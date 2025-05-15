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Tahminler havada uçuşuyor! İşte Benim Stilim’in efsane isimleri yeniden yarışmada

TV8 ekranlarının moda yarışması İşte Benim Stilim, yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkıyor. Moda tutkunlarının yıllardır takip ettiği yarışmanın jüri koltuğunda Ivana Sert, Güzide Duran ve Nur Bilen Yavuzer oturuyor. Sunuculuğunu Öykü Serter’in üstlendiği programa eski sezon yarışmacıların dahil olacağı açıklandı. Peki İşte Benim Stilim’in yeni yarışmacıları kimler? İşte merak edilenler…

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Giriş Tarihi :15 Mayıs 2025 , 10:12 Güncelleme Tarihi :15 Mayıs 2025 , 10:12
Tahminler havada uçuşuyor! İşte Benim Stilim’in efsane isimleri yeniden yarışmada

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Yayınlanan fragmanda, programın eski sezon yarışmacılarından ikisinin yeniden kadroya dahil olacağı duyuruldu. Sosyal medyada tahminler havada uçuşurken, izleyiciler bu dönüş karşısında şaşkınlık yaşadı. Peki İşte Benim Stilim'in yeni yarışmacıları kimler?

(Kaynak: İşte Benim Stilim)(Kaynak: İşte Benim Stilim)

İşte Benim Stilim'in eski yarışmacıları geri döndü

İşte Benim Stilim'in yeni fragmanı izleyiciyle buluştu. Moda yarışmasında yer alan iki unutulmaz ismin yeniden kadroya dahil olacağı duyuruldu. Bu gelişmenin ardından sosyal medyada tahminler başladı. Hangi iki eski yarışmacının geri döneceği merak konusu oldu.

(Kaynak: İşte Benim Stilim)(Kaynak: İşte Benim Stilim)

İşte Benim Stilim'de Pazartesi günü, moda savaşına katılacak iki ismin gelişiyle yarışma adeta yeniden başlayacak.

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