı akşamları ATV ekranlarında izleyici ile buluşan Bir Gece Masalı'nın 34. bölüm fragmanı yayınlandı.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Canfeza Asaf'la ilgili öğrendiği gerçeğin altında ezilirken aldığı hamilelik haberiyle tüm dünyası değişir. Sırtındaki sır yüklerini atan ve Fatma'dan da kurtulan Afet ise evde yeni gelinlere yeniden terör estirmeye başlar.

Kaynak: atvKaynak: atv

Ancak Mahir, Canfeza'yı ezmeye çalışan Afet'e en şok edici cevabı köşkü Canfeza'ya hediye ederek verir.

Kaynak: atvKaynak: atv

Canına tak eden Ferman Efsane'ye gizli nikah kıymaya karar verir ve Mahir'in evinde bir bekarlığa veda partisi hazırlar. Ancak Ferman'ın ayarı kaçırarak eve çağırdığı dansçı kızları Canfeza'ların evde basması ortalığı karıştırır.

Kaynak: atvKaynak: atv

Bebeğinin heyecanını yaşayan Canfeza'yı şahit olmak zorunda kaldığı sır ölümle burun buruna getirir.

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