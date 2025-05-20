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Bir Gece Masalı'nda bebek heyecanı!

Komiser Mahir ile Yörük kızı Canfeza'nın imkânsız aşklarını masalsı bir anlatımla ekrana taşıyan "Bir Gece Masalı" yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'de ekrana gelecek. İşte yeni bölümün konusu...

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :20 Mayıs 2025
Bir Gece Masalı’nda bebek heyecanı!

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Komiser Mahir ile Yörük kızı Canfeza'nın imkânsız aşklarını masalsı bir anlatımla ekrana taşıyan "Bir Gece Masalı" yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'de ekrana gelecek.

Dizinin yeni bölüm konusu kısaca şöyle; Canfeza Asaf'la ilgili öğrendiği gerçeğin altında ezilirken aldığı hamilelik haberiyle tüm dünyası değişir. Sırtındaki sır yüklerini atan ve Fatma'dan da kurtulan Afet ise evde yeni gelinlere yeniden terör estirmeye başlar. Ancak Mahir, Canfeza'yı ezmeye çalışan Afet'e en şok edici cevabı köşkü Canfeza'ya hediye ederek verir.

GİZLİ NİKAH!
Canına tak eden Ferman Efsane'ye gizli nikah kıymaya karar verir ve Mahir'in evinde bir bekarlığa veda partisi hazırlar. Ancak Ferman'ın ayarı kaçırarak eve çağırdığı dansçı kızları Canfeza'ların evde basması ortalığı karıştırır. Ancak bebeğinin heyecanını yaşayan Canfeza'yı şahit olmak zorunda kaldığı sır ölümle burun buruna getirir.

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