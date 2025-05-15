Tahminler havada uçuşuyor! İşte Benim Stilim’in efsane isimleri yeniden yarışmada

Yayınlanan fragmanda, programın eski sezon yarışmacılarından ikisinin yeniden kadroya dahil olacağı duyuruldu. Sosyal medyada tahminler havada uçuşurken, izleyiciler bu dönüş karşısında şaşkınlık yaşadı. Peki İşte Benim Stilim 'in yeni yarışmacıları kimler?

(Kaynak: İşte Benim Stilim)

İşte Benim Stilim'in eski yarışmacıları geri döndü

İşte Benim Stilim'in yeni fragmanı izleyiciyle buluştu. Moda yarışmasında yer alan iki unutulmaz ismin yeniden kadroya dahil olacağı duyuruldu. Bu gelişmenin ardından sosyal medyada tahminler başladı. Hangi iki eski yarışmacının geri döneceği merak konusu oldu.