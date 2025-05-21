ATV YAYIN AKIŞI 21 MAYIS: Bu akşam hangi diziler var? TRT 1, Show Tv, Kanal D yayın akışı!

Seyirciler, "Bu akşam Kuruluş Osman dizisi var mı?" sorusuna yanıt arıyor. Yerli dizilerden sinema filmlerine, yarışma programlarından haber bültenlerine kadar pek çok yapım izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Peki 21 Mayıs Çarşamba günü güncel yayın akışında neler var? İşte ATV yayın akışı!