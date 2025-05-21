ATV YAYIN AKIŞI 21 MAYIS: Bu akşam hangi diziler var? TRT 1, Show Tv, Kanal D yayın akışı!

Seyirciler, "Bu akşam Kuruluş Osman dizisi var mı?" sorusuna yanıt arıyor. Yerli dizilerden sinema filmlerine, yarışma programlarından haber bültenlerine kadar pek çok yapım izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Peki 21 Mayıs Çarşamba günü güncel yayın akışında neler var? İşte ATV yayın akışı!
BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?
ATV: Kuruluş Osman
TRT 1: Tottenham-Manchester United (22:00)
Show Tv: Güldür Güldür Show
Star Tv: Sahipsizler
Kanal D: Eşref Rüya
ATV YAYIN AKIŞI – 21 MAYIS 2025
08:00 – Kahvaltı Haberleri (Canlı)
10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 – atv Gün Ortası
14:00 – Mutfak Bahane
16:00 – Esra Erol'da
19:00 – atv Ana Haber
20:00 – Kuruluş Osman – 192. Bölüm (Yeni bölüm)
21 MAYIS TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:45 – Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
07:15 – Hangimiz Sevmedik
10:30 – Alişan İle Hayata Gülümse
13:00 – Seksenler
14:35 – Teşkilat
17:40 – Lingo Türkiye
19:00 – Ana Haber
19:55 – İddiaların Aksine
20:00 – Maç Önü
22:00 – UEFA Avrupa Ligi Finali: Tottenham – Manchester United
00:45 – Mehmed: Fetihler Sultanı
21 MAYIS STAR TV YAYIN AKIŞI
09:45 – Songül ve Uğur ile Sana Değer (Güncel – Canlı)
13:00 – Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak (Güncel – Canlı)
16:15 – Aramızda Kalsın (Yerli Dizi – Tekrar)
19:00 – Star Haber (Haber – Canlı)
20:00 – Sahipsizler (Yerli Dizi – Yeni Bölüm)
21 MAYIS KANAL D YAYIN AKIŞI
09:00 – Neler Oluyor Hayatta? (Yeni Bölüm)
11:00 – Yaprak Dökümü (Tekrar)
13:30 – Gelinim Mutfakta (Yeni Bölüm)
16:45 – Arka Sokaklar (Tekrar)
18:30 – Kanal D Ana Haber (Canlı)
20:00 – Eşref Rüya (Yeni Bölüm)