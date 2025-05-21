SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Televizyon Galerileri

ATV YAYIN AKIŞI 21 MAYIS: Bu akşam hangi diziler var? TRT 1, Show Tv, Kanal D yayın akışı!

21 Mayıs 2025 Çarşamba akşamı televizyon izleyicileri ekran karşısına geçiyor. ATV'de Kuruluş Osman dizisi yayınlanırken TRT 1, Kanal D, Star TV ve diğer ulusal kanallarda çeşitli dizi, film ve eğlence programları izleyicilerle buluşuyor. Peki bu akşam hangi diziler var? İşte 21 Mayıs Çarşamba günü TV yayın akışı!

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :21 Mayıs 2025 , 09:03 Güncelleme Tarihi :21 Mayıs 2025 , 09:03
ATV YAYIN AKIŞI 21 MAYIS: Bu akşam hangi diziler var? TRT 1, Show Tv, Kanal D yayın akışı!

Seyirciler, "Bu akşam Kuruluş Osman dizisi var mı?" sorusuna yanıt arıyor. Yerli dizilerden sinema filmlerine, yarışma programlarından haber bültenlerine kadar pek çok yapım izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Peki 21 Mayıs Çarşamba günü güncel yayın akışında neler var? İşte ATV yayın akışı!

ATV YAYIN AKIŞI 21 MAYIS: Bu akşam hangi diziler var? TRT 1, Show Tv, Kanal D yayın akışı!

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

ATV: Kuruluş Osman

TRT 1: Tottenham-Manchester United (22:00)

Show Tv: Güldür Güldür Show

Star Tv: Sahipsizler

Kanal D: Eşref Rüya

ATV YAYIN AKIŞI 21 MAYIS: Bu akşam hangi diziler var? TRT 1, Show Tv, Kanal D yayın akışı!

ATV YAYIN AKIŞI – 21 MAYIS 2025

08:00 – Kahvaltı Haberleri (Canlı)

10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 – atv Gün Ortası

14:00 – Mutfak Bahane

16:00 – Esra Erol'da

19:00 – atv Ana Haber

20:00 – Kuruluş Osman – 192. Bölüm (Yeni bölüm)

ATV YAYIN AKIŞI 21 MAYIS: Bu akşam hangi diziler var? TRT 1, Show Tv, Kanal D yayın akışı!

21 MAYIS TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:45 – Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

07:15 – Hangimiz Sevmedik

10:30 – Alişan İle Hayata Gülümse

13:00 – Seksenler

14:35 – Teşkilat

17:40 – Lingo Türkiye

19:00 – Ana Haber

19:55 – İddiaların Aksine

20:00 – Maç Önü

22:00 – UEFA Avrupa Ligi Finali: Tottenham – Manchester United

00:45 – Mehmed: Fetihler Sultanı

ATV YAYIN AKIŞI 21 MAYIS: Bu akşam hangi diziler var? TRT 1, Show Tv, Kanal D yayın akışı!

21 MAYIS SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 – Bu Sabah (Canlı)

10:00 – Bahar (Tekrar)

12:30 – Gelin Evi (Yeni Bölüm)

15:00 – Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme (Canlı)

18:45 – Show Ana Haber (Canlı)

20:00 – Güldür Güldür Show (Tekrar)

23:45 – Şeref Madalyası

ATV YAYIN AKIŞI 21 MAYIS: Bu akşam hangi diziler var? TRT 1, Show Tv, Kanal D yayın akışı!

21 MAYIS STAR TV YAYIN AKIŞI

09:45 – Songül ve Uğur ile Sana Değer (Güncel – Canlı)

13:00 – Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak (Güncel – Canlı)

16:15 – Aramızda Kalsın (Yerli Dizi – Tekrar)

19:00 – Star Haber (Haber – Canlı)

20:00 – Sahipsizler (Yerli Dizi – Yeni Bölüm)

ATV YAYIN AKIŞI 21 MAYIS: Bu akşam hangi diziler var? TRT 1, Show Tv, Kanal D yayın akışı!

21 MAYIS KANAL D YAYIN AKIŞI

09:00 – Neler Oluyor Hayatta? (Yeni Bölüm)

11:00 – Yaprak Dökümü (Tekrar)

13:30 – Gelinim Mutfakta (Yeni Bölüm)

16:45 – Arka Sokaklar (Tekrar)

18:30 – Kanal D Ana Haber (Canlı)

20:00 – Eşref Rüya (Yeni Bölüm)

ATV YAYIN AKIŞI 21 MAYIS: Bu akşam hangi diziler var? TRT 1, Show Tv, Kanal D yayın akışı!

(Fotoğraflar: Takvim Foto Arşiv)

ATV YAYIN AKIŞI 21 MAYIS: Bu akşam hangi diziler var? TRT 1, Show Tv, Kanal D yayın akışı!