Kuruluş Osman 192. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Ben bitti demeden bitmez!

Kaynak: atv OSMAN BEY'İN İÇSEL YÜKÜ: TURGUT GAZİ'YE AÇILIYOR Fetih hazırlıklarıyla birlikte Osman Bey'in yaktığı gaza ateşi obada heyecan yaratırken, Bey'in sırtındaki devlet yükü de ağırlaşmaktadır. Bu sancıyı Turgut Gazi ile paylaşan Osman Bey, her şeye rağmen yoluna devam edecektir. Düşmanları ise onun en ufak bir hatasını kollamaktadır.

Kaynak: atv BALA HATUN'DAN KADINLARA VAZİFE: FATMA VE OĞUZ KARŞI KARŞIYA! Bala Hatun, Halime ve Fatma'yı önemli bir göreve gönderir. Bu yolculukta onlara Oğuz da eşlik eder. Oğuz, Fatma ile konuşmak istese de aralarındaki tatlı-sert çekişme yeniden alevlenir. Bu atışmaların ardında filizlenen duygular mı var?

Kaynak: atv SOFIA'NIN KARANLIK YÜZÜ ORTAYA ÇIKIYOR Sofia, yeniden karanlık tarafa geçerek Osman Bey'in fütuhat planlarını engellemek üzere harekete geçer. Bala Hatun ve Halime hazırlıksız yakalanırken, özellikle Halime ilk kez bu kadar yakından Sofia'nın tehlikesiyle yüzleşir. Halime, Sofia'yı durdurabilecek midir?

Kaynak: atv CLAUDIUS TUZAK KURUYOR: OSMAN BEY NE YAPACAK? Osman Bey, ordusuyla birlikte fütuhat için yola çıkar. Ancak Claudius'un kurduğu sinsi tuzak, bu seferi sekteye uğratabilir. Osman Bey, hedefe ulaşmak için bu oyunu nasıl bozacaktır?

Kaynak: atv Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği dizi, atv ekranında Çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam edecek.